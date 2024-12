USA: Regierungsstillstand steht unmittelbar bevor, da Amerikaner gegen tyrannisches Ausgabengesetz des tiefen Staates aufbegehren

Der korrupte Haushaltsentwurf des Deep State ist eine Waffe, um Ihre Freiheit zu unterdrücken und die Lockdown-Tyrannei zurückzubringen! Die Amerikaner sind wütend, Trump prangert Bidens Inkompetenz an und Patrioten wehren sich. Dies ist ein KRIEG um das Überleben unserer Nation – SCHLIESSEN SIE SICH JETZT DEM KAMPF AN!

Amerika steht am Abgrund. Während Patrioten im ganzen Land einen abscheulichen, vom „Deep State“ unterstützten Ausgabenentwurf ablehnen, der die Freiheit einschränken und die Lockdown-Befugnisse erweitern soll, bereiten sich die Bundesbehörden auf einen totalen Shutdown vor.

In einer flammenden Rüge erklärte der designierte Präsident Donald J. Trump: „Das ist ein Biden-Problem!“ Das Volk hat gesprochen, und Washington sollte besser zuhören.

Amerikaner an den Tiefen Staat: Wir werden nicht nachgeben

Das amerikanische Volk ist wach und wütend. Dieses groteske Haushaltsgesetz, das voller versteckter Bestimmungen steckt, die die Tyrannei der Covid-Ära wieder aufleben lassen sollen, ist der letzte Versuch des Tiefen Staates, seinen Würgegriff um die Nation zu verstärken. Aber die Amerikaner kaufen es nicht.

Sie kennen diesen Film schon: aufgeblähte Budgets, geheimnisvolle Sprache und nicht gewählte Bürokraten, die Überstunden machen, um den Bürgern ihre Freiheit zu rauben. Es geht hier nicht um Haushaltsverantwortung – es geht um Kontrolle. Und wir, das Volk, werden das nicht länger tolerieren.

Bundesbehörden geraten in Aufruhr, als die Bevölkerung Stellung bezieht

Regierungsbehörden sind in Panik. Interne Memos zeigen, dass Notfallpläne für einen bevorstehenden Shutdown auf Hochtouren laufen. Von nationalen Sicherheitsoperationen bis hin zu alltäglichen Dienstleistungen bereitet sich die bürokratische Maschinerie auf die Auswirkungen vor. („Von einer Klippe fallen“: Dieses Diagramm beweist, dass wir uns gerade in einer schweren Wirtschaftskrise befinden)

Aber eines ist klar: Das Volk ist nicht schuld. Es ist die Folge eines gescheiterten Regimes, der katastrophalen Führungsunfähigkeit der Biden-Regierung und eines Kongresses, der von Agenten des Deep State gekapert wurde. Sie sind zu weit gegangen, und nun bricht ihr Kartenhaus zusammen.

Trump deckt die Wahrheit auf: „Biden ist für dieses Chaos verantwortlich“

Donald J. Trump, der rechtmäßige gewählte Präsident, nimmt kein Blatt vor den Mund.

„Dieses Chaos ist eine direkte Folge von Joe Bidens Inkompetenz und seinem Verrat am amerikanischen Volk“, verkündete er vor einer tosenden Menge.

„Der Tiefe Staat dachte, er käme damit durch, aber er unterschätzte den Willen des Volkes.“

Trumps feurige Rhetorik ist nicht nur Gerede – sie ist eine Kriegserklärung an das korrupte Establishment, das dieses Land in den Ruin getrieben hat. Seine Führung steht für Hoffnung, Stärke und das Versprechen einer Regierung, die ihren Bürgern dient und nicht den Interessen zwielichtiger Eliten.

Ein Trojanisches Pferd für die Tyrannei

Machen wir uns nichts vor: Dieser Haushaltsentwurf ist eine Waffe. In seinem Labyrinth verbergen sich Bestimmungen, die nicht gewählten Bürokraten beispiellose Macht verleihen würden, unter dem Deckmantel „gesundheitlicher Notfälle“ Lockdown-Maßnahmen durchzusetzen.

Das ist keine Paranoia, sondern Tatsache . Durchgesickerte Dokumente zeigen, dass diese drakonischen Maßnahmen unter Mitwirkung der Architekten der Lockdowns von 2020 ausgearbeitet wurden. Dieselbe Kabale, die Existenzgrundlagen zerstört und Familien zerrüttet hat, will nun eine zweite Chance auf Herrschaft. Aber die Amerikaner erinnern sich an die Verwüstung und sagen: „Nie wieder.“

Das Volk schlägt zurück

Von Küste zu Küste erfasst eine Flutwelle des Widerstands die Nation. Bürger überschwemmen die Büros des Kongresses mit Anrufen, E-Mails und Protesten. Bürgerversammlungen haben sich in Schlachtfelder verwandelt, auf denen normale Amerikaner ihren sogenannten Abgeordneten mit einer einzigen Forderung gegenübertreten: Vernichten Sie dieses Gesetz.

Das ist nicht nur Widerstand – das ist eine Revolution. Patrioten erheben sich, vereint durch ein gemeinsames Ziel: den „Deep State“ zu zerschlagen und ihr Land zurückzuerobern. Die Botschaft ist laut und deutlich: Wir lassen uns nicht von Tyrannen regieren.

Mainstream-Medien: Die Propagandamaschine

Und wo sind die Medien in all dem? Wie vorherzusehen war, haben sie sich auf die Seite des „Deep State“ gestellt und produzieren Propaganda, um die Bewegung zu dämonisieren. Sie bezeichnen Patrioten als „Extremisten“ und intervenieren gleichzeitig für ein Regime, das den Amerikanern ihre gottgegebenen Rechte nehmen will.

Doch ihre Lügen stoßen auf taube Ohren. Das amerikanische Volk ist nicht dumm. Es durchschaut den Nebel und versteht, was auf dem Spiel steht: seine Freiheit, seine Familien und seine Zukunft.

Die Realität eines Shutdowns: Ein notwendiges Opfer

Ja, ein Regierungsstillstand wird Störungen verursachen. Bundesangestellte müssen möglicherweise mit Zwangsurlaub rechnen und bestimmte Dienste könnten vorübergehend eingestellt werden. Aber vergessen wir nicht, wer die Schuld trägt: Joe Biden und seine Kumpanen im Deep State.

Für viele Amerikaner sind diese Opfer ein geringer Preis, um das Haushaltsgesetz zu Fall zu bringen. Vorübergehende Unannehmlichkeiten sind nichts im Vergleich zu dem dauerhaften Verlust an Freiheit, den dieses Gesetz mit sich bringen würde. Die Menschen sind bereit, kurzfristige Schmerzen zu ertragen, um sich langfristige Freiheit zu sichern.

Trumps Vision: Den „Deep State“ ein für alle Mal zerschlagen

Inmitten des Chaos kristallisiert sich der designierte Präsident Trump als der Führer heraus, den Amerika dringend braucht. Sein Plan, die Ordnung wiederherzustellen, ist ebenso mutig wie notwendig. Er sieht die Kürzung verschwenderischer Ausgaben, die Zerschlagung der bürokratischen Maschinerie und die Warnung des „Deep State“ vor.

„Es geht hier nicht nur darum, Geld zu sparen“, erklärte Trump. „Es geht darum, die Seele unserer Nation zu retten.“ Seine Regierung ist bereit, die Verantwortung wieder nach Washington zu bringen und sicherzustellen, dass die Regierung dem Volk dient – ​​und nicht umgekehrt.

Der Kampf um Amerikas Zukunft

