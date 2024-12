Statement aus dem Gefängnis: Die anhaltende Entmenschlichung und Misshandlung von Reiner Fuellmich in einem deutschen Gefängnis!

Teile die Wahrheit!

Die unmoralische, ungerechte und abscheuliche Behandlung von Dr. Reiner Fuellmich und die bösartigen Anschuldigungen gegen seine Unterstützer.

Dr. Reiner Fuellmich ist (nach allen Angaben seiner Anwälte) ein politischer Gefangener. Nach über einem Jahr Untersuchungshaft – eine völlig falsche Bezeichnung und Perversion von Sprache und gesundem Menschenverstand – wurde er nun einer außerordentlich verlogenen Behandlung unterzogen, die seine Anwälte als Folter bezeichnen. Von Celia Farber

Es gibt eine lange Liste von Misshandlungen, die er in der Haft des deutschen Staates ertragen musste, sowohl physischer als auch psychischer Art. Dies wurde von einer Reihe von Beteiligten behandelt und hat kürzlich die Aufmerksamkeit internationaler Menschenrechtsaktivisten erregt.

Weniger bekannt und weniger bekannt sind die empörenden und zunehmend bösartigen Andeutungen und Beschuldigungen, die gegen seine Anhänger erhoben werden, die standhaft seine Unschuld beteuern und versuchen, dies einer breiten Öffentlichkeit, auch außerhalb Deutschlands, bekannt zu machen. Ihre vielfältigen, rechtmäßigen und friedlichen Initiativen und Unterstützungsbekundungen geraten nun ins Visier der Behörden, die versuchen, die Anhänger Reiner Fuellmichs in Deutschland zu verunglimpfen und zu verleumden, so wie sie ihn über ein Jahr lang in ihrer Haft ohne Konsequenzen verleumdet haben.

Machen wir uns nichts vor. Sie tun das nur aus Feigheit und weil sie nicht in der Lage sind, einen moralischen Kompass als Korrekturmaßnahme zu verwenden. Sie fühlen sich ermutigt, ein breites Netz von Verleumdungen auszuwerfen, weil sie sich durch die Macht des Staates geschützt fühlen und sich unter seinem Rock verstecken. Ihre intellektuelle und ethische Minderwertigkeit angesichts tatsächlicher Gerechtigkeit, Tugend und Ehre ist jetzt entlarvt. Tatsächlich haben sie sich selbst völlig entlarvt.

Die Anhänger Reiner Fuellmichs werden zynisch in einen Topf geworfen und als Unruhestifter, Leugner staatlicher Legitimität und sogar als Gefahr für die gesellschaftliche Ordnung dargestellt. Sie seien (so das schlecht geschriebene Drehbuch) durch Reiner Fuellmichs Ideen radikalisiert worden.

Beim Anblick seiner nachdenklichen, heterogenen Unterstützerkreise würde man nie vermuten, dass es sich hier um einen Haufen unverbesserlicher Taugenichtse handelt. Der Grund dafür ist einfach: Was diesen Anhängern vorgeworfen wird, ist reine Projektion seitens derjenigen, die dem Staatsapparat nahestehen und solche Verleumdungen mutwillig in die Welt setzen. Oder, wie wir es auf Englisch kurz und bündig sagen: „Projection much?!“

Es ist an der Zeit, dass wir uns von Erwachsenen kontrollieren lassen, um diese abscheuliche Denkweise zu unterdrücken, die den deutschen Geist der Vernunft, Fairness und Gerechtigkeit untergraben hat. Angesichts ihres kulturellen Erbes, das in der Aufklärung wurzelt, haben die Deutschen viel Besseres verdient. Sie haben es verdient, wieder frei denken zu können. (Dr. Reiner Fuellmich erhebt vor Gericht zwei Anklagen gegen Staatsanwälte und Richter: Rechtsbeugung, schwere Körperverletzung und versuchten Mord)

—Joseph Molitorisz, PhD

Statement Dr. Reiner Fuellmich 30.11.2024

Liebe Freunde,

am 5. November 2024 hat eine Mehrheit der Amerikaner die Tür eingetreten zur Gerechtigkeit, und zwar trotz all der Lügen und aller Versuche, sie zu manipulieren. Trotz des Chaos, was wir gegenwärtig sehen, ist jetzt alles möglich. Deshalb habe ich mir überlegt, ich nehme diese Gelegenheit, um Ihnen zu sagen, wie gerade in meinem Fall der Status quo ist. Ich will aber auch, falls es Sie interessiert, Ihnen sagen, was ich glaube, was jetzt passieren wird nach dem 5. November.

Dann will ich Ihnen noch als drittes eine seltsame Geschichte von einem fast schon, aber hoffentlich nicht ganz, Fall von „Plötzlich und unerwartet“ hier in der JVA erzählen. Und dann noch eine gute Nachricht aus Rumänien. Also fangen wir mit mir an. Soll man ja eigentlich anders machen, aber ich mache das jetzt mal. Ich stehe also immer noch trotz aller Versuche, mich mit diesen Maßnahmen der sogenannten „Weißen Folter“ in den Wahnsinn zu treiben. Denn dazu dient das ja. Ich bin immer noch da, und das, was ich jetzt noch mal erzähle, tue ich nicht, um den Eindruck zu erwecken, ich sitze hier unterm Tisch und weine vor mich hin. Das tue ich nicht, sondern ich erzähle das deshalb, damit ich es selber nicht vergesse, damit ich selbst nicht auf die Idee komme, das für normal zu halten. Ich erzähle es aber auch für meine Oma und für meine Eltern.

Seit fünfeinhalb Monaten bin ich nun in dieser Einzelhaft, in diesem solitary confinement. Der Transport zwischen dem Gefängnis und dem Gericht wird immer noch so vollzogen, dass ich in Ketten gelegt und mit Fußketten versehen werde und von schwer bewaffneten Vollzugsbeamten begleitet werde, außerdem von Polizei, die ebenfalls schwer bewaffnet ist. Alle tragen natürlich nach wie vor kugelsichere Westen, und natürlich wird mir auch stets, wenn ich unterschreibe, dass ich keine kugelsichere Weste haben will, gesagt, dass dann allerdings eine fehlgeleitete Kugel mich treffen und töten könnte.

Allerdings entschuldigen sich schon einige der Beamten, weil die sehen natürlich auch, dass das absolut nicht normal ist, was mit mir hier gemacht wird. So was sei ja noch mit keinem noch so gewalttätigen Gefangenen gemacht worden. Die beiden anderen Gefangenen, denen ich tatsächlich Rechtsrat gegeben habe, weil ich ja immerhin glaube sagen zu können, ein erfahrener Haftungsrechtler bin, denen ich also erklärt habe, wie sie das Land Niedersachsen und diejenigen, die direkt verantwortlich sind, auf Schadensersatz in Anspruch nehmen können dafür, dass sie grün und blau geschlagen wurden.

Einer von den beiden, das hatte ich ja erzählt, dem wurde der Schädel eingeschlagen. Ob er sein Auge noch hat, wissen wir nicht. Aber die beiden sind inzwischen in ein anderes Gefängnis verlegt worden, damit sie nicht mehr mit mir reden können. Das sage ich nicht einfach so, sondern wir haben das sogar schriftlich, weil die stellvertretende Leiterin dieses Gefängnisses versucht hat, zu erklären, warum man diese Maßnahmen gegen mich seit fünfeinhalb Monaten meint aufrechterhalten zu müssen. Denen fällt aber nichts ein.

Es wird zwar mit gefälschten Unterschriften gearbeitet. Es wurde einer der Gefangenen hier unter Druck gesetzt, er sollte doch irgendwas Nachteiliges über mich erzählen. Hat er aber wohl nicht gemacht. Das hat er mir dann erzählt. Der Druck kam aber von einem Vorsitzenden Richter aus dem Verfahren gegen meinen afghanischen Freund. Der war von einem Staatsanwalt begleitet und von einem angeblichen Anwalt. Also die sind jedenfalls verlegt worden, damit sie nicht mehr mit mir reden können. Natürlich dient das Ganze in Wahrheit dazu, ihre Spuren zu verwischen, aber es ist zu spät.