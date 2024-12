Teile die Wahrheit!

Sicherheitsexperten warnen, dass die britische Regierung in London einen Terroranschlag unter falscher Flagge plant. Für den Anschlag soll Russland verantwortlich gemacht und der Anschlag als Vorwand für den Beginn eines Dritten Weltkriegs genutzt werden.

Der Sicherheitsautor Alex Krainer sagt , dass er nach dem Ansehen eines YouTube-Videos mit dem Titel „ Warum sind ALLE Webcams in London offline…? “ begann, zu recherchieren, was die britischen Geheimdienste vorhatten.

Zerohedge.com berichtet: Ich war fast sprachlos: Mr. Houston durchsuchte Hunderte von Webcams in ganz London und konnte keine einzige finden, die live war. Sehen Sie selbst hier und hier !

Das ist äußerst seltsam: Offensichtlich hat jemand die Entscheidung getroffen, sie alle abzuschalten – sie können nicht alle zufällig ausgefallen sein.

Eine der Webcams über der Westminster Bridge zeigte das letzte aufgezeichnete Bild: Es war am 2. September 2024 um 16:51 Uhr, was uns zumindest einen Hinweis darauf gibt, wann das Herz der Finsternis für die Welt dunkel wurde. (Jan van Helsing: Kommt mit Donald Trump das Armageddon?)

Ich habe gestern in meinem TrendCompass-Bericht einen Kommentar dazu gepostet und einer der Leser hat eine funktionierende Webcam in der Abbey Road gefunden. Trotzdem ist das eine von Hunderten, die immer noch dunkel sind.

Warum jemand beschließen würde, alle Webcams abzuschalten, ist ein Rätsel, und zwar ein beunruhigendes. Herr Houston gab keine Erklärungen ab, was verständlich ist, da er in Großbritannien lebt, wo man für Singen, „Kung-Fu-Kämpfe“ oder stilles Beten auf dem Bürgersteig verhaftet werden kann. Aber ich wage eine Vermutung, wohin er sich nicht wagte.

Sie planen eine False-Flag-Aktion, um Russland die Schuld zu geben

Ich glaube, das ist die einzige Erklärung, die für mich Sinn ergibt: Sie planen einen Terroranschlag unter falscher Flagge auf London, für den sie Russland die Schuld geben, um eine umfassende Mobilisierung der gesamten Gesellschaft aller westlichen Mächte gegen Russland auszulösen.

Auch wenn dies weit hergeholt erscheint, gibt es mehrere wichtige Elemente, die in dieses Szenario passen, angefangen mit der allgemeinen geopolitischen Lage.

Das westliche Imperium und insbesondere Großbritannien haben stark auf die Ukraine gesetzt und verloren. Inzwischen ist die Situation ebenso unbestreitbar wie hoffnungslos. Aber die westlichen Mächte zeigen keine Neigung, abzuhauen, wie sie es im März 1972 aus Vietnam oder im August 2021 aus Afghanistan taten.

Heute steht der Westen der größten Atommacht der Welt gegenüber, die in der Region eine etablierte eskalierende Dominanz besitzt und über hoch motivierte, gut ausgebildete, kampferprobte und gut ausgerüstete Streitkräfte verfügt, die unter anderem über neue, verheerende konventionelle Waffen verfügen, die alles in den Schatten stellen, was der Westen in seinen erschöpften Arsenalen hat.

Trotzdem eskalieren sie weiter. Die Frage ist: Warum?

In der Ukraine steht die ganze Welt auf dem Spiel

Die Ukraine ist zu wichtig für sie und der Einsatz könnte nicht höher sein. Aus Sicht der imperialen Kabale ist der Preis tatsächlich die ganze Welt. In seinem Aufsatz „Democratic Ideals and Reality“ schrieb Sir Halford Mackinder : „ Wer Osteuropa regiert, beherrscht das Herzland; wer das Herzland beherrscht, beherrscht die Weltinsel; wer die Weltinsel beherrscht, kontrolliert die Welt. “

Mit Weltinsel meinte Mackinder die eurasische Landmasse. Sein theoretischer Rahmen bildet bis zum heutigen Tag die Grundlage der Außenpolitik der britischen und amerikanischen Regierungen, wie wir erst 2018 von Wes Mitchell , Präsident Trumps stellvertretendem Außenminister für europäische und eurasische Angelegenheiten, erfuhren.