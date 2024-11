Medium: Frühere Leben, Reinkarnation und die Seelenfängerfalle

„Das Ende eines Lebens kommt, und du gehst hinübergehen, natürlich zum Licht. Und du wirst dort begrüßt von jemand, der wie deine Mutter, dein Vater oder ein geliebter Mensch aussieht.

Die Wahrheit ist, dass du einem Bild gefolgt bist, einem Wesen, das jemanden glich, den du einmal geliebt hast. Erinnere dich daran, wo wir geboren wurden. Wir wurden in der falschen Matrix geboren.“

Die falsche Matrix wurde über viele tausend Jahre von Archonten betrieben. Sie war eine hochmanipulierte Umgebung und niemand wäre jemals auf die Idee gekommen, dass die Person, die uns auf der anderen Seite begrüßt, nicht der geliebte Menschen ist, für den wir ihn gehalten haben, sondern lediglich ein Abbild aus dem Speicher unseres Gedächtnisses:

„…das von diesem künstlichen Programm eingespielt wurde, um dich dazu zubringen, in den Reinkarnationszyklus zurückzufallen. Die Archonten sind immer damit durchgekommen, weil sie sagten, die Menschen können jederzeit gehen. Sie können die falsche Matrix verlassen.

Wir konnten das, aber hatten wir den Verstand um zu wissen, dass wir nicht zum Licht gehen sollten und das Wissen, dass das eine Falle ist? Nein, wir wussten das nicht, wir waren vertrauensvoll und naiv.“

Kerry K. sagt, dass wir es den Galaktikern zu verdanken haben, dass sie in diesen Prozess eingriffen und die Seelenerntefalle entfernten. Das geschah zwischen den Jahren 2012 und 2016. Die Beseitigung der Falle bedeutete für die Menschheit nicht nur Freiheit, sondern auch einen großen Schritt nach vorne:

„Das heißt, dass die Menschheit nun die Möglichkeit bekommt, zu inkarnieren, weil sie sich dafür entscheiden und nicht weil sie müssen, weil sie sagen, ja, ich werde mit meiner Seele arbeiten. So sollte es am Ende des Lebens sein. Und so wird es jetzt sein.“

Die Seele ist ein Teil von uns. Das war auch schon in der Vergangenheit der Fall. Jedoch war uns das nie wirklich bewusst, weil wir uns in der falschen Matrix getrennt von unserer Seele fühlten. Wenn wir jetzt hinübergehen, werden wir diese Trennung verlieren, erklärt Kerry K.:

„Wenn du dich jetzt mit deiner Seele koordinierst und erschaffst, tust du das von einem Ort der Macht aus. Auf diese Weise kannst du dich entscheiden, wieder zu inkarnieren.

Und noch etwas ist wichtig zu wissen, die natürliche Lebensspanne beträgt nicht siebzig, achtzig oder hundert Jahre, das ist keine natürliche Lebensspanne, weil das nicht genug Jahre sind, um zu wachsen.“

Die natürliche Lebensspanne beträgt tausend und mehr Jahre

Unsere natürliche Lebensspanne auf der Erde sollte nach Worten von Kerry K. mindestens Ein- bis Zweitausendjahre betragen. Wenn unsere Lebensspanne tatsächlich Tausendjahre und mehr betragen würde und wir uns keine Sorgen um unser Leben machen müssten, und genügend Raum hätten, würden wir tatsächlich Wachstum, Freude und Liebe erfahren. Kerry K.:

„Das ist eine natürliche Lebensspanne in der göttlichen Matrix. Die göttliche Matrix ist das organische Universum, aus dem wir ursprünglich kommen und in das wir zurückkehren werden.

Wir stehen gerade am Rande des Aufstiegs. Und wenn ich sage am Rande, dann könnte das heute sein, morgen, in ein paar Monaten, oder die nächsten fünf Jahre.“

Welche Option haben wir nach unserem irdischen Ableben? Kerry K. erklärt, dass wir entweder zum 5D-Aufstiegspunkt zurückkehren können, oder die Möglichkeit haben, auf einen anderen erdähnlichen Planeten ohne falsche Matrix zu wechseln:

„Diejenigen, die von uns gegangen sind, haben nun die Wahl, woanders zu inkarnieren oder sich unserem Aufstiegspunkt anzuschließen. Der Aufstiegspunkt ist der Sonnenblitz, die Mikronova, ein gewaltiges Signal, das von der Sonne kommt.

Einige Leute würden es als ein Untergangsereignis bezeichnen. Aber das ist es nicht. Es ist ein Signal, das uns von einer Seinsweise in die andere versetzt. Es ist buchstäblich ein Katalysator, ein göttlicher Katalysator, der uns in unsere Lichtkörper und in 5D katapultiert.“

Wichtig ist jetzt zu verstehen, dass Reinkarnation nicht mehr auf die Art und Weise geschieht, wie es noch vor 2012 geschah und dass wir künftig eine Lebenspannen von tausend und mehr Jahren bekommen werden, um uns weiterzuentwickeln.

Kerry K. ist sich sicher, dass viele Menschen sich dazu entscheiden werden, nicht mehr zu inkarnieren, weil sie sich einfach zu müde dazu fühlen. Das ist aber nach Worten des Mediums keineswegs eine persönliche Entscheidung:

„Du kannst die Entscheidung jetzt nicht treffen. Es ist immer noch deine Persönlichkeit, die diese Entscheidung aus einer sehr unnatürlichen Müdigkeit heraus trifft, deine Seele mag vielleicht sehr wohl eine andere Perspektive haben.

Dennoch würde dir diese Wahl zur Verfügung stehen, du könntest also von der Seelenebene aus sagen, okay, vielen Dank, ich will nicht mehr spielen, ich bin fertig. Das wäre eine Möglichkeit.“

Wir befinden uns auf dem Weg der Heilung

Was jetzt geschieht, ist, dass die falsche Matrix zusammenbricht. sodass diejenigen, die vor 2012 verstorben sind, die Möglichkeit haben zu warten, bis der Aufstiegspunkt vollzogen ist, um in 5D-zurückzukehren. Kerry K.:

„Stell dir also vor, dass du am 5D-Punkt wieder zurückkehrst, aber erneuert und verjüngt. Du wirst die Gelegenheit bekommen, zu heilen. Am Aufstiegspunkt wirst du von jeder Lebenszeit Last und Schmerz heilen. Und jedes Stück karmisches Gepäck wird von dir genommen.“

Das abschließende Fazit lautet also: Wir befinden uns auf dem Weg in die Heilung. Doch der Heilungsprozess geschieht im Hintergrund, so dass wir ihn nicht auf den ersten Blick erkennen können.

Und noch etwas ist in diesem Zusammenhang wichtig zu verstehen: jeder Zufluss von Energie, den wir erhalten, trägt dazu bei, dass wir weiser, liebevoller, geheilter und ganzer werden.

„Deine Fähigkeit zu lieben, wird sich weiter vertiefen und sie wird jeden Tag wachsen, sodass du unbewusst heilst. So viele von uns haben so viel Schmerz erfahren, so viel Herzschmerz, so viel Liebeskummer, weil wir einen Mangel an Liebe erfahren haben.

Wenn wir jetzt in der Gegenwart der Liebe sind, verdrängen wir es oft, weil dieses Gefühl uns nicht vertraut ist. Jetzt, wo wir nicht mehr in der Reinkarnationsfalle gefangen sind, jetzt, wo wir frei sind, ist es so, als hätten wir die Zügel unseres Lebens wieder in der Hand und die Kraft zurück.“

…

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 18.11.2024