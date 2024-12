„Krankheit X“ ist die „Endlösung“ der Elite für die Neue Weltordnung (Video)

Wenn „Krankheit X“ für Sie überhaupt keinen Sinn ergibt – dann herzlichen Glückwunsch, Sie sind in guter Gesellschaft.

Jeder, der die Massenbildungspsychose der Covid-Pandemie überlebt hat und auf der anderen Seite mit intaktem kritischem Denkvermögen herausgekommen ist, denkt genau dasselbe wie Sie.

Mit Wissen geht Verantwortung einher. Als diejenigen, die die Absichten der Elite durchschauen, ist es unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass es ihnen nicht noch einmal gelingt, den gleichen Trick anzuwenden.

Angesichts ihrer Ambitionen, die totale Kontrolle über die Menschheit zu erlangen, könnte der Einsatz nicht höher sein.

Lassen Sie sich nicht täuschen: Die Pläne, die Menschheit mit Krankheit X zu konfrontieren, gibt es schon seit Jahren.

Woher wir das wissen? Weil uns die Elite wie üblich im Voraus über ihre Absichten informiert hat.

Es heißt „Offenbarung der Methode“ und ist eine dunkle, okkulte Praxis, bei der die Elite der Menschheit unterschwellig ihre Pläne mitteilt und dann den fehlenden Widerstand als stillschweigende Zustimmung interpretiert.

Die Krankheit X wurde bis ins kleinste Detail geplant. Ist die Pandemie gestorben, von der Gates selbstgefällig angekündigt, dass sie diesmal unsere Aufmerksamkeit erregen würde?

Wir alle wissen, dass COVID im Rahmen der Planspielübung Event 201 eine Probe abgehalten hat . Die Übung wurde 2019 von der Bill & Melinda Gates Foundation in Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum durchgeführt.

Natürlich war auch die Bill & Melinda Gates Foundation beteiligt. Sie finanzierte die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations bei ihrer Millioneninvestition in ein Startup mit Jurata Thin Film Inc. zur Herstellung von Unter-der-Zunge-Plättchen für nadelfreie Impfstoffe.

Die Mission von CEPI besteht darin, die Entwicklung von „Schnellreaktionsplattformen zur Entwicklung von Impfstoffen gegen ‚ Krankheit X ‘ und zur Entwicklung von mRNA-Impfstoffen zu finanzieren, die Kinder und Unwissenden wie Süßigkeiten hergestellt werden können.“

Jetzt, da sie über die neue Palette an Impfstoffen verfügt, können sie ihre „Reihe neuer injizierbarer Präparate “ auf den Markt bringen, wie der neokonservative Kriegsverbrecher Tony Blair in Davos ankündigte.

Der Mann, der als Nachfolger von Klaus Schwab an der Spitze des Weltwirtschaftsforums vorbereitet wird, hat nicht übertrieben.

Die Flut neuer Impfstoffe und Injektionspräparate ist armlang und Bill Gates konnte es kaum abwarten, bei seinem Auftritt in Davos damit zu prahlen. Er erwähnte auch die Neuigkeit, dass Nadeln auf dem Rückzug waren und „kleine Pflaster“ in Mode kamen.

Ist Ihnen Gates‘ verschmitztes Lächeln aufgefallen, als er Indien erwähnte – das Land, das er kürzlich als sein persönliches „Labor“ und Schauplatz seines schlimmsten Verbrechens gegen die Menschlichkeit bezeichnete?

Der Psychopath kennt keinen Scham.

Natürlich hat es keinen Sinn, in den gekauften und bezahlten Mainstream-Medien nach Berichten über seine Verbrechen in Indien zu suchen. Diese Artikel wurden etwa zu der Zeit gelöscht, als Gates begann, in die Medien zu „ investieren “.

Gates erwähnte einen Impfstoff gegen HIV, was großartig klingt, bis man das Kleingedruckte liest und feststellt, dass eine der möglichen Nebenwirkungen eine vollständig ausgebrochene neue AIDS-Erkrankung ist.

Und wenn uns die Covid-Pandemie etwas gelehrt hat, dann sollten mögliche Nebenwirkungen wie Myokarditis, plötzlicher Herzversagen und lähmende Schlaganfälle sehr ernst genommen werden.

Eigentlich sollten wir unsere Lektion inzwischen gelernt haben.

Pfizer war wiederholt an illegalen und korrupten Marketingpraktiken beteiligt, bestach Ärzte und unterdrückte negative Studienergebnisse.

Im Jahr 2007 verklagte die nigerianische Regierung Pfizer auf 7 Milliarden Dollar und warf dem Unternehmen vor, „illegale Versuche durchzuführen“, bei denen „Kinder getötet oder behindert wurden“.

Aber es kommt noch schlimmer.

Im Jahr 2010 enthüllten durchgesickerte Depeschen des US-Außenministeriums, dass Pfizer versucht hatte, den Generalstaatsanwalt von Nigeria zu erpressen, damit dieser die 7-Milliarden-Dollar-Klage fallen ließ.

Die Covid-Pandemie hat uns gelehrt, dass die Mainstream-Medien alles tun, um die Verbrechen der globalen Elite zu vertuschen – selbst angesichts von Beweisen, die Gates, Tedros und Fauci für den Rest ihres Lebens hinter Gitter bringen müssten, bevor sie noch mehr Schaden anrichten können.

Wie zum Beispiel das Auslösen einer neuen Pandemie, für die es bereits einen Impfstoff gibt .

Glauben Sie nicht, dass sie in der Lage sind, für ihre eigenen bösen Zwecke eine Pandemie auszulösen?

Hier legt Anthony Fauci einen bösen Plan zur Lösung der AIDS-Epidemie vor.

Vielen Menschen ist nicht klar, dass Covid nicht Faucis erster Rodeo war.

Während der AIDS-Epidemie in den 1980er Jahren erzählte Fauci der Welt, dass das Pharma-Medikament AZT „sicher und wirksam“ sei. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Genau wie bei seinem Rat während der Covid-Pandemie sich herausstellte, dass Fauci ein Medikament bewarb, das weder sicher noch wirksam war. Während es seine Taschen füllte und die großen Pharmaunternehmen noch reicher machten, tötete es Millionen von Menschen.

Wie ich bereits sagte: Covid war nicht Faucis erstes Rodeo.

Während der AIDS-Epidemie war Fauci in der Schwulengemeinschaft Staatsfeind Nummer eins. Sie verstanden die wahren Absichten des Mannes: sich selbst zu bereichern, während er Völkermord begeht und die Weltbevölkerung reduziert.

Völkermord steht seit Jahrzehnten auf der Agenda der Eliten.

In den 2000er Jahren wurden in New York Massengräber von Tausenden von Kindern entdeckt , die Fauci in illegalen Experimenten getötet hatte. Und was geschah? Die Behörden und die Medien geben den Skandal stillschweigend unter den Teppich zurück.

Aber es ist noch nicht alles verloren. Mutige Wahrheitsverkünder und Ermittler arbeiten weiterhin daran, seine Verbrechen aufzudecken.

Und ebenso wie die Verbrechen des Nazis Dr. Josef Mengele die Welt entsetzt, als seine Gräueltaten nach dem Zweiten Weltkrieg ans Licht kamen, versetzen das Ausmaß und die Reichweite von Faucis grausamen Experimenten an Tieren und Kindern die Ermittler derzeit in Erstaunen.

Vor 33 Jahren beschuldigte Dr. Robert Willner Anthony Fauci während der AIDS-Epidemie des Völkermordes. Seine Rede ist heute noch aktueller.

Jetzt, da Robert F. Kennedy Jr. zum Leiter des Gesundheitsministeriums nominiert wurde, haben wir die Chance, endlich Gerechtigkeit für die Millionen Opfer von Anthony Fauci, Bill Gates und dem Rest der globalen Elite zu erreichen.

Und was am wichtigsten ist: Wir können sie davon abhalten, den Teufelskreis ihrer Verbrechen zu wiederholen und die Menschheit zu versklaven.

Video: