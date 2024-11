Marionette Trump gewann die inszenierte und vorherbestimmte US-Präsidentschaftswahl (Videos)

(Titelbild: Novus Ordo Seclorum. „Die neue Ordnung der Zeitalter.“

Elon Musk sagt uns in seinen Tweets buchstäblich genau, wer Trump ist. Der lang erwartete letzte Anführer der luziferischen Lichtseite der letzten Weltordnung, die seit Generationen von Okkultisten prophezeit und seit Hunderten von Jahren in der Heiligen Schrift von den wahren biblischen Propheten prophezeit wird.

Wir sind jetzt offiziell in die Neue Weltordnung eingetreten, da die dunkle Seite, die alte Weltordnung, besiegt wurde)

Marionette Trump hat die inszenierte und vorherbestimmte US-Präsidentschaftswahl gewonnen. Heute werden die Feeds auf Facebook, X und anderen Social-Media-Plattformen all die zurückgebliebenen Menschen und NPCs enthüllen, die immer noch glauben, dass Politik und Wahlen real sind. Ein perfekter Tag, um Ihre Freundesliste aufzuräumen. Von Joachim Bartoll

Ich werde nicht auf die Gematria, die Zahlen, die okkulte Astrologie oder die Intrigen hinter der Wahl eingehen, da ich das vor Jahren schon einmal angesprochen habe – sie spielen die Offenbarung des Johannes nach .(Was wird passieren? Wird Donald Trump der letzte Präsident der USA sein? (Video))

Außerdem werden zahlreiche Decoder Videos und Artikel darüber veröffentlichen, einige davon werde ich unten verlinken.

Denken Sie daran: Die Welt ist eine Bühne und alles ist inszeniertes Theater – präsentiert von den wirklich regierenden Elitefamilien, dem Jesuitenorden und ihren Geheimgesellschaften. (Knallermeldung: Präsident Trumps komplette Racheliste enthüllt – Die Feinde werden leiden müssen!)

Michael Snyder schreibt auf seinem Blog:

10 der schockierendsten Zahlen aus Donald Trumps historischem Wahlsieg

Ich bin absolut fassungslos über das, was ich gerade erlebt habe. Nach allem, was in den letzten acht Jahren passiert ist, ist er zurück. Donald Trump hat mit seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen 2024 das größte politische Comeback in der US-Geschichte gekrönt.

Uns wurde gesagt, dass die Umfragen sehr knapp seien und dass es eine sehr knappe Wahl werden würde, aber das war überhaupt nicht der Fall. Die Stimmen wurden dieses Mal viel schneller ausgezählt, die Wahl war in weniger als 24 Stunden entschieden, und ich denke, das war eine gute Sache für das Land. Natürlich bedeutet das nicht, dass die kommenden Tage reibungslos verlaufen werden.

Es wird wahrscheinlich viel Aufruhr geben, und das wird äußerst bedauerlich sein. Aber zumindest für diesen Moment können wir hoffen, dass die Führer beider Seiten versuchen werden, uns zusammenzubringen und das Land zu einen.

Ich wünschte wirklich, Kamala Harris hätte ihre Niederlage sofort eingestanden. Das war das Richtige, und ich glaube, sie wird es bereuen, es aufgeschoben zu haben. Aber wie ich meinen Lesern im Voraus sagte, konnte ich mir nur schwer vorstellen, dass sie am Wahlabend tatsächlich ihre Niederlage eingestanden hätte. Sie hatte fest damit gerechnet, zu gewinnen, und jetzt muss sie absolut am Boden zerstört sein.

Ich habe stundenlang die Ergebnisse der Wahl beobachtet und kann immer noch nicht begreifen, was gerade passiert ist. Für mich sind die folgenden 10 Zahlen aus Donald Trumps historischem Wahlsieg am schockierendsten …

#1 Während ich diesen Artikel schreibe, hat Donald Trump landesweit einen Vorsprung von mehr als 5 Millionen Stimmen. Trump wird die Mehrheit der Stimmen gewinnen, und das haben nur sehr wenige Experten erwartet.

#2 New York wurde sehr früh genannt, aber es war tatsächlich eine große Geschichte. Im Moment hat Kamala Harris in diesem Staat nur einen Vorsprung von weniger als 12 Prozent. Ich war verblüfft, dass der Abstand so knapp war.