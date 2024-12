Oreshnik Hyperschallrakte: 5.500 Kilometer Reichweite, Geschwindigkeit 3 km/sek.

»EU-Politiker treiben Europa in den Krieg!«

Mit einer schonungslosen Rede im Europäischen Parlament hat die FPÖ-Europaabgeordnete Petra Steger den EU-Spitzen unverantwortliches Handeln und Kriegstreiberei vorgeworfen.

Steger rechnete mit der aktuellen Ukraine-Politik der EU ab und richtete ihre schärfste Kritik direkt an die Verantwortlichen, darunter EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola.

Steger wörtlich:

Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Wenn Sie so weiter machen, steuern Sie Europa geradeaus in den Krieg!

Sie kritisierte besonders die Pläne, deutsche Taurus-Raketen und andere Langstreckenwaffen in die Ukraine zu liefern:

„Wie weit soll Ihre sogenannte bedingungslose Solidarität noch gehen? Ist das das angebliche Friedensprojekt der Europäischen Union? Sind Sie erst dann zu Friedensverhandlungen bereit, wenn die ersten Bomben in der Europäischen Union gefallen sind?“, fragte Steger.

Offenbar werde die EU nur noch von realitätsfremden Moralisten regiert, die nicht mehr in der Lage sind, die Dimensionen ihrer Entscheidungen zu begreifen.

Steger warf der EU-Führung vor, ein gefährliches und ideologisch getriebenes Eskalationsspiel zu betreiben, anstatt endlich auf Diplomatie und Friedensgespräche zu setzen. (Warum sind ALLE Webcams in London offline? Russland wird für bevorstehenden „False Flag“-Angriff in London verantwortlich gemacht)

„Seit Beginn dieses abscheulichen Kriegs gab es keine einzige ernsthafte Friedensinitiative der EU. Stattdessen drehen von der Leyen und ihre Gefolgschaft unablässig an der Eskalationsspirale – mit immer extremeren Forderungen und Waffenlieferungen“, erklärte die FPÖ-Abgeordnete.

Dabei, so Steger, sei Europa bereits der große wirtschaftliche Verlierer:

„Während in der Ukraine Bomben fallen, klingeln in den USA die Kassen. Die amerikanische Rüstungsindustrie fährt Milliardengewinne ein, während unsere Industrie vor dem Ruin steht und die Menschen unter explodierenden Energiepreisen leiden.“

Die EU, angeführt von einer Führungselite, die völlig den Bezug zur Realität verloren habe, habe Europa in eine strategische Sackgasse manövriert.

Steger appellierte an die EU-Verantwortlichen, endlich Vernunft walten zu lassen:

„Wir Freiheitliche fordern eine eigenständige europäische Friedenspolitik, die auf Dialog und Verhandlungen statt auf Waffenlieferungen setzt. Die Bürger Europas verdienen keine ideologischen Kriegstreiber an der Spitze, sondern verantwortungsvolle Politiker, die die wirtschaftlichen Interessen und die Sicherheit unserer Bürger in den Vordergrund stellt – und damit auch das unfassbare Leid der Menschen in der Ukraine beendet“, schloss Steger.

Putin erklärt, was dem NATO-Westen in seinem Kriegsrausch erwarten könnte

Die atlantische Wertegemeinschaft hatte sich Ihren neuesten Ostfeldzug ganz anders vorgestellt: Sie gaben sich so »bescheiden«, wie ihre gesammelten historischen »Führer«, Vorbilder und »militärischen Genies«, getreu dem Motto: »Alle hundert Jahre wieder!«

Sigismund III Wasa (1608 – 1618), Karl XII (1708 – 1709), Napoleon (1812), Adolf Hitler (1941 – 1945) und zuletzt der atlantische Hegemon seit seinem Coup d’État (2014) in Kiew – sie alle marschierten mit knatternden Fahnen gegen Osten und dachten: »Wir schaffen das!« Doch das einzige was sie schafften, war nur das: Von denen die Richtung Osten marschiert waren, kehrten die wenigsten wieder zurück!

Zuletzt glaubten erleuchtete Vertreter aus diversen EU-Staaten – allen voran UK, BRD und Frankreich – den Stein der Weisen gefunden zu haben und befanden: »Für uns kämpfen sollen die anderen – wir machen es, wie unsere Herren & Meister aus Übersee und verfolgen das Abschlachten der Hilfswilligen nur aus den sicheren Amtsstuben in der Etappe!«

Kanzler Scholz brüstete sich im Bundestag, dass kein anderer europäischer Staat so viel – bisher rund 30 Mrd. Euro – in den jüngsten Ostfeldzug investiert hätte, wie die Bundesrepublik Deutschland und das als Nachfolgestaat des »Tausendjährigen Reiches«. Das müsste Menschen mit Verstand und minimalsten Geschichtskenntnissen eigentlich nachdenklich stimmen!

Doch die Herren und Damen der europäischen Wertegesellschaften haben etwas vergessen: »Tausendjährige Hirngespinste« können sehr rasch zu Staub und Asche zerfallen – noch lange vor dem Ablaufdatum in erträumten tausend Jahren. Gerade so, wie Gebäude bzw. unterirdische Bunkeranlagen, in die 36 Mehrfachsprengköpfe einer Hyperschallrakete mit 10 Mach unter einer Temperatureinwirkung von 4000° Celsius eingeschlagen haben und schon die bloße kinetische Energie – ganz ohne Sprengsatz – ausreicht, um zusätzlich zur Sprengkraft per se noch ein Äquivalent mehrerer Kilotonnen TNT darauf zu laden!

Eine »Oreshnik Hyperschallrakte« (Oreshnik -> Haselnuss) hat eine Reichweite von 5.500 Kilometern, kann bis zu 36 Sprengköpfe tragen und erreicht eine Geschwindigkeit von 3 Kilometern pro Sekunde! Damit liegen US-Stützpunkte in Kuwait, Bahrain, Katar und Djibouti in Reichweite der Oreshnik. Bei den in Kamtschatka stationierten Oreshnik-Abschussrampen liegen auch Pearl Harbor und Guam in Reichweite.

Von Tschukotka im äußersten Nordosten Russlands aus kämen Oreshniks bis nach Montana und Nord-Dakota, also weit ins US-Territorium. Der von der Biden-Administration forcierte und massiv geförderte Krieg im Donbas könnte also im Fall der Fälle in die USA getragen werden. Ganz ohne Atomwaffen!

Der tiefe Staat versucht, den Dritten Weltkrieg zu beginnen

