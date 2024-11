„Wissenschaftliche“ Experimente und Operationen am Wetter: Erzbischof Viganò: Botschaft an die Bevölkerung von Valencia

Nicht nur, dass die Katastrophe von Valencia durch Geo-Engineering „wissenschaftlich geplant“ worden ist, sabotierte die spanische Regierung Hilfsleistungen. Erzbischof Viganò wendet sich an die Menschen in Valencia und „alle Spanier, inmitten der verheerenden Katastrophe, die die Gemeinschaft Valencia heimgesucht hat“.

Der Italiener Carlo Maria Viganò, exkommunizierter Erzbischof und jahrelang hochrangiger Geistlicher innerhalb des Vatikans, ist aktuell einer der streitbarsten und bekanntesten Gesichter der katholischen Kirche. Seit Jahren ist er fundamentaler Kritiker der weltlichen Ordnung, des WEF, der Pandemie, der Politik im Allgemeinen.

Nun schrieb er eine Nachricht an alle Valencianer und Spanier. Die Katastrophe von Valencia sei demnach menschengemacht, provoziert durch „wissenschaftliche“ Experimente und Operationen am Wetter. Die Politik habe die Menschen zudem inmitten dieser Katastrophe alleingelassen.

Hier der Text übersetzt aus dem englischen Original:

Parce, Domine:

parce populo tuo!

Joel 2, 17

In den letzten Tagen, nach der gewaltigen Katastrophe, die die spanische Region Valencia heimgesucht hat, haben wir mit Bestürzung und Entsetzen festgestellt, dass die spanische Regierung bewusst jegliche Hilfsmaßnahmen verhindert hat, nicht nur von den zuständigen Stellen, sondern auch von Freiwilligen und Bürgern.

Das Ausbleiben rechtzeitiger Maßnahmen ging einher mit dem Verbot von Hilfsmaßnahmen und erster Hilfe, die sogar von ausländischen Staaten angeboten wurden. (Valencia-Unwetterkatastrophe – die Rolle der Meerestemperatur und des Klimawandels und ein angebliches HAARP-Schiff (Videos))

Die betroffene Bevölkerung war drei Tage lang ohne Nahrung, Wasser und Strom. Und während die Überlebenden zusammen mit den Leichen ihrer Angehörigen isoliert blieben, weigerte sich Premierminister Pedro Sanchez mit schamlosem Zynismus, den Notstand auszurufen und antwortete den Medien: „Wenn die Valencianer Hilfe brauchen, brauchen sie nur darum zu bitten.“

Angehörige der Strafverfolgungsbehörden und Feuerwehrleute prangerten ihre Vorgesetzten an, weil sie sie ausdrücklich angewiesen hatten, nicht einzugreifen. Und am Sonntag begaben sich die spanischen Könige und der Ministerpräsident an den Ort der Katastrophe und wurden wegen ihres skandalösen Fernbleibens scharf angegriffen. Sanchez verschwand vor der Reaktion der empörten Bevölkerung, die zu Recht wütend war.

Wie selbst der Mainstream inzwischen zugibt, handelt es sich um ein weiteres katastrophales Ereignis, das von den Ländern wissenschaftlich geplant wurde, die dem Weltwirtschaftsforum untergeordnet sind, dessen Abgesandte in den Regierungen die Hauptbefürworter der Agenda 2030 sind.

Im August letzten Jahres wurde in der internationalen Presse berichtet, dass die Auswirkungen der von Marokko offiziell beschlossenen umfangreichen Geo-Engineering-Projekte einen zerstörerischen Einfluss auf die klimatischen Bedingungen in Spanien haben könnten, und dass die wissenschaftliche Gemeinschaft starke Bedenken geäußert und eine genaue Beobachtung der Wetterphänomene auf der Iberischen Halbinsel gefordert hatte.

Wir wissen, dass diese Projekte größtenteils von der Europäischen Union und anderen privaten Einrichtungen finanziert werden, die sich auf das betrügerische Narrativ des Klimawandels stützen.

Aus angemeldeten Patenten und weltweit verbreiteten Projekten wissen wir auch, dass beim Cloud Seeding hochgiftige Stoffe wie Aluminium, Barium und Strontium in die Luft – und damit auf Menschen, Wasser und Pflanzen – abgegeben werden. Darüber hinaus wird HAARP – High Frequency Active Auroral Research Program – wegen der verheerenden Auswirkungen der hohen Frequenzen auf das Klima, seismische Phänomene und vulkanische Aktivitäten als unkonventionelle Waffe eingesetzt.

Die Überwachung in den Tagen vor der Überschwemmung und in den Stunden, in denen die Regenfälle auftraten, zeigt Anomalien, die von Experten eindeutig auf menschliche und nicht auf natürliche Eingriffe zurückgeführt werden.

Spanien ist leider nicht das erste Land, das von diesen vorsätzlich herbeigeführten Phänomenen betroffen ist. Der kriminelle Wille, der Bevölkerung so viel Schaden wie möglich zuzufügen, ist nur allzu offensichtlich.