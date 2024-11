Es scheint, als sei etwas wirklich Großes im Gange. Auf einmal scheinen einige Länder in Europa vor dem, was vor ihnen liegt, in Panik zu geraten, und das erscheint sehr seltsam.

Der Krieg in der Ukraine wütet seit Februar 2022. Warum also fordern so viele europäische Länder ihre Bevölkerungen jetzt auf, sich auf einen Krieg vorzubereiten? Was hat sich geändert? Wissen sie etwas, was wir nicht wissen?

Am Dienstag feuerte die Ukraine sechs von den USA gelieferte Langstreckenraketen auf Russland ab.

Am Mittwoch feuerte die Ukraine zwölf von Großbritannien gelieferte Langstreckenraketen auf Russland ab.

Das ist im wahrsten Sinne des Wortes verrückt.

Was würden wir tun, wenn eine andere Supermacht Kanada oder Mexiko dazu nutzen würde, Langstreckenraketen auf uns abzufeuern?

Es erübrigt sich zu erwähnen, dass Millionen Amerikaner lautstark fordern würden, wir sollten Atomwaffen gegen diese Supermacht einsetzen.

Derzeit gibt es in Russland Millionen von Menschen, die wollen, dass ihre Regierung Atomwaffen gegen die Vereinigten Staaten und Europa einsetzt.

Natürlich wird es im Falle eines ausgewachsenen Atomkriegs keine Sieger geben. Wie ich in diesem Video erläutert habe , würden am Ende über 90 Prozent der US-Bevölkerung umkommen.

Wir sollten alles tun, was wir können, um einen Ausweg aus diesem Schlamassel zu finden.

Der Krieg in der Ukraine ist für niemanden gut, mit Ausnahme des militärisch-industriellen Komplexes. Deshalb sollten die Politiker beider Seiten versuchen, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, solange dies noch möglich ist. (Jetzt ist (fast) Krieg Rede im O-Ton: Putin kündigt Angriffe auf Länder an, die Kiew mit ihren Waffen auf Ziele in Russland erlauben)

Doch statt auf Verhandlungen zu drängen, bereiten sich einige Länder Europas offenbar auf einen Krieg vor.

So begann Schweden am Montag mit der Verteilung von über fünf Millionen Exemplaren einer Broschüre, die „den Bürgern Ratschläge gibt, wie sie sich auf den Krieg vorbereiten können“ …

Schweden hat am Montag damit begonnen, Exemplare einer Broschüre zu verteilen, die seinen Bürgern Ratschläge zur Vorbereitung auf einen Krieg gibt. In den nordischen Ländern wird den Menschen beigebracht, wie sie sich auf einen möglichen russischen Angriff vorbereiten können.

Die 32-seitige Broschüre, die auch auf Englisch und in mehreren anderen Sprachen erhältlich ist, gibt den Bürgern Ratschläge zu Warnsystemen, zum Schutz bei einem Luftangriff und sogar zur psychologischen und digitalen Sicherheit.

Man stelle sich vor, die deutsche Regierung würde eine ähnliche Broschüre an alle Haushalte verschicken. Das Fernsehen würde 24 Stunden am Tag „Spezialsendungen bringen. Sogeannte Experten würden pausenlos diskutieren und die Bevölkerung wäre schockiert. Genau das passiert gerade in Schweden. Zwar mag das Ziel der Broschüre sein, Panik zu vermeiden – doch diese Broschüre wird vermutlich genau das Gegenteil erreichen.

„Falls Krisen oder Krieg kommen“, so lautet der Titel der 32-seitigen Broschüre, die in klaren Worten erklärt, was im schlimmsten Fall zu tun ist. Vorräte anlegen, Schutzräume finden, Evakuierungen vorbereiten. Die Botschaft ist deutlich: Der Krieg ist keine abstrakte Möglichkeit mehr, sondern eine reale Bedrohung.

Diese Warnung trifft ein Schweden, das seit über 200 Jahren Frieden erlebt hat. Wie sollen Menschen, die nie Krieg oder Chaos erlebt haben, mit einer solchen Botschaft umgehen? Die Sicherheit, die man in Schweden als selbstverständlich angesehen hat, wird durch diese Postwurfsendung in Frage gestellt.