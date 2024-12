17.000 führende Ärzte fordern Verbot der Covid-Impfung und rufen zu Nürnberger Prozessen 2.0 auf (Video)

Diese mutigen Ärzte verdienen unsere Bewunderung und unsere unerschütterliche Unterstützung. Sich gegen die Pharmaindustrie zu stellen, ist keine Kleinigkeit. Diese Männer und Frauen riskieren nicht nur ihre Karriere, sondern in manchen Fällen sogar ihr Leben, um die Wahrheit offen zu legen.

Woody Harrelson hat einst die vielleicht beste Erklärung für den Würgegriff der Pharmaindustrie in Amerika und der westlichen Welt geliefert: ein System, das darauf ausgelegt ist, auf Kosten der menschlichen Gesundheit weiterhin Profite zu machen.

Und nun, da Donald Trump Robert F. Kennedy Jr. zum nächsten US-Gesundheitsminister ernannt hat, haben wir endlich eine echte Chance, dieses korrupte System zu zerschlagen und die Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen.

Die Menschheit wurde von der Covid-Kabale mit ihren gefälschten Zahlen und fehlerhaften Modellen getäuscht, die eingesetzt wurden, um die Massen durch Angst und Schrecken zur Unterwerfung zu zwingen.

Covid vaccine saving millions of lives based on a modelling study is ‘implausible’ according to the director of @CebmOxford ‘s @carlheneghan & Tom Jefferson.

