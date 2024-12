Dunkelflaute in Deutschland treibt Strompreis in die Höhe – Keiner will mehr Windkraftparks im Meer errichten

Teile die Wahrheit!

„Green Deal“ gescheitert: Industriestaaten können nicht nur mit Wind- und Solarstrom betrieben werden.

„Die Dunkelflaute in Deutschland demonstriert eindringlich das totale Scheitern des ‚Green Deal’“, erklärte der freiheitliche Europaparlamentarier Roman Haider.

Wenig Tageslicht, wenig Wind wegen einer Hochwetterlage sowie niedrige Wasserpegelstände führten im November und Anfang Dezember zu einem drastischen Einbruch der Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien.

Kompensiert werden diese Ausfälle durch Kohle- und vor allem Gaskraftwerke. „Das zeigt sehr deutlich, dass moderne Industriestaaten nicht nur mit Wind- und Solarstrom betrieben werden können.

Wir sind weiterhin trotz aller falschen Versprechungen in sehr hohem Maß von der Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen abhängig“, erklärte Haider. (Katastrophenschutz-Chef ruft zu Vorsorge für langanhaltende Stromausfälle auf – Stromausfall in Tübingen)

Strompreis in Deutschland verzehnfacht

Sowohl für Konsumenten als auch für die Industrie hätte diese Dunkelflaute drastische Auswirkungen. So verzehnfachte sich der Strompreis in Deutschland auf den Rekordwert von 936 Euro pro Megawattstunde, ein Viertel des Stroms muss importiert werden.

Diese Preisexplosion führe nicht nur zu enormen Mehrkosten für Verbraucher und der zeitweisen Stilllegung von Stahlbetrieben, sondern wirke sich auch massiv auf die Nachbarstaaten aus, da Deutschland von Stromimporten abhängig sei.

Norwegen und Schweden überlegten sogar ein Aussetzen der Stromexporte nach Deutschland; die schwedische Vizepremierministerin erklärte, sie sei „wütend auf die Deutschen“. „Deutschland ist inzwischen zum Paradebeispiel für das völlige Versagen europäischer Energiepolitik geworden.

Die grünen ‚Klima-Taliban‘ und ihre bereitwilligen Knechte in anderen Parteien haben den höchsten Energiepreis in der Geschichte zu verantworten“, ärgerte sich Haider.

40 Prozent des Stroms in Österreich aus Gaskraftwerken

Doch auch Österreich sei in hohem Maß abhängig von fossilen Brennstoffen. So werde zeitweise 40 Prozent des Stroms durch Gaskraftwerke erzeugt. Es sei aber sehr aufschlussreich, wie diese höchst brisante Entwicklung von der heimischen Politik und den meisten Medien totgeschwiegen würde.

„Wenn die Realität nicht den Utopien der Klima-Gläubigen entspricht, wird sie einfach ausgeblendet. Gerade angesichts der Pleite in Österreich ist dieses Kopf in den Sand stecken fatal“, kritisierte Haider das konzertierte Schweigen von Politik und Medien scharf.

Völlig verfehlte, realitätsferne Energiepolitik

„Die aktuelle brandgefährliche Krise ist ein Resultat einer völlig verfehlten, realitätsfernen Energiepolitik sowohl in Europa als auch in Österreich und vor allem im besonders ‚klimagläubigen‘ Deutschland. Wenn es nicht sofort zu einer Kehrwende kommt, wird uns diese Politik ins Desaster führen“, so Haider abschließend.