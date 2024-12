Gesundheit: Die besten Lebensmittel, die Sie während der Erkältungs- und Grippesaison in Ihrer Speisekammer aufbewahren sollten

Teile die Wahrheit!

Die Grippesaison ist da, und damit einher geht die übliche Empfehlung der Gesundheitsbehörden, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Aber eine Impfung ist wohl kaum der beste Weg, um Krankheiten während der Grippesaison abzuwehren. Es ist weitaus besser, die Immunfunktion durch den Verzehr gesunder Vollwertkost, die mit immunschützenden Nährstoffen beladen ist, zu stärken.

Im Folgenden finden Sie einige meiner Top-Lebensmittelempfehlungen (von denen viele leicht zugänglich sind), um Ihr Immunsystem während der Grippesaison in Topform zu halten. Wahrscheinlich haben Sie viele dieser Zutaten bereits in Ihrem Vorratsschrank, aber wenn nicht, ist dies Ihr Zeichen, sich mit ihnen einzudecken.

Knoblauch – eine kleine Knolle mit großen Vorteilen

Die kulinarischen und medizinischen Verwendungsmöglichkeiten von Knoblauch werden seit der Antike geschätzt. In chinesischen, ägyptischen, griechischen, indischen und römischen medizinischen Texten werden die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten dieses scharfen Lebensmittels hervorgehoben. Knoblauch bietet aufgrund seiner entzündungshemmenden, krebshemmenden und antimikrobiellen Eigenschaften eine Vielzahl von Vorteilen.

Knoblauch ist reich an bioaktiven Verbindungen wie Saponinen, Phenolen und organischen Sulfiden. Seine schwefelhaltigen Verbindungen – Allicin, Alliin, Ajoen und Allylpropylsulfid – bieten ebenfalls viele Vorteile, insbesondere gegen Erkältungen und Grippe. Laut einer Studie aus dem Jahr 2024, die im Fachmagazin „Food and Function“ veröffentlicht wurde:

„Knoblauch, insbesondere seine schwefelorganischen Verbindungen, können die Homöostase des Immunsystems durch positive Effekte auf Immunzellen aufrechterhalten, insbesondere durch die Regulierung der Zytokin-Proliferation und -Expression. Dies könnte ihre Nützlichkeit bei der Behandlung von Infektions- und Tumorprozessen erklären.“

In einem Artikel der HuffPost erklärt Dr. Tania Elliott, Sprecherin des American College of Allergy, Asthma and Immunology, dass Knoblauch bestimmte Chemikalien im Immunsystem hochreguliert, die für die Beseitigung von Entzündungszellen und die Bekämpfung von Bakterien und Viren verantwortlich sind.

Das Tolle an Knoblauch ist seine lange Haltbarkeit. Laut Bon Appetit hält sich ein ganzer, ungeschälter Knoblauchknolle fast sechs Monate lang, solange er an einem trockenen, kühlen, gut belüfteten und dunklen Ort bei Zimmertemperatur gelagert wird. Ungeschälter Knoblauch neigt dazu, schneller zu verderben, also verwenden Sie ihn sofort.

Denken Sie daran, dass Hitze die nützlichen Inhaltsstoffe des Knoblauchs zerstört. Um seine immunstärkende Wirkung voll auszuschöpfen, sollten Sie Knoblauch roh und gehackt verzehren (durch Zerkleinern oder Zerdrücken erhöht sich der Allicin-Gehalt). Wenn Sie den scharfen Geschmack nicht vertragen, hacken Sie den Knoblauch einfach und lassen Sie ihn vor dem Kochen 15 Minuten ruhen.

Die bioaktiven Inhaltsstoffe des Ingwers helfen, Entzündungen zu bekämpfen

Genau wie Knoblauch ist Ingwer aromatisch und verleiht Ihren Lieblingsgerichten einen einzigartigen Geschmack. Sie können ihn auch als wärmenden, wohlriechenden Tee genießen, der sich perfekt für kalte Wintertage eignet. Neben seiner wärmenden Wirkung hat Ingwer auch entzündungshemmende, antioxidative und immunmodulierende Eigenschaften. Bei kaltem Wetter hilft ein Schluck Ingwertee, Halsschmerzen zu lindern oder ihnen vorzubeugen.

Eine Studie in Frontiers in Nutrition führt diese Vorteile auf die Inhaltsstoffe von Ingwer zurück, vor allem auf Gingerol, Shogaol, Zingeron und Paradol. Laut den Autoren:

„Bioaktive Verbindungen in Ingwer hemmen entzündungsfördernde Reaktionen, erhöhen die Konzentration entzündungshemmender Zytokine und fördern Signalwege, die mit der Vorbeugung von Entzündungen auf dem entzündungshemmenden Weg zusammenhängen.

Bioaktive Verbindungen in Ingwer sind in der Lage, die Toleranz gegenüber oxidativem Stress zu verbessern, indem sie ROS eliminieren und die Parameter für oxidativen Stress senken, die antioxidativen Enzyme erhöhen und die antioxidative Kapazität steigern“, so die Forscher.

Gingerol ist die wichtigste bioaktive Verbindung im Ingwer, und Studien belegen seine Fähigkeit, vor viralen und bakteriellen Infektionen zu schützen. In einer 2020 im International Journal of Health Sciences veröffentlichten Studie heißt es:

„Insbesondere Ingwer hat sich als hochwirksam gegen die mit Zahnfleischentzündungen und Parodontitis in Verbindung stehenden Mundbakterien und als wirksam gegen die Infektion mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus erwiesen.“

Um Ingwer zu verwenden, schälen Sie die Haut (verwenden Sie einen Löffel anstelle eines Schälers oder Messers) und schneiden oder reiben Sie ihn dann. Geben Sie ihn in Smoothies, Suppen und Brühe. Um einen wohlriechenden Tee zuzubereiten, lassen Sie Ingwerscheiben in heißem Wasser ziehen. Der Schlüssel zur Aufbewahrung von Ingwer ist, die zähe Schale erst dann zu entfernen, wenn Sie ihn verwenden möchten. Bei Zimmertemperatur kann eine ganze, ungeschälte Ingwerwurzel bis zu drei Wochen frisch bleiben, im Kühlschrank bis zu einem Monat.