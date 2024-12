Virologe der Gates-Stiftung gibt zu, dass die globale Elite Viren entwickelt, um Trumps Präsidentschaft zu schwächen (Video)

Dr. Hotez hat sich als Schlüsselfigur dieser beunruhigenden Agenda positioniert.

Er spricht sich offen für den Einsatz von Polizei- und sogar Militärkräften aus, um das zu bekämpfen, was die Pharma-Elite heute als „Impfgegner-Aggression“ bezeichnet.

Und dabei bleibt es nicht: Sie drängen auf ein Eingreifen der NATO, um die nächste globale Einführung des mRNA-Impfstoffs zu militarisieren. Das ist kein öffentliches Gesundheitswesen, sondern Zwang in beispiellosem Ausmaß.

Dennoch hat Dr. Hotez große Angst davor, dass seine autoritäre Haltung als Impfbefürworter öffentlich in Frage gestellt wird.

Der Verbündete von Bill Gates hat öffentlich erklärt, dass jeder, der Impfstoffe kritisiert, wegen eines Hassverbrechens angeklagt werden sollte. Ja, wirklich.

Die Impfbefürworter-Elite mag keine Kritik und keine öffentlichen Debatten.

Joe Rogan hat Hotez eingeladen, in seinem Podcast aufzutreten, um die Kontroverse um den Covid-19-Impfstoff mit RFK Jr. zu diskutieren, der seit der ersten Einführung des Impfstoffs die Wahrheit über ihn ans Licht bringt.

Der Austausch begann, weil Hotez für einen Vice-Artikel Werbung machte , in dem Spotify aufgefordert wurde, Rogans Podcast zu zensieren, wann immer er es wagte, die offizielle Darstellung in Frage zu stellen.

Als Rogan von Hotez‘ Tweet Wind bekam, antwortete er ihm, indem er anbot, 100.000 Dollar an eine Wohltätigkeitsorganisation seiner Wahl zu spenden, wenn Hotez in seiner Show mit RFK Jr. debattieren würde.

„Peter, wenn Sie behaupten, dass das, was RFKjr sagt, ‚Fehlinformationen‘ sind, biete ich Ihnen 100.000,00 $ für eine Wohltätigkeitsorganisation Ihrer Wahl, wenn Sie bereit sind, in meiner Show ohne Zeitbegrenzung mit ihm zu diskutieren“, twitterte Rogan .

Hotez antwortete Rogan, war jedoch nicht mit einer Debatte einverstanden.

Die Situation eskalierte rasch, als Elon Musk sich in den Wortwechsel einmischte und sagte , Hotez habe Angst davor, in der Öffentlichkeit zu debattieren.

Nach Musks Tweet antwortete Bill Ackman und erhöhte Rogans Wette um weitere 150.000 Dollar, sodass 250.000 Dollar an wohltätige Zwecke gespendet werden konnten und die Öffentlichkeit einer offenen Debatte beiwohnen konnte.

Und dennoch weigerte sich Hotez, der das Militär einsetzen will, um Impfverweigerer zusammenzutreiben und ihnen die Impfung aufzuzwingen, mit RFK Jr. über das Thema Covid-19-Impfstoffe zu diskutieren.

Warum fordern diese linksradikalen Autoritären so selbstbewusst ein Ende der medizinischen Freiheit und Unabhängigkeit in den USA, haben jedoch gleichzeitig so große Angst davor, dass ihre Ideen öffentlich geprüft werden?

Laut einem Whistleblower des Gesundheitsministeriums liegt der Grund darin, dass sie wissen, dass die globale Elite hinter den Kulissen daran arbeitet, die Freiheit zur abweichenden Meinung ein für alle Mal auszumerzen.

Millionen Impfskeptiker und Impfgegner gegen die globalistische Agenda zu versammeln, mag weit hergeholt klingen – bis man erkennt, dass die Grundlagen dafür bereits gelegt sind.

Ein Whistleblower aus dem Gesundheitsministerium hat enthüllt, dass die US-Regierung in Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum in allen 50 Bundesstaaten geheime Haftanstalten errichtet. Diese Anlagen, die angeblich für Millionen von Menschen ausgelegt sind, befinden sich in abgelegenen, streng kontrollierten Gebieten.

Laut Christie Hutcherson sind diese Standorte nicht nur theoretischer Natur – sie sollen auch diejenigen festhalten, die sich der Einhaltung kommender Regierungsauflagen widersetzen, darunter langfristige Ausgangssperren und neue Impfvorschriften für die nächste „Plandemie“.

Seit Jahrzehnten agiert die globale Elite vor aller Augen und begeht ungestraft unsägliche Taten: Sie führt Experimente an schutzlosen Kindern durch, orchestriert eine Impfstoffverteilung, die mit Millionen von Toten verbunden ist, und verfolgt eine finstere Agenda der Eugenik und Bevölkerungsreduzierung.

Ist nach China und Covid, nun Afrika an der Reihe als Testphase?

Im Zuge des Ausbruchs einer mysteriösen Krankheit im Kongo sind 71 Todesfälle bestätigt worden, teilte der Gesundheitsminister des Landes am 5. Dezember mit.

Zu den bestätigten Todesopfern gehören 27 Menschen, die in Krankenhäusern gestorben sind, und 44 in einer Gemeinde in der südlichen Provinz Kwango, sagte der kongolesische Gesundheitsminister Roger Kamba während einer Pressekonferenz.

„Die kongolesische Regierung ist hinsichtlich dieser Krankheit in allgemeiner Alarmbereitschaft“, sagte Kamba, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Zu den Symptomen des Ausbruchs zählen Fieber, Kopfschmerzen, Husten und Anämie. Epidemiologische Experten seien in der Region, um Proben zu nehmen und die Krankheit zu untersuchen, sagte der Minister.

„Die Krankheit ähnelt einer Atemwegserkrankung, aber bevor die Ergebnisse der Analyse der gesammelten Proben vorliegen, ist es schwierig, über die Übertragungsmethode zu sprechen“, sagte Kamba.

Offizielle Stellen in der Provinz Kwango hatten zuvor erklärt, zwischen 67 und 143 Menschen seien an der mysteriösen Krankheit gestorben.

Kamba sagte, von den bestätigten Todesfällen in Krankenhäusern seien zehn Patienten an fehlenden Bluttransfusionen und 17 an Atemproblemen gestorben.

Die Gesundheitszone Panzi, die etwa 700 Kilometer von der Hauptstadt Kinshasa entfernt liegt, ist ein abgelegenes Gebiet in der Provinz Kwango und daher schwer zugänglich. Die epidemiologischen Experten brauchten zwei Tage, um dort einzutreffen, sagte der Minister.

Claude Niongo, ein Einwohner von Panzi, sagte, seine Frau und seine siebenjährige Tochter seien an der Krankheit gestorben.

„Wir kennen die Ursache nicht, aber ich habe nur hohes Fieber, Erbrechen … und dann den Tod bemerkt“, sagte Niongo in einem Interview. „Jetzt sprechen die Behörden mit uns von einer Epidemie, aber in der Zwischenzeit gibt es ein Versorgungsproblem [und] Menschen sterben.“

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Personal in den Kongo entsandt.

„Die WHO arbeitet mit den nationalen Behörden zusammen, um den Berichten über eine nicht identifizierte Krankheit nachzugehen und die Situation zu verstehen“, teilte die Agentur The Epoch Times in einer E-Mail mit. „Wir haben ein Team in das Gebiet entsandt, um Proben für Laboruntersuchungen zu sammeln.“

Ein Sprecher der US-amerikanischen Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) sagte, der Behörde seien gemeldete Erkrankungen aus dem Kongo, offiziell Demokratische Republik Kongo (DR Kongo), bekannt.

„Mitarbeiter der US-Regierung, darunter auch jene des Länderbüros des US-CDC in Kinshasa, stehen in Kontakt mit dem Gesundheitsministerium der Demokratischen Republik Kongo und sind bereit, bei Bedarf zusätzliche Unterstützung zu leisten“, sagte der Sprecher in einer E-Mail an The Epoch Times.

Im Kongo, einem französischsprachigen zentralafrikanischen Land mit rund 102 Millionen Einwohnern, gab es bereits einen Ausbruch der Mumps-Infektion. Nach Angaben der WHO wurden dort bis zum 1. Dezember rund 9.500 Fälle bestätigt, darunter auch einige Todesfälle .

Mpox, früher Affenpocken genannt, ist eine Viruserkrankung ähnlich den Pocken, die vor allem durch engen Kontakt mit infizierten Menschen übertragen wird. Viele der gemeldeten Fälle betrafen Männer, die Geschlechtsverkehr mit anderen Männern hatten.

Doch das Blatt wendet sich. Die Menschen wachen auf, lehnen ihre Ansichten ab und fordern Rechenschaft.

Nun hat ein mutiger Richter in den Niederlanden in einem bahnbrechenden Schritt angeordnet, dass Bill Gates vor Gericht gestellt wird. Und Gates? Er hat schreckliche Angst. Woher wissen wir das?

Denn Gates bat den Richter, die Klage abzuweisen, mit der Begründung, dass es, wenn er in den Niederlanden vor Gericht gestellt würde, zu einem „Ansteckungseffekt“ – so seine Worte – kommen würde und der Rest der Welt verlangen würde, dass er für seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht gestellt werde.

Durch die Zusammenarbeit mit Klaus Schwabs Weltwirtschaftsforum und die Annahme von Befehlen von Bill Gates und der Weltgesundheitsorganisation hat die globalistische Biden/Harris-Regierung ihre Seele an die Neue Weltordnung verkauft und belügt uns in jeder Hinsicht ins Gesicht.

Orwell warnte uns, dass die Elite versuchen würde, uns davon zu überzeugen, dass oben unten, Männer Frauen und Krieg Frieden sei. Wie recht er damit hatte.

Dr. Hotez muss als nächstes für seine Rolle bei der Irreführung der Öffentlichkeit über den COVID-Impfstoff zur Rechenschaft gezogen werden. Die Beweise sind unwiderlegbar, und es ist an der Zeit, dass dieser schamlose Propagandist für das Blut an seinen Händen zur Rechenschaft gezogen wird.

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/theepochtimes.com am 08.12.2024