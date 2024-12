Die Welt-Illusion: Der Baustil der Alten Welt Ordnung (Video)

Hier ein Transkript der Video-Dokumentation „Old World Order – A Documentary by Stew Peters“ (61):

Aus jedem Winkel der Erde ragt prächtige Architektur hervor, prachtvolle Bauwerke, die angeblich keine Verbindung haben, aber dennoch sehr ähnliche Designs haben.

Diesen Architekturstil voller Eleganz und Zweckmäßigkeit können Sie in Ihrer Nachbarschaft oder mitten im Nirgendwo finden. Und wenn Sie eintreten, werden Sie von einem lebendigen Gefühl der Gelassenheit überwältigt, von dem Gefühl, dass die moderne Architektur nicht mehr das Konzept einer einst existierenden Zeitlinie vermittelt, in der Strukturen mit einem völlig anderen Zweck geschaffen wurden. (Auszug aus dem Buch „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“)

Wenn wir jedoch einen Blick zurück auf die Zivilisation werfen, von der sie uns erzählt haben, dass sie diese Bauwerke gebaut hat, beginnt die Geschichte angesichts des Zeitrahmens und des Mangels an Technologie zu bröckeln.

Und diese Geschichte wurde uns allen zu einer Zeit beigebracht, als wir zu jung waren, um sie in Frage zu stellen. Aber wenn Sie die Geschichtsbücher unvoreingenommen beleuchten, werden Sie schnell die Lügen ihrer Geschichte aufdecken. Aber noch bevor Rockefeller und seine Handlanger die Bildungsbehörde gründeten, hatten sie bereits unsere Vorfahren fest im Griff.

Und jeder, der ihre Erzählung in Frage stellte, würde sich bald als unwilliger Bewohner des ursprünglichen Indoktrinationscampingplatzes wiederfinden. Und woher kamen sie? Woher kamen wir alle?

Wenn Wissen wirklich Macht ist, dann muss die Aufrechterhaltung dieser Macht auf der Abwesenheit von Wissen beruhen. Wussten Sie, dass es in jeder größeren Stadt Amerikas zu einem Großbrand kam? Kerzenfeuer, die Stein in Staub verwandeln und einen Tatort hinterlassen, der einem Kriegsgebiet ähnelt? Machen wir einen großen Schritt zurück, führen wir unsere eigenen Untersuchungen durch und hinterfragen wir die Geschichte, die von diesen Siegern geschrieben wurde!

Angesichts des wachsenden landesweiten Mangels an Vertrauen in unsere Führungskräfte ist es an der Zeit, das Ausmaß der Täuschung herauszufinden, wo die Lüge wirklich begann. Was uns vorenthalten wird, ist riesig. Und wir sprachen vorhin von der Architektur.

Ich ermutige die Leute wirklich gerne dazu, in ihren eigenen Gemeinden zu recherchieren, denn man muss wirklich nicht weit gehen, um das, was sie uns erzählt haben, zu ignorieren und sich die Frage zu stellen: Ist das überhaupt möglich? Ist es möglich, dass das Gebäude X in den 1890er-Jahren gebaut wurde und sie uns Zeitpläne von etwa einem Jahr nennen? Es wurde in einem Jahr gebaut.

Sie wollen uns glauben machen, dass wir nicht über die Technologie verfügten, dass wir Low(„niedrig“)-Tech waren, und trotzdem bauten wir all diese erstaunlichen Strukturen. Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was die Erzählung sagt, und dem, was tatsächlich da ist. Es gibt Orte, Städte in Amerika, die aussehen, als wären sie im mittelalterlichen Europa erbaut worden, als es hier noch nichts gab und die Menschen auftauchten und einfach mit dem Bauen begannen.

Nach allem, was uns gesagt wurde, würde man annehmen, dass sie mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln bauen würden – Holz, Nägel, wenn sie Glück hatten. Was sie bekommen, ist die Erzählung, dass die Leute auftauchten und wirklich mit dem auskamen, was sie hatten. Was wir in der Schule gelernt haben ist, dass es hier nichts gibt.

Dieses Land war frei zur Einnahme, die einzigen Bewohner waren wilde Indianer. Und wir haben alles hier gebaut, alles, was Sie in diesem Land sehen, in Nordamerika, denn wir reden hier auch über Kanada, wurde von uns gebaut, nachdem wir hier angekommen sind. Nichts war hier.

Sie mussten die Erzählung ändern. Sie mussten die Beweise vernichten. Sie mussten eine Erklärung dafür finden, wer das gebaut hat, warum sie es gebaut haben, wann sie es gebaut haben, und das mussten sie für viele Gebäude tun. Uns wird gesagt, dass im 18. Jahrhundert die Einigkeit in Nordamerika niedrig, extrem niedrig war.

Sie war zu niedrig, um die Infrastruktur innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens zu rechtfertigen, zu gering, um über die Erfahrung oder das Wissen für die Errichtung dieser herrlichen Gebäude zu verfügen. Es sind die schönsten Gebäude, die ich je gesehen habe. Und es gab damals nur eine Bevölkerung von ein paar tausend Menschen. Und dann schaue ich, und da sind schlammige Straßen und hölzerne Gehwege, und dann schaue ich mir dieses Gebäude an, das einfach da ist. Es könnte aus Paris oder Prag stammen.

Und da wird mir wieder klar, dass es eine ganze Reihe von Geschichten gibt, die erforscht, neu überdacht und in manchen Fällen völlig verworfen werden müssen. So bauen wir nicht mehr. Wie geschieht das in einem realistischen Zeitplan? Würden Sie heute nicht Jahr für Jahr Fortschritte machen, um unglaubliche Gebäude zu haben? Wir würden riesige Pyramiden bauen, riesige Gerichtsgebäude, die für die Ewigkeit bestehen. Stattdessen haben wir das komplette Gegenteil.

Angeblich wurden die Werkzeuge verbessert, aber unsere Konstruktion von Gebäuden ist schlechter geworden. Es ist völlig rückwärtsgewandt. Es gibt Hinweise auf eine weltweite Kultur, die in nicht allzu ferner Vergangenheit existierte, und die Beweise sind überall. Das ist eine interessante Sache, denn ich habe einen Großteil meines Lebens damit verbracht, mich mit der antiken Geschichte zu beschäftigen und um die Welt zu reisen, um die Vergangenheit zu erforschen.

Und erst vor kurzem wurde mir klar, dass man dafür tatsächlich nach Ägypten oder irgendwohin reisen muss. Es ist alles in Ordnung, dort in Sydney, in London und in San Francisco, und es ist überall auf der Welt zu finden. Und wenn Sie es einmal gesehen haben, können Sie das nicht mehr rückgängig machen. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Zivilisation, in der Sie leben, mit den richtigen Augen zu betrachten, und Sie schauen sich in Ihrer Stadt um und fragen sich: Moment mal, was macht dieses Gebäude hier?

Und warum gibt es auf den Philippinen so ein Gebäude? Warum gibt es eines in Japan? Anscheinend waren Japans Grenzen geschlossen, oder? Warum finden wir in jedem Land der Erde Architektur im griechisch-römischen Stil? War es wirklich ein griechisch-römischer Stil oder ist dies ein Beweis für eine Kultur, die vor nicht allzu langer Zeit auf der ganzen Welt existierte?

Abb. 60: Links der Petersdom und rechts Preta in Jordanien – hier will jemand in der Doku zwanghaft eine Verbindung aufzeigen und uns glauben machen, eine Kultur hätte alle Gebäude errichtet, dabei ist es doch eher so, dass jemand einen Baustil kreierte und dieser dann von Reisenden kopiert wurde und die entsprechenden Gebäude dann an anderen Stellen errichtet wurden. So kamen zum Beispiel die Paläste und Kirchen in Nord-, Mittel- und Südamerika mit der Kolonisation in die jeweiligen Regionen und nicht alle gleichzeitig, sondern zeitlich voneinander getrennt erbaut.

Wenn ich ein Foto von diesem Gebäude hinter mir machen würde und Leute fragen würde, wo sich dieses Gebäude ihrer Meinung nach auf der Welt befindet – ich garantiere Ihnen: Die meisten von ihnen würden „irgendwo in Rom oder Europa“ sagen. Aber nein, es ist genau hier in San Francisco. Wir haben überall im Land Gebäude wie dieses.

Und sie wollen uns glauben machen, dass sie im frühen 19. oder späten 18. Jahrhundert mit Unterdrückung und Gewalt von Arbeitern gebaut wurden. Und das stimmt auf keinen Fall. Diese Gebäude wurden von den Baumeistern der früheren Zivilisation, der Alten Welt Ordnung, erbaut. Das ist die Architektur, von der ich spreche. Sie finden diese überall in Neuseeland, Australien, Hongkong, Nord- und Südamerika, ganz Europa.

Es spielt keine Rolle, wo Sie sich befinden, diese Architektur wird repliziert. Das Seltsame daran ist, dass sie davon ausgehen, dass sie alle zwischen 1870 und 1900 gebaut wurden.

Die ganze Welt erscheint also gleichzeitig aus dem Nichts. Davor gab es nichts. Macht es irgendeinen Sinn? Ich glaube nicht, dass die Antike schon lange her ist. Ich denke, diese Zivilisation ging uns direkt voraus.

Wissen Sie, die Edwardianer sollen etwa aus der Zeit des Ersten Weltkriegs stammen. So sind die Großeltern noch in lebendiger Erinnerung, doch wir wissen nichts über sie. Es ist der Kontrollmechanismus, der es mit dem Bildungssystem vertuscht. Sie haben die Nachrichten, sie haben die Erzählung, sie haben den Mainstream, der Ihnen sagt, wie die Dinge sind, aber die Realität sieht völlig anders aus.

Die Geschichte geht an die Sieger, okay? Einige von ihnen sind in diesen Ort eingedrungen und haben ihn übernommen. Eine wunderschöne, genügsame Eifersucht, die Handel, Handelswege und das Meer nutzte, und sie übernahmen diesen Ort. Sie überbedeckten dessen gesamte schöne Architektur mit ihrer Ikonographie.

Die Geschichte wurde also buchstäblich in mehr als einer Hinsicht verhüllt. Wenn man sich die Hauptstadtgebäude überall auf der Erde anschaut, sehen sie gleich aus. Das tun sie. Sie haben Säulen, sie haben Kuppeln. Es war kein Zufall. Und jede Geschichte, die uns in unserer historischen Erzählung über die Entstehung eines Ortes erzählt wird, besagt, dass irgendein Typ der erste Siedler dort war, etwas Land kaufte, es unterteilte, verkaufte, und ziemlich bald hatte man eine Stadt.

Aber die ganze Erzählung basiert, insbesondere in Nordamerika, dar-auf, dass es dort nichts gab. Und wir haben alles gebaut. Man konnte es sich ansehen, das ganze Gebäude war ein Kunstwerk. Es steckt also offensichtlich ein gewisser Stolz dahinter. Es ging nicht nur darum, Geld zu verdienen und so schnell wie möglich Mist zu verbreiten.

Es ging darum, mit einem Zweck zu bauen und dass hinter diesen Dingen eine Symbolik steckte. Sie haben sie für die Ewigkeit gebaut. Sie bauten sie mit einem gewissen Maß an Kunstfertigkeit und Liebe zum Detail und zur individuellen Anpassung.

Sehen Sie, jetzt gehen Sie durch ein Viertel, und jedes Haus sieht gleich aus. Dieses Viertel ist ein perfektes Beispiel, aber alles hatte seine eigene Identität und war geprägt von Individualisierung und kunstvoller Liebe zum Detail. Das verstehen wir jetzt nicht. Das verstehen Sie jetzt nicht. Selbst wenn man sich die Schönheit der Gebäude aus dieser tartarischen Gegend anschaut – wenn die Leute tatsächlich für die Arbeit bezahlen würden und man dort Zimmerleute einstellen müsste…

Nein, Sie würden niemals derartige Gebäude bauen, wenn sie für den Stundensatz arbeiten, sie sorgen nur dafür, dass es funktionsfähig wird. Früher haben die Leute solche Sachen gebaut, weil sie es liebten zu bauen, weil Schönheit eigentlich eine Funktion ist. Schönheit ist eigentlich eine Funktion einer Schöpfung. Wenn Sie in einer Welt voller Schönheit leben, weitet sich Ihre Seele und sie ist weitreichend. Sie können alles erschaffen, Sie können alles werden, was Sie sein können. Und wenn Sie alles erreichen können, was Sie sein können, brauchen Sie verdammt noch mal keine Herrscher. Deshalb möchten sie nicht, dass Sie etwas über diese Art von Dingen erfahren. Oh nein, wir sind jetzt auf dem Höhepunkt unserer Zivilisation. Das ist das Beste, was es gibt, das Beste, was wir je gemacht haben. Schauen Sie sich die Qualität dieser Wände an! Schauen Sie sich das an! Als ich etwa acht Jahre alt war, fing ich an, die Pyramiden und so weiter zu erforschen, weil niemand wusste, wie sie gebaut waren. Also fing ich an, mich mit der antiken Geschichte zu beschäftigen. Und wie gesagt: Ich würde den größten Teil meines Lebens damit verbringen, um die Welt zu reisen und mir all diese antiken Stätten anzusehen. Und dann plötzlich sieht man diese Zivilisation direkt vor seiner Nase. Es war schon die ganze Zeit in all unseren westlichen Städten da. Sie haben alles vertuscht. Es hat alles verändert. Wenn wir also überhaupt versuchen, die Geschichte, die sie uns gegeben haben, zu rekonstruieren, woher wissen wir dann, dass einer dieser Orte überhaupt die Namen hat, die man uns nennt? Woher wissen wir etwas davon? Woher wissen wir, dass die Geschichte wahr ist? Weil es nicht so ist. Sie fügten einfach alles zusammen, mischten den Stapel und verteilten ihn an eine Reihe von Ländern, die sie beliebig benennen konnten. Daher ist es außerordentlich schwierig geworden, dies anhand der gängigen Geschichtsaufzeichnungen nachzuverfolgen. Alles, was wir wirklich brauchen, ist die Architektur selbst. Es ist nicht Tausende von Jahren her, es ist nur Hunderte von Jahren her. Selbst wenn Sie nach Südamerika reisen und sich einige der Tempel dort unten ansehen, ihre Kanten und Abschrägungen, sind sie nur ein paar hundert Jahre alt. Das ist nichts. Alte, antike Bauwerke? Das sind neue Mauern! Ich war dort und habe sie mir selbst angeschaut. Nichts ist das, was sie uns sagen. Alles ist eine Lüge. Und je größer die Lüge ist, desto leichter fällt es den Menschen, sie zu glauben. Heutzutage gibt es auf der Welt und auf allen Kontinenten viel Architektur mit Gebäuden, die viel, viel größer sind, als man von Menschen unserer Größe erwarten würde. Deshalb habe ich als Beispiel das Gebäude des Obersten Gerichtshofs in Washington, D.C., als eines dieser Gebäude angeführt. Ein weiteres Beispiel ist die Basilika, das Nationalheiligtum der Katholischen Universität in Washington – ein riesiges Gebäude. Schauen Sie sich das Texas State Capitol an. Es ist unglaublich. Überall in der Gegend gibt es diese Säulen. Es ist so etwas wie der Vatikan. Ich wundere mich über den Iolani-Palast. Wie alt ist er? Und eine Sache, die man beachten sollte, ist, dass sie zwei Jahre Bauzeit gebraucht haben, von 1880 bis 1882. Wie haben sie dieses wunderschöne Gebäude gebaut? War das Gebäude hier schon länger? War es hier vor Captain James Cook (1728-1779)? Abb. 61: Links: Das Texas State Capitol wurde laut den vorliegenden Unterlagen von 1880 bis 1888 erbaut. Rechts: Der Iolani-Palast (1879 wurde mit freimaurerischen Ritualen der Grundstein gelegt und 1882 erfolgte die Fertigstellung) – acht Jahre und drei Jahre scheinen nicht ungewöhnlich zu sein, entgegen der Video-Doku. Es gibt keine Baubilder und auch nichts dergleichen – also keine Elektrowerkzeuge, Pferd und Einspänner. Wie ist das überhaupt möglich? Wenn Sie die St. John’s Cathedral in New York City haben, ist das keine Kathedrale im Stil, sondern ein echter McCoy. (Die Firma Real McCoy’s reproduziert Produkte mit Methoden und Maschinen der Vergangenheit.) Könnten Sie sich vorstellen, dass das heute gebaut wird? Ich denke, dass jeder verrückt werden würde. Sie haben keinerlei Legitimität, außer uns auszutricksen und uns davon zu überzeugen, dass sie es können. … Ende der Leseprobe aus „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“. Hier bei Amazon erhältlich. Inhaltsverzeichnis Vorwort ……………………………………………………………………… S. 4 Die Realität ist eine Illusion – Willkommen in der Matrix …………….. S. 6 Die hyperdimensionale Torsionsfeldphysik entschlüsselt die Matrix des Bewusstseins und der Realität ………………………………………….. S. 13

Quantenphysik, Hindu-Mystik und Perspektive ………………………S. 28

Ist die Zirbeldrüse die göttliche Verbindung zum Schöpfer von allem? .………………………………………………………………………S. 32

Wie alles erschaffen wurde und wie wir belogen werden .………………S. 38

Die Anunnaki, Nibiru-Vertuschung und die Ursprünge der Menschheit ………………………………………………………………….S. 51

Die Archonten-Theorie …………………………………………………S. 69

Reptilien und andere nichtmenschliche Wesen …………………………….S. 82

Die Saturn-Mond-Matrix …………………………………………………. S. 106

Die Illusion des holographischen Universums …………………………. S. 120

Was verbirgt der Vatikan? ………………………………………………. .S. 134

666 – das Malzeichen des Tieres: Der Drache, der falsche Prophet und der Antichrist ..………………………………………………………….. S. 175

Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien ………………………………………………………………S. 180

Aliens? Ein Blick auf Theorien über längliche Schädel im alten Peru, Europa und Ägypten …………………………………………………………..S. 207

Die Alte Welt Ordnung …………………………………………………..S. 214

