Kandidatin spricht über psychologische Manipulation und Trauma, die sie während der Dreharbeiten zur BBC-Dokumentation „Ungeimpft“ erlebt hat

Warum haben sich Menschen gegen die Covid-Impfung entschieden? Dieser Frage ging die britische Mathematikerin Hannah Fry im Auftrag der BBC für die mittlerweile gelöschte 60-minütige Dokumentation „Unvaccinated“ nach.

Fry traf sieben von vier Millionen Briten, die sich gegen eine Impfung entschieden haben. Nazarin Veronica war eine der Teilnehmer. Anfang Oktober sprach die Britin mit Tom Nelson in seinem Podcast über die Dreharbeiten, über ihren Kampf gegen den Klimabetrug und sie verrät, dass auch sie eine Klimaaktivistin war. Von Frank Schwede

Die Pseudo-Corona-Pandemie war erst der Anfang, ist sich Nazarin Veronica sicher. Sie werden weiter machen mit der Klimaagenda, die ein wichtiger Baustein der Agenda 2030 des Weltwirtschaftsforums ist.

Vor wenigen Wochen sprach Nazarin Veronica mit Tom Nelson in seinem Podcast über ihre Erfahrungen mit der BBC und worauf es jetzt zu achten gilt:

„Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da etwas gibt, das sie bald der Öffentlichkeit vorstellen werden, ein soziales Kreditsystem und sie werden die Klimaagenda nutzen, um Druck auszuüben.“

Wie sich psychischer Druck anfühlt, hat Nazarin Veronica am eigenen Leib gespürt. Sie war nämlich eine von sieben Teilnehmern der 60-minütigen BBC-Dokumentation „Unvaccinated, wo der Druck auf die Teilnehmer größer wurde, wie Nazarin Veronica sagt:

„Ich war 21, als die Aufnahmen entstanden und ich fühlte mich noch immer wie ein Kind. Ich habe in meinem kurzen Leben einiges durchgemacht und hatte einige traumatische Ereignisse. Aber das hat alles übertroffen. Ich hatte jeden Tag psychische Zusammenbrüche. Mit so etwas hatte ich noch nie zu kämpfen.

Wir wurden um fünf Uhr in der Frühe geweckt, nur für den Fall, dass früher gefilmt wurde, was aber nie der Fall war. Sie wollten nur, dass wir müde, mürrisch und gereizt sind. Manchmal erhielten wir nur eine Mahlzeit am Tag und wir sollten Schokolade aus einer Windel essen.

Es sah also so aus, dass ihr einziges Ziel darin bestand, uns einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Am Ende sollte es nämlich heißen, ja, wir wollen den Impfstoff. Doch am Ende haben alle nein gesagt.“ (Niederländische Regierung gibt zu, dass es sich bei der Pandemie um eine „militärische psychologische Operation“ handelte (Video))

Fünf Tage Manipulation und Gehirnwäsche

Die BBC hatte die Mathematik-Professorin Hannah Fry damit beauftragt, herauszufinden, warum sich Teile der britischen Bevölkerung weigerten, sich gegen Covid impfen zu lassen.

Schon während der Dreharbeiten war Nazarin Veronica klar, dass die Dokumentation und Covid ein psychologisches Experiment waren:

„Die Manipulation, die ich während der fünftägigen Dreharbeiten erlebte, war enorm. Nicht nur für mich, sondern für alle Teilnehmer. Ich hatte am Ende ein ganzes Notizbuch voller Statistiken und Informationen über die Impfung – doch nichts Genaues weiß man bis heute nicht über die Impfung, weil die Forschung dazu noch immer nicht abgeschlossen ist. “

Obwohl die BBC die Dokumentation mit dem Ziel produziert hat, die Gründe für die Ablehnung der Covid-Impfung zu verstehen und zu akzeptieren, präsentierte Hannah Fry ihre Dokumentation als einen Versuch, den ungeimpften Teilnehmern und allen übrigen Skeptikern im Land ihren Fehler aufzuzeigen, den sie ihrer Meinung nach mit ihrer Impfverweigerung begangen haben.

Fünf Tage lang lebten die sieben Teilnehmer unter einem Dach in einem Haus, wo sie mit vermeintlich wissenschaftlichen Beweisen über den Covid-Impfstoff regelrecht bombardiert wurden. Ziel dieser Aktion war es, sogenannte Mythen über das Vakzin zu widerlegen. Für Nazarin Veronica war das Gehirnwäsche:

„Oh ja, sie haben uns gesagt, das ist alles nur in eurem Kopf, Oh nein, ihr erfindet das nur, Oh nein, die Wissenschaft sagt das, also ist das, was du sagst falsch – aber ganz ehrlich, niemand weiß bis heute, was mit den Geimpften in fünf oder in zehn Jahren geschieht.

Was ist mit all den Menschen, die über Nebenwirkungen berichtet haben? Und was ist mit den Pfizer-Dokumenten, in denen über die Nebenwirkungen berichtet wird? Warum wird das ignoriert?