Interaktive Karte zeigt Tausende Geoengineering-Projekte weltweit

Eine interaktive Weltkarte , die von der ETC Group und der Heinrich-Böll-Stiftung entwickelt wurde, hat Licht auf die weitverbreitete Natur von Geoengineering-Experimenten geworfen, die darauf abzielen, das Klima zu verändern.

Die Karte identifiziert über 1.700 Projekte weltweit, darunter Kohlenstoffabscheidung, Solarstrahlungsmanagement, Wettermanipulation und andere Methoden.

Am Donnerstag veröffentlichte die Daily Mail einen Artikel mit dem Titel „ Das Geoengineering-Projekt von nebenan: Interaktive Karte zeigt die Standorte Tausender umstrittener Experimente zur Veränderung des Klimas – gibt es eines davon auch in Ihrer Heimatstadt? “.

Aber seien Sie nicht zu aufgeregt, wenn bald Geständnisse über das Ausmaß und die Reichweite der Geoengineering-Operationen gemacht werden, die seit Jahrzehnten stattfinden.

Der Artikel stellt das dar, was man als Limited Hangout bezeichnet, und diejenigen, die versuchen, die Gesamtheit dieser Agenda aufzudecken, werden weiterhin fälschlicherweise als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet.

Für diejenigen, die mit dem Begriff nicht vertraut sind: Ein Limited Hangout ist eine Taktik, die in den Bereichen Medienarbeit, Wahrnehmungsmanagement, Politik und Informationsmanagement eingesetzt wird.

Sie hat ihren Ursprung in der Spionagebranche und beinhaltet das Eingestehen oder teilweise Offenlegen einer Wahrheit, während die schädlichsten oder wichtigsten Informationen weiterhin verschwiegen werden. (Neues Warnsystem erkennt Pläne von Superschurken zur Wettermanipulation)

Diese Strategie wird eingesetzt, wenn eine Tarngeschichte nicht länger aufrechterhalten werden kann und das Ziel darin besteht, die öffentliche Wahrnehmung zu steuern und weitere Untersuchungen zu vermeiden.

Für diesen „journalistischen“ Beitrag verwenden die Daily Mail und andere eine vom Menschen erzeugte „Klimakrise“ als Deckmantel für schändliche Geoengineering-Operationen.

Woher wissen wir, dass sie schändlich sind? Weil sie sonst nicht versuchen würden, sie zu vertuschen. Es wird Sie freuen zu hören, dass die Öffentlichkeit, den Kommentaren unter dem Artikel der Daily Mail zufolge, nicht darauf hereinfällt.

Red9172 sagte beispielsweise : „Der Klimawandel wird als Begründung für das meiste davon angeführt, aber es ist wahrscheinlich etwas, das sie selbst verursachen. Je mehr Schaden sie anrichten, desto lauter wird der Ruf nach mehr Ressourcen. Das kann man sich nicht ausdenken.“

Und Clifford Johnson sagte : „Lasst die Welt einfach in Ruhe. Die Natur kann sich selbst viel effizienter regeln als Gates und seine Kumpanen – kein Sonnenlicht bedeutet keine Pflanzen, keine Insekten bedeutet keine Vögel, Blumen oder Getreide.

Endspiel: keine normalen Menschen, nur die Superreichen, die in ihren Bunkern leben. 2 % wollen, dass die Welt untergeht, zeigt nur, dass man niemandem vertrauen kann.“

Dan Bolton sagte : „Wir haben eine Korruptionskrise, keine Klimakrise. Bill Gates ist die größte Bedrohung für unseren Planeten und die Menschen.“

Die im Abschnitt „Beste“ aufgeführten Kommentare mit den meisten Upvotes sind solche, die unangenehme Wahrheiten ans Licht bringen. Der Abschnitt „Schlechteste“ mit den meisten Downvotes enthält Kommentare, die Geoengineering unterstützen.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung des Artikels der Daily Mail . Er zeigt zumindest, wie weit verbreitet die zerstörerischen Praktiken des Klimakults sind und was man nur als Wahnsinn derjenigen bezeichnen kann, die diese Projekte umsetzen.

Geoengineering-Projekte der Klimawandel-Kult

Geoengineering ist die groß angelegte Manipulation von Umweltprozessen, die das Klima der Erde beeinflussen, um die globale Erwärmung aufzuhalten.

Über die Wirksamkeit und die potenziellen Risiken wird jedoch noch immer debattiert.

Ein von Bill Gates gefördertes Projekt ist eines von Hunderten Geoengineering-Projekten weltweit. Ziel ist die Manipulation von Umweltprozessen, um die globale Erwärmung durch Methoden wie das Einbringen chemischer Aerosole in die Atmosphäre und das Absaugen von Kohlendioxid aus der Luft aufzuhalten.

Im Rahmen seines Projekts wurden über Baja in Mexiko bereits Ballons gestartet, die sonnenlichtreflektierende Aerosole in die Stratosphäre der Erde freisetzten, was Bedenken hinsichtlich der potenziellen Risiken und Folgen von Geoengineering-Projekten aufkommen ließ.

Zu den Geoengineering-Projekten zählen auch die „Düngung der Ozeane“ und die „Aufforstung“. Manche Wissenschaftler sind jedoch besorgt, dass diese kostspieligen Unterfangen nach hinten losgehen könnten, da sie zerstörerische Wettermuster hervorrufen und den Klimawandel verschlimmern könnten.

Eine interaktive Karte der ETC Group und der Heinrich-Böll-Stiftung zeigt die Standorte von Tausenden Geoengineering-Projekten weltweit, darunter über 70 in Großbritannien.

Kohlenstoffabscheidungsprojekte in Großbritannien

In Großbritannien fängt eine 20 Millionen Pfund teure Anlage in Northwich, Cheshire, die von Tata Chemicals Europe betrieben wird, seit 2022 CO2 aus einem Methangaskraftwerk ab und wandelt es in Natriumbikarbonat um. Klimaschutzgruppen und Wissenschaftler warnen, dass die Vorteile der Kohlenstoffabscheidung „unbewiesen“ seien und die Volkswirtschaften langfristig von fossilen Brennstoffen abhängig machen könnten.

Das Kernkraftwerk Sizewell C im britischen Suffolk soll Anfang der 2030er Jahre in Betrieb gehen und über eine Anlage zur direkten Luftabscheidung („DAC“) verfügen, die jährlich 1,5 Millionen Tonnen CO2 abschneiden kann.

Die DAC-Anlage wird durch chemische Reaktionen CO2 aus der Luft extrahieren und unterirdisch speichern, wodurch die Menge an Treibhausgasen, die in die Atmosphäre gelangen, reduziert wird, oder es in synthetische Kraftstoffe umwandeln. Allerdings hat die DAC-Technologie einen „sehr hohen Energiebedarf“ und kann Auswirkungen auf die Umwelt haben, so die Kartenautoren.

Beim Projekt Speedbird im britischen Middlesbrough wird durch die Verbrennung von Biomasse nachhaltiger Flugkraftstoff produziert. Dadurch werden die CO 2 -Emissionen um 230.000 Tonnen pro Jahr reduziert, was etwa 26.000 Inlandsflügen von British Airways entspricht.

Das in London ansässige Unternehmen Seafields versenkt vor der Südküste riesige Ballen Seetang auf dem Meeresgrund und behauptet, dass dadurch auf natürliche Weise Kohlenstoff gebunden und für Tausende von Jahren eingeschlossen werde. Experten haben jedoch Zweifel an der wissenschaftlichen Grundlage dieser Behauptung geäußert.

SRM in Großbritannien

Im Rahmen eines Solar Radiation Management-Projekts („SRM“) in Aylesbury (Buckinghamshire) wurde die Freisetzung von Schwefeldioxid in der Stratosphäre zur Reflexion des Sonnenlichts getestet. Kritiker warnen jedoch, dass dies zu einer Zerstörung der Ozonschicht und zu Störungen der Regen- und Windmuster führen könne.

Die Ersteller der Geoengineering-Karte warnen, dass die Einspritzung von Aerosolen Dürren in Afrika und Asien auslösen, den Monsun beeinträchtigen und die Nahrungs- und Wasserquelle von zwei Milliarden Menschen gefährden könnte.

