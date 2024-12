Bildquelle: Karte.

Es müsse alles getan werden, um diejenigen zu vernichten, die den Mord an Generalleutnant Igor Kirillow, dem Chef der russischen ABC-Truppen, angeordnet haben, erklärt Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, am Dienstag in Moskau.

„Die Auftraggeber sind bekannt: Das ist die militärisch-politische Führung der Ukraine“, betont Medwedew.

Chef der ABC-Abwehr bei Anschlag in Moskau getötet

Bei einem Anschlag im Südosten Moskaus wurde Generalleutnant Igor Kirillow getötet. Kirillow war Chef der ABC-Abwehr der russischen Streitkräfte. Ebenfalls getötet wurde sein Adjutant. Der Anschlag wurde mit einem improvisierten Sprengsatz durchgeführt. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Durch eine Explosion im Südosten Moskaus wurden zwei Personen getötet. Die Explosion ereignete sich in unmittelbarer Nähe eines Wohnkomplexes. Bei einem der Todesopfer handelt es sich um Generalleutnant Igor Kirillow. Kirillow war Chef der russischen Streitkräfte zur Verteidigung gegen atomare, biologische und chemische Bedrohungen.

In einer Erklärung des Ermittlungskomitees vom frühen Morgen hieß es, die Explosion sei mit einem improvisierten, ferngesteuerten Sprengsatz durchgeführt worden, der an einem Elektroroller befestigt war, welcher vor dem Eingang des Wohnhauses abgestellt wurde. Das Komitee fügte hinzu, dass neben Kirillow auch sein Adjutant getötet wurde.

Die russischen Behörden teilen weiter mit, dass eine offizielle Untersuchung eingeleitet worden sei.

Der 54-jährige General führte seit 2017 die ABC-Streitkräfte der russischen Armee. Bekanntheit erlangte er dadurch, dass er Kiew und die USA als Kiews wichtigsten Unterstützer beschuldigte, Chemiewaffen auf dem Schlachtfeld einzusetzen. (Die NATO-Länder teilen die Ukraine bereits in Besatzungszonen auf)

Kirillow legte immer wieder Berichte vor, die den Einsatz von Chemiewaffen durch das Kiewer Regime zum Inhalt hatten. Zudem beschuldigte Kirillow die USA, ein weites Netz von Laboratorien zur biologischen Forschung in der Ukraine zu unterhalten, von denen eine direkte Gefahr für die lokale Bevölkerung ausgeht.

Kirillow wurde erst gestern von den ukrainischen Behörden zur Suche ausgeschrieben. Kiew wirft Moskau den Einsatz von chemischen Waffen vor. Moskau weist die Vorwürfe zurück und verweist darauf, dass alle Bestände an chemischen Waffen 2017 zerstört wurden.

Julian Röpcke, Redakteur des Springerblattes Bild, erklärte mit einiger Befriedigung, dass es sich bei dem Anschlag um die „Vollstreckung“ eines Todesurteils der Ukraine handele.

Unterdessen berichtet die britische Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine „Quelle“, dass die Geheimdienste der Ukraine die Operation durchgeführt haben, bei der der Kirillow getötet wurde.

Wie die russischen Streitkräfte neue Kessel in der Zone der Sonderoperation schaffen

Russlands Armee schafft derzeit die Bedingungen für die Schaffung zweier großer Kessel in der Zone der militärischen Sonderoperation. Was geschieht an diesen Frontabschnitten und wie versuchen die ukrainischen Streitkräfte, der russischen Offensive zu begegnen?

In den letzten Tagen wurde ein kleiner Kessel südöstlich von Kurachowo geschlossen und der letzte Widerstand beseitigt. Dort, in einer Reihe von Dörfern an den Ufern des Flusses Suchije Jaly und der Solenenkaja-Schlucht, hatten die ukrainischen Streitkräfte befestigte Positionen errichtet, die Kurachowo aus dieser Richtung decken sollten.

Doch die Offensive der russischen Streitkräfte kam auch aus dem Süden, sodass dieses Verteidigungssystem zusammenbrach. Kiew gab keinen Befehl zum Rückzug, die ukrainischen Soldaten versuchten, sich in kleinen Gruppen selbst zu retten, doch mehrere Hundert blieben in dem Kessel zurück.

Die Lage um Kurachowo wird für den Feind immer kritischer. Trotz weiterhin ausbleibender Befehle haben ukrainische Marinesoldaten bereits begonnen, Kurachowo zu verlassen. Vermutlich werden sie eine neue Verteidigungslinie in der Steppe im Westen aufbauen.

Die russischen Streitkräfte rücken auch vom Nordufer des Stausees bis zum Dorf Datschnoje und aus südlicher Richtung bis zum Dorf Konstantinopel vor. Wenn sich der Kessel schließt und in Kurachowo selbst nur das Industriegebiet und der städtische Krankenhauskomplex vom Feind besetzt bleiben, könnte dies der größte Kessel in der gesamten Zeit der militärischen Sonderoperation werden. Die gesamte Garnison von Kurachowo sowie die Deckungskräfte würden in diesen Kessel geraten.

Gleichzeitig hat sich die Lage in der Nähe von Krasnoarmeisk (Pokrowsk) für den Feind drastisch verschlechtert. Die ukrainischen Streitkräfte sind davon ausgegangen, dass die russischen Truppen nach der Einnahme von Selidowo gerade und über Mirnograd (Dimitrow) auf Krasnoarmeisk vorrücken würden, und stationierten die kampfbereitesten Einheiten an diesem Frontabschnitt in der Gegend von Lyssowka.

Die Offensive der russischen Streitkräfte verlief jedoch nicht so gradlinig, sondern in westlicher Richtung entlang der Eisenbahnlinie, umging Krasnoarmeisk in einem Bogen und begann, die Stadt von Süden her zu bedrängen. Infolgedessen wurden mehrere wichtige Siedlungen eingenommen, darunter das Dorf Schewtschenko, das drei Kilometer vom südlichen Stadtrand von Krasnoarmeisk entfernt liegt.

Versuche, unsere Stellungen in Schewtschenko durch Gegenangriffe zu überwinden, schlugen fehl. Dort werden Kräfte zusammengezogen, um direkt auf die Stadt vorzurücken.

Nebenbei stellte sich heraus, dass die ukrainischen Streitkräfte in dieser Richtung über keinerlei Befestigungen verfügen. Infolgedessen verlor der Befehlshaber der ukrainischen Donezk-Gruppierung, General Alexander Luzenko, seinen Posten.

Gegenwärtig umzingeln die russischen Truppen Krasnoarmeisk weiter, bauen die Südflanke aus und haben bereits die Kontrolle über die Hauptrouten von der Stadt nach Saporoschje, Kurachowo und Dnjepropetrowsk übernommen. Die Garnison von Krasnoarmeisk kann nur aus dem Norden und Nordwesten, das heißt aus Kramatorsk und Slawjansk, versorgt werden.

Selbst westliche Quellen wie CNN schlagen hinsichtlich des Schicksals von Krasnoarmeisk Alarm. Die Stadt könne entweder von russischen Truppen besetzt oder umzingelt werden, und es sei unklar, was für die ukrainischen Streitkräfte schlimmer sei. Der Verlust einer großen militärischen Gruppierung (Garnison und Verstärkung) ist oft schlimmer als der Verlust einer Ortschaft selbst.

Vor diesem Hintergrund wurden Gerüchte laut, wonach Kiew entweder einen neuen Versuch einer „Gegenoffensive“ oder eine neue groß angelegte Provokation im russischen Grenzgebiet vorbereitet.

Alexander Syrski, der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, spricht seit geraumer Zeit von einem „Gegenangriff“, und er hat auch damit begonnen, eine Eingreiftruppe aus Reservisten und neu gebildeten Brigaden aufzustellen. Mit einer solchen Operation können keine ernsthaften militärischen Ziele verfolgt werden, sie dient lediglich dazu, die Lebensfähigkeit der ukrainischen Streitkräfte zu demonstrieren.

Außerdem muss das Kiewer Regime aus politischen Gründen eine solche Operation noch vor der Amtseinführung von Donald Trump starten. Die hartnäckigen Versuche, das Gebiet Kursk bis Februar zu halten, zielen auf dasselbe ab.

