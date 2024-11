Wie lange dauert es bis die Stromversorgung nach einem Blackout wieder hochgefahren ist?

THOMAS EISENHUTH: @thomaseisenhuth

Der Krug geht solange zum Brunnen, bis er bricht. Oder: Deutschland ist im Arsch.

Ich: Wie lange dauert es in Österreich, bis die Stromversorgung nach einem Blackout wieder hochgefahren ist?

Herbert Saurugg: Dank der heimischen Wasserkraft ist die Stromversorgung des ganzen Landes binnen 24 Stunden wieder hergestellt.

Ich: Und wie lange dauert es in Deutschland, bis die Stromversorgung nach einem Blackout wieder hochgefahren ist?

Herbert Saurugg: Deutschland ist gar nicht mehr in der Lage, nach einem Blackout die Stromversorgung des Landes allein wieder hochzufahren, weil man nicht mehr genug schwarzstartfähige Kraftwerke hat. Ohne fremde Hilfe keine Chance. Es gibt einige Indizien, die das belegen.

Ich (denke): Wenn das passiert, ist Deutschland im Arsch. Je mehr gesicherte und regelbare Grundlastkraftwerke abgeschaltet werden und umso mehr stark schwankende Zufallsstromerzeugung an das Stromnetz angeschlossen ist, desto instabiler wird das Stromnetz und umso mehr Notfalleingriffe der Stromnetzbetreiber sind notwendig, damit das Stromnetz nicht zusammenbricht. (Häufige Stromausfälle in Stuttgart: Tausende Haushalte und Reichsbürger-Prozess betroffen)

Im Jahr 2000 lag die Anzahl der notwendigen Netzeingriffe in Deutschland bei wenigen Malen im ganzen Jahr. Im Jahr 2023 lag die Anzahl schon bei etwa 15.000. Im Oktober 2024 lag die Anzahl der notwendigen Netzeingriffe bereits bei etwa 14.000.

Ein fehlerhafter oder nicht gemachter Netzeingriff und das Netz kann so instabil werden, dass die Stromversorgung in weiten Teilen des Landes oder sogar im ganzen Land zusammenbricht. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert steigt wegen der sogenannten Energiewende von Jahr zu Jahr.

Herbert Saurugg ist internationaler Experte für krisenvorsorge und Versorgungssicherheit.

Die Gefahr eines Blackouts im Winter treibt Deutschland dazu, mehr Kohlekraftwerke in Betrieb zu nehmen

Spitzen-Kraftwerk Werdohl-Elverlingsen, Erdgas- und Steinkohlekraftwerk / aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie – idyllisch im Grünen – und das soll schädlich sein?

300x250 boxone

Ideologen der „grünen“ Energie haben Angst bekommen, vor massiven Stromausfällen. Die propagierte Wende zu Wind- und Sonne erweist sich immer mehr als eine monströse Lüge.

In Deutschland weist die Verehrung intermittierender Wind- und Sonnenenergie alle Merkmale eines verrückten Kultes auf. Doch wie bei den meisten Sekten sind es nur einige wenige, die am Ende ein ganzes Land in den Ruin treiben.

Leider haben in Deutschland immer noch die Eiferer das Sagen. Aber ihre Angst, dass die Bevölkerung aufbegehren würde, wenn der Strom völlig ausfällt, hat sie dazu gebracht, sich voll und ganz darauf zu konzentrieren, die Elektrizität am Laufen zu halten.

Aus diesem Grund werden zahlreiche stillgelegte Kohlekraftwerke vor dem Winter still und leise wieder in Betrieb genommen, wenn ruhiges, trübes Wetter (auch „Dunkelflaute“ genannt) einsetzt und die Wind- und Solarenergie tagelang oder sogar wochenlang – zugleich ausfällt.

Ein Teil des Dramas hängt mit der Tatsache zusammen, dass die „grünen“ Fanatiker es geschafft haben, an Ministerposten zu kommen und es ihnen gelungen ist, die Kernkraftwerke gänzlich zu verbieten.

Nach Umfragen stehen die Deutschen der Kernkraft deutlich weniger feindlich gegenüber, als ihre ideologischen Politiker es zugeben. Eine aktuelle Umfrage von Bild zeigt, dass zwei Drittel der Deutschen die Nutzung der Kernenergie zur Deckung ihres Strombedarfs befürworten.

https://stopthesethings.com/2023/10/26/winter-blackout-threat-drives-germany-to-fire-up-more-coal-fired-power-plants/

„Das Land der grünen Energiewende“ wird in diesem Winter weitere Kohlekraftwerke in Betrieb nehmen, um die Nachfrage zu decken

Daily Caller, Nick Pope, 4. Oktober 2023

Deutschland wird gezwungen, mehrere Kohlekraftwerke reaktivieren, um die Spitzennachfrage in dem kommenden Winter zu decken und das Licht am Laufen zu halten. Obwohl bereits mehrere Hunderte Milliarden Dollar für die Umstellung auf grüne Energie ausgegeben [bzw. verschwendet] wurden. Nicht nur seit Einmarsch Russlands in die Ukraine sind die Energiepreise im Land erhöht und unbeständig, was sich sowohl auf deutsche Haushalte als auch auf Unternehmen auswirkt .

Laut Bloomberg hat die deutsche Regierung im April beschlossen, ihre Pläne zum Abschalten auch der letzten Kernreaktoren fortzusetzen. Der Krieg in der Ukraine hat zu einem geringeren Zufluss von relativ preiswertem Erdgas aus Russland geführt.

Als Gründe für die Schließung der verbleibenden Reaktoren nannten deutsche Beamte Sicherheitsbedenken und den Wunsch, sich auf die Entwicklung grüner Energie zu konzentrieren.

https://www1.wdr.de/nachrichten/atomkraft-ausstieg-akw-abschaltung-black-out-energieversorgung-enpass-100.html

Das Land war bereits im letzten Winter auf Kohle angewiesen, nachdem der Zufluss von russischem Gas sabotiert wurde. Die Versorgung dürfte in diesem Winter noch knapper werden, da die Kernreaktoren nicht mehr im Spiel sind.

About aikos2309 See all posts by aikos2309