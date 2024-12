Die Kosmologie der Geburt Christi

Teile die Wahrheit!

Der Messias wurde erstmals Fremden vorgestellt, deren ferne Suche in einer Krippe in Bethlehem endete. Welche Lehren lassen sich aus diesem einschneidenden Ereignis oft ignoriert werden? Von Dr. Mathew Maavak

Es ist die Zeit, in der die Christenheit offiziell die Geburt des Erlösers der Welt feiert. Auch wenn biblische Themen in einer Ära des „universellen Weihnachtsfests“ – das seiner biblischen Bezüge beraubt ist – seltener werden, wird die Welt durch vereinzelte Hymnen und Krippenszenen dennoch an dieses entscheidende Ereignis erinnert.

Wie ich schon mehrmals geschrieben habe, dient Weihnachten, wenn es aus biblischer Sicht gefeiert wird, auch als indirekte Form der Evangelisation. Wir können uns also in dieser Jahreszeit durchaus freuen.

Die Geburt Jesu fiel zeitlich auf den Zusammenfluss verschiedener miteinander verbundener Entwicklungen – prophetischer, spiritueller, theologischer, kultureller, politischer und sogar astronomischer Art. Hier ist eine Zusammenfassung der verschiedenen Kräfte und Entwicklungen, die die jüdische Welt dieser Ära prägten.

Prophetische Versprechen

Die Ankunft, die Natur und die Rolle des Messias wurden im Alten Testament mehrfach verheißen, vor allem durch Gottes Versprechen an Abraham, dass durch seine Nachkommen „alle Geschlechter der Erde gesegnet werden“ (Genesis 28:14). Es war ein universelles Versprechen für die gesamte Menschheit , nicht nur für eine bestimmte Nation, obwohl es natürlich mit dem alten Haus Israel begann .

Mit der Zeit wurden jedoch die jüdischen theologischen Interpretationen über die Rolle und das Wesen des Messias verfälscht. Er sollte ein Kriegerkönig sein, der Israel von der ausländischen Tyrannei befreien und ein „göttliches“ Königreich mit Sitz in Jerusalem errichten würde. Die Grundlagen dieser fatalen Weltanschauung waren bereits zur Zeit der Geburt Christi gelegt. (Die dunkle Seite von Weihnachten)

Spirituelles Milieu

Der Rest Israels – in den der Messias hineingeboren wurde – befand sich auf seinem tiefsten spirituellen Tiefpunkt. Ein Teil der regierenden Priesterschaft (Sanhendrin), insbesondere die Sadduzäer, glaubten nicht einmal an ein Leben nach dem Tod. Das Konzept der Auferstehung wurde zu diesem Zeitpunkt bereits heruntergespielt, während ketzerische Theologien und erstickende Traditionen zu wuchern begannen.

Es waren noch andere, dunklere Mächte im Sanhedrin am Werk, und es begann wohl mit spirituellen Umwälzungen, die sich während der ersten Welle des babylonischen Exils einschlichen. (Es gab insgesamt drei große Wellen des babylonischen Exils und eine kleinere vierte). Hesekiel 8 ist in diesem Zusammenhang sehr aufschlussreich:

Menschensohn, siehst du, was sie tun? Die großen Gräueltaten, die das Haus Israel hier begeht, um mich weit weg von meinem Heiligtum zu vertreiben? (V. 6)

Gott wurde bereits aus dem Tempel verdrängt, der ihm angeblich geweiht war. Hesekiel erhielt eine Vorschau auf die abscheulichsten Taten, die die Ältesten seiner Zeit im Geheimen verübten (V. 10-13).

Und dort waren ringsum an der Wand eingeritzt: allerlei Gewürm und widerliche Tiere und alle Götzenbilder des Hauses Israel. Und davor standen siebzig Männer aus den Ältesten des Hauses Israel, und Jaasanja, der Sohn Schaphans, stand mitten unter ihnen. Jeder hatte seine Räucherpfanne in der Hand, und der Rauch der Weihrauchwolke stieg auf. Dann sagte er zu mir: „Menschensohn, hast du gesehen, was die Ältesten des Hauses Israel im Dunkeln tun, jeder in seiner Bilderkammer? Denn sie sagen: ‚Der Herr sieht uns nicht, der Herr hat das Land verlassen.‘“ Und er sagte zu mir: „Du wirst noch größere Gräueltaten sehen, die sie begehen.“

Der Herr zeigte Ezechiel dann eine Szene, in der Frauen um Tammuz weinten, der zufälligerweise eine regionale Hirtengottheit ist . Es war, als ob die Ankunft und die Botschaft des Guten Hirten bereits von den Mächten der Hölle verhindert wurden. Die letzte Gräueltat, die Ezechiel miterlebte, betraf die bekannte Sonnenanbetung.

Und siehe, am Eingang des Tempels des Herrn, zwischen der Vorhalle und dem Altar, standen etwa fünfundzwanzig Männer, die dem Tempel des Herrn den Rücken zukehrten und ihr Gesicht nach Osten wandten und die Sonne im Osten anbeteten. (V. 16)

Die dritte Welle des babylonischen Exils begann mit der Zerstörung des Tempels Salomons. Die Bundeslade, die im Mittelpunkt der alttestamentlichen Anbetung stand, ging zusammen mit ihrer Macht für immer verloren. Den Überresten Judas war es verboten, sie zu suchen oder wiederherzustellen, was darauf hindeutet, dass die Bundeslade während der babylonischen Belagerung zerstört wurde.