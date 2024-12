Eine mysteriöse „grippeähnliche“ Krankheit mit einer sehr hohen Todesrate breitet sich plötzlich wie ein Lauffeuer in Afrika aus

Teile die Wahrheit!

In der Demokratischen Republik Kongo ist plötzlich eine mysteriöse Krankheit aufgetreten, die „grippeähnliche“ Symptome hervorruft und einen sehr hohen Prozentsatz der Infizierten tötet, und die Wissenschaftler haben keine Ahnung, worum es sich handelt.

Bisher scheint diese mysteriöse Krankheit nicht mit H5N1, Affenpocken, Ebola, dem Marburg-Virus oder einem der anderen tödlichen Erreger verwandt zu sein, die sich derzeit auf der ganzen Welt verbreiten. Von Michael Snyder

Vielleicht werden die Wissenschaftler nach weiteren Tests entdecken, dass es doch eine sehr einfache Erklärung gibt. Und hoffen wir, dass sich dieser neue Ausbruch im Großen und Ganzen als ziemlich unbedeutend herausstellt.

Aber in Matthäus 24 warnte uns Jesus, dass es in den Tagen unmittelbar vor seiner Rückkehr mehrere „Seuchen“ geben würde. Wenn also plötzlich eine neue Krankheit auftritt und anfängt, viele Menschen zu töten, lohnt es sich, ein Auge darauf zu haben.

Das Epizentrum dieses Ausbruchs liegt direkt an der Grenze der Demokratischen Republik Kongo zu Angola und uns wird gesagt, dass bereits Dutzende Opfer gestorben sind …

Eine unbekannte „grippeähnliche“ Erkrankung, die Frauen und Kinder befällt, hat innerhalb von zwei Wochen 143 Menschen das Leben gekostet.

Die Infizierten im Kongo litten unter Symptomen wie hohem Fieber und starken Kopfschmerzen. Die Weltgesundheitsorganisation hat dringend eine Untersuchung eingeleitet. (Biotechnologie-Analystin: Das Covid-Mpox-HIV-Supervirus)

In der Provinz Kwango im Südwesten der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) an der Grenze zu Angola werden Todesfälle verzeichnet.

Wenn diese mysteriöse Krankheit „Frauen und Kinder befällt“, bedeutet das, dass erwachsene Männer nicht betroffen sind?

Hoffentlich können wir diesbezüglich eine Klarstellung erhalten.

Berichten zufolge sind bisher insgesamt 376 Menschen erkrankt. Es ist jedoch unklar, wie festgestellt werden konnte, dass alle dasselbe haben, wenn die Krankheit nicht identifiziert werden kann …

Das Gesundheitsministerium des Landes forderte die Bevölkerung außerdem dazu auf, ihre Hände regelmäßig mit Wasser und Seife zu waschen und keine Leichen zu berühren.

Bei dem Ausbruch in der Provinz Kwango im Südwesten der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) sind insgesamt 376 Menschen erkrankt.

Der Ausbruch befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium und daher sind die Zahlen, die wir erhalten, sehr schwankend.

Wenn es aber tatsächlich 143 Tote bei insgesamt 376 Opfern gibt, dann ist das eine sehr, sehr hohe Sterberate.

Viele der Symptome, die bei den Opfern auftreten, sind genau die, die man erwarten würde, wenn man sich eine normale Grippe einfängt …