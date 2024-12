Exklusives DARPA-Papier! mRNA-KILLER-IMPFSTOFFE noch vor der COVID-PANDEMIE bereit

„Ein Hauptziel des Biological Technologies Office (BTO) der DARPA ist es, die Gesundheit und damit die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte des Landes besser zu gewährleisten.

Die COVID-19-Pandemie, die sich seit einem ersten Ausbruch in China Ende 2019 rasch weltweit ausbreitete, verdeutlicht eine der gefährlichsten Schwachstellen für eingesetztes Militärpersonal und Zivilisten: den Mangel an Schutz und medizinischen Gegenmaßnahmen (MCMs) gegen endemische und neu auftretende Biobedrohungen.

Die Investitionen der DARPA in diesem Bereich führten 2019 direkt zu einer ersten klinischen Studie am Menschen mit einem RNA-Impfstoff, wobei das Biotechnologieunternehmen Moderna als Vertragspartner an dem Programm beteiligt war . “

DARPAs ADEPT-Projekt zu SARS-Viren

Das Projekt trägt den Namen ADEPT (Untertitel „Advancing National Security Through Fundamental Research“) und ist von DARPA unterzeichnet, der sehr mächtigen Militärbehörde des Pentagons: dem Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten von Amerika.

DARPA ist die Abkürzung für Defense Advanced Research Projects Agency. Es handelt sich um eines der mächtigsten und geheimsten militärischen Forschungszentren der Welt, das verschiedene biologische Laboratorien in Fort Detrick kontrolliert, dem bestausgestatteten Zentrum für die Entwicklung bakteriologischer Waffen der Welt.

In dem kurzen, einseitigen ADEPT-Dossier, das unser begabter italienischer Computerforscher, der bei IBM arbeitete, entdeckt hat, wird in nur wenigen Zeilen die Bedeutung der Geschichte der Covid-19-Pandemie dargelegt, die durch ein im Labor konstruiertes SARS-Cov-2 verursacht wurde und wie sie nicht nur vom verstorbenen Biologen Luc Montagnier, sondern auch vom pensionierten Oberst der US-Armee Lawrence Sellin angeprangert wurde , der in den Hochsicherheits-Biolabors BSL-4 in Fort Detrick arbeitete.

Der Laborursprung von SARS-Cov-2 wurde auch vom US-Kongress in zwei verschiedenen Dossiers des Gesundheitsausschusses des Senats und des Unterausschusses des Repräsentantenhauses offiziell bestätigt. (Aufsehenerregende Studie bestätigt, dass Covid-„Impfstoffe“ das menschliche Verhalten verändern)

Aus dem Dokument, das wir als Vorschau veröffentlichen, gehen einige Daten von enormer Bedeutung hervor, die bestätigen, dass das Covid-Virus im Rahmen eines internationalen Experiments zwischen der Europäischen Union, China, den USA und anderen Ländern des angelsächsischen Geheimdienstabkommens Five-Eyes wie Kanada, Australien und vor allem dem Vereinigten Königreich entstanden ist.

Den vollständigen Text des DARPA ADEPT-Dossiers finden Sie in den Links unter den Quellen am Ende des Artikels.

Die von Gates finanzierte Zusammenarbeit des Pentagons mit Moderna

Diese drei Sätze aus dem DARPA-ADEPT-Dossier bestätigen die Tatsache, dass die Forschung an mRNA-Impfstoffen seit 2012 gemeinsam mit Moderna entwickelt wurde.

Das 2016 von der amerikanischen Pharmaindustrie in Cambridge im Labor konstruierte menschliche Gen, das eine nahezu identische Genomsequenz mit der von SARS-Cov-2 aufweist, wie eine Gruppe weltberühmter Virologen herausfand , ist das Ergebnis dieser sehr gefährlichen Forschung, die bereits 2004 am Wuhan Institute of Virology dank des Clinton-Zemin-Abkommens über bakteriologische Waffen und der Finanzierung durch die Europäische Kommission (EPISARS-Projekt) begann.

Nicht nur das.

Sie bestätigen, wie der amerikanische Patentexperte David E. Martin, Autor des Buches The Fauci Dossier , behauptet , dass das von Fauci geleitete NIAID eine grundlegende Rolle bei dieser Forschung spielte.

Während der letzten internationalen Covid-Gipfelkonferenz im Europäischen Parlament warf der Forscher den USA vor, das verstärkte Virus absichtlich im Labor verbreitet zu haben.

Schließlich hebt das DARPA-Dokument auch hervor, dass Moderna seine klinischen Studien zu Covid-19 bereits im Jahr 2019 begann, also lange bevor der Ausbruch in Wuhan (der sich nach der Verschiffung von US-Soldaten nach China zu den Militärspielen im Oktober 2019 ereignete) aufgrund des ersten Genotyps von SARS-Cov-2, der viel tödlicher war als die nachfolgenden Delta- und Omikron-Varianten, zu einer globalen Bedrohung wurde.

Den von Martin gesammelten Beweisen zufolge wurde Modernas Patent für den Covid-mRNA-Impfstoffprototyp Spikevax im März 2019 patentiert und registriert , also 9 Monate vor der Entdeckung des ersten Ausbruchs und fast ein Jahr, bevor die WHO am 11. März 2020 eine Pandemie erklärte.

Covid nicht aus China, sondern aus USA?

Trumps ehemaliger CDC-Chef bringt eine ältere Theorie wieder ins Spiel: Demnach sei der Ursprung von Covid nicht das Labor von Wuhan, sondern von Nord Carolina gewesen.

Das es sich bei Covid-19 um ein künstlich manipuliertes Virus handelt, steht für viele mittlerweile außer Frage. Auch der Ursprungsort Biolabor Wuhan wird in der Regel angenommen. Obwohl nicht wenige vermutet haben, dass der Virus-Ursprung mit den USA zu tun haben könnte. Hier werden auch immer wieder die „Military Games“ 2019 in Wuhan genannt. Nun spricht ein ehemaliger Direktor der amerikanischen Seuchenbehörde CDC in einem Interview zum Thema. Er vermutet, dass ein Labor in North Carolina der „Geburtsort“ von Covid war.

„Keine Beweise“

Robert Redfield, Chef der CDC während Trumps erster Amtszeit, sprach mit der Podcasterin Dana Paris für 90 Minuten. Seine Theorie zu Covid: Das SARS-CoV-2-Virus war Teil eines ‘Bioabwehrprogramms“, das in einem Labor an der Universität von North Carolina in Chapel Hill entwickelt wurde.

Er habe keine Beweise für diese Theorie und noch immer glauben viele Wissenschaftler, dass das Virus einen natürlich Ursprung gehabt hätte. Redfield glaubt das nicht. Er erklärt im Interview, dass das Virus „absichtlich als Teil eines Bioverteidigungsprogramms“ von den USA entwickelt wurde.

Newsweek berichtet über das Interview und zitiert:

„Wenn man sich die Verantwortung Chinas ansieht, dann liegt die Verantwortung nicht in der Laborarbeit und in der Schaffung des Virus. Ihre Verantwortung liegt darin, dass sie sich nicht an die internationalen Gesundheitsvorschriften gehalten haben, als sie erkannten, dass sie ein Problem hatten. Und dass sie Leuten wie mir vom CDC erlaubt haben, innerhalb von 48 Stunden zu helfen, wozu sie laut Vertrag verpflichtet waren. Aber die Rolle der USA war erheblich.

„Zum einen haben sie die Forschung finanziert, und zwar sowohl von den NIH [National Institutes of Health], dem Außenministerium, USAID und dem Verteidigungsministerium. Alle vier dieser Einrichtungen haben diese Forschung mitfinanziert. Zweitens ist der wissenschaftliche Kopf hinter dieser Forschung ein Mann namens Ralph Baric von der University of North Carolina, der sehr stark an dieser Forschung beteiligt war. Ich denke, dass er wahrscheinlich geholfen hat, einige der ursprünglichen Viruslinien zu entwickeln, aber ich kann das nicht beweisen. Aber er war sehr involviert.“

Redfield merkte an, dass er keine definitiven Beweise für diese Behauptung hat.

Baric hat bereits früher eine Untersuchung der Ursprünge des Virus gefordert und 2021 einen offenen Brief unterzeichnet, der in der Zeitschrift Science veröffentlicht wurde. Der Virenexperte wies die Ergebnisse einer gemeinsamen Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation und Chinas als voreilig zurück, in der es hieß, die Wahrscheinlichkeit eines Lecks im Labor sei „extrem unwahrscheinlich“. Nur keine weiteren Untersuchungen. So könnte man diesen Brief verstehen wollen, wenn man will. Newsweek hat Baric, die NIH, das Außenministerium, USAID und das Verteidigungsministerium per E-Mail um eine Stellungnahme gebeten. „USAID hat und finanziert keine Gain-of-Function-Forschung“, sagte ein USAID-Sprecher gegenüber Newsweek. Redfield sagt: „Im August, September begannen die ersten Fälle von COVID in Wuhan. Mitte September gab es eindeutig ein großes Problem. OK, denn – und ich kann mich nicht mehr an das genaue Datum erinnern. Ich glaube, es ist jetzt öffentlich zugänglich, es war geheim, aber ich glaube, es war der 19. September, aber sie haben drei Dinge getan. Sie haben die Leitung des Labors gewechselt. Es war also ein Labor mit doppeltem Verwendungszweck. Es wurde von zivil auf militärisch umgestellt. Die Leitung des Labors wurde also dem Militär übertragen. Sie taten etwas höchst Unregelmäßiges: Sie löschten die Forschungssequenzen der COVID-Viren, die sie Jahre zuvor gemacht hatten. Die gesamte Datenbank wurde also gelöscht.“ Auch der Abgeordnete Rand Paul hatte bei eine Kongressanhörung im Mai 2021 diese Theorie geäußert. Seitdem ist Baric Gegenstand „einer Randtheorie“, schreibt das US-Magazin. Die Military Games, aus denen nachweislich Soldaten mehrere Länder erkrankt zurückgekommen sind und die Leistungen der US-Soldaten seltsam schwach gewesen waren, werden in diesem Zusammenhang noch nicht gesagt. Auch die drakonisch-militärische chinesische Reaktion auf das Virus müsste dann eventuell unter einem neuen Licht betrachtet werden. Die Spiele fanden allerdings erst im Oktober statt. Zudem muss bei der Diskussion um den Laborursprung auch immer mitgedacht werden, dass es sich bei Covid letztlich um ein Virus gehandelt hat, das ohne Test schwer von einer mittelschweren Grippe zu unterscheiden gewesen wäre. Quellen: PublicDomain/vtforeignpolicy.com/tkp.at am 17.12.2024 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

