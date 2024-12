Neues Warnsystem erkennt Pläne von Superschurken zur Wettermanipulation

„Genauer gesagt verbietet es bestimmte Handlungen, die darauf abzielen, Temperatur, Wettermuster oder Sonnenintensität in der Atmosphäre unseres Staates zu beeinflussen“, fügte sie hinzu.

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Gesetz unseren Regulierungsrahmen zum Schutz vor Missbrauch verbessern und gleichzeitig verantwortungsvolle Praktiken bei der Wetterbeeinflussung fördern wird.“

„Es ist für uns von entscheidender Bedeutung, an dieser Diskussion teilzunehmen, denn unsere Wähler haben ein Recht darauf, zu wissen, dass ihre Regierung ihre Sorgen ernst nimmt und sich zu einer verantwortungsvollen Aufsicht verpflichtet“, betonte Garcia.

CNN tadelt „gefährliche“ Verschwörungstheoretiker: „Die Regierung kann das Wetter NICHT kontrollieren“

CNN strahlte diese Woche einen Beitrag aus, in dem die Zuschauer dafür gerügt wurden, dass sie „gefährlichen“ Verschwörungstheorien über staatliche Wettermanipulationen Glauben schenkten.

Laut Kaitlin Collins von CNN beginnen sich Trump-Anhänger und sogar einige CNN-Zuschauer nach den verheerenden Auswirkungen der Hurrikane Helene und Milton zu fragen, ob diese Wetterereignisse möglicherweise vom Menschen verursacht sind.

„Es blieb größtenteils auf die Randbereiche des Internets beschränkt. Die Theorie besagt, dass die Regierung das Wetter kontrolliert, indem sie giftige Chemikalien in den von Flugzeugen hinterlassenen Kondensstreifen vom Himmel fallen lässt. Das ist nicht der Fall. Diese Kondensstreifen sind nur Wasserdampf“, sagte Collins während der Sendung am Freitag.

Infowars.com berichtet: Collins beschuldigte weiterhin „rechtsextreme“ Stimmen wie Infowars und Alex Jones, „die Verschwörungstheorie wiederbelebt“ zu haben, um „fälschlich zu behaupten“, die Bundesregierung habe „die Hurrikane absichtlich in Richtung Trump-unterstützender Gemeinden gelenkt, um die Wahl zu manipulieren“.

Anschließend holte Collins den CNN-Kommentator für „Verschwörungstheorien“, Donie O’Sullivan, zu sich, um die Vorstellung zu diskreditieren, dass die Regierung das Wetter mit Chemtrails und anderen Methoden manipulieren würde. Er nannte sie eine „lächerliche Verschwörungstheorie“, die der Theorie der „flachen Erde“ ähnele.

Collins machte außerdem den „Klimawandel“ für die Hurrikane verantwortlich und griff insbesondere Alex Jones an, weil er über die Rolle der Regierung bei der Manipulation des Wetters berichtet hatte.

Zunächst einmal ist die Beteiligung der Regierung an Wettermanipulation und Geoengineering gut dokumentiert.

Der ehemalige CIA-Direktor John Brennan prahlte 2016 sogar mit den Bemühungen der Regierung, das Wetter mithilfe einer Geoengineering-Technik namens „Stratospheric Aerosol Injection“ zu manipulieren.

Dabei werden Flugzeuge „die Stratosphäre mit Partikeln impfen, die dabei helfen können, die Hitze der Sonne zu reflektieren“, um so den „Klimawandel“ zu bekämpfen.

Kurz gesagt: Brennan gab zu, dass Chemtrails zur Wettermanipulation und zur Bekämpfung des Klimawandels eingesetzt werden.

Bill Gates und andere meldeten außerdem Patente auf „Methoden zur Hurrikan-Prävention“ und andere „Techniken zur Wettermanipulation“ an.

Darüber hinaus unterzeichneten die USA 1977 einen Vertrag der Vereinten Nationen, der den Einsatz von Technologien zur Wetterbeeinflussung für feindliche Zwecke verbietet. Dazu zählen auch Techniken, die weitreichende, lang anhaltende oder schwerwiegende Auswirkungen auf die Umwelt haben könnten.

Die Unterzeichnung des Übereinkommens über das Verbot der militärischen oder anderen feindseligen Nutzung umweltverändernder Techniken (ENMOD) erfolgte, nachdem die USA ihr Programm „Operation Popeye“ freigegeben hatten .

Im Rahmen dieses Programms hatten das Militär und die CIA während des Vietnamkriegs Silberjodid und Bleijodid in die Atmosphäre eingebracht, um anhaltende Regenfälle herbeizuführen und so die Versorgungswege und Militärbewegungen auf dem Ho-Chi-Minh-Pfad zu stören.

Warum sollte die US-Regierung einen Vertrag unterzeichnen, in dem sie sich verpflichtet, den Einsatz von Wetterwaffentechnologien einzustellen, wenn es diese gar nicht gibt?

Zweitens: Was Hurrikan Helene und seine Auswirkungen auf die US-Wahl angeht, so feierten sowohl die Washington Post als auch Politico offen die Tatsache, dass der Hurrikan die Wahl wahrscheinlich zugunsten von Kamala Harris beeinflussen würde.

Was die Beteiligung der Regierung am Hurrikan Helene angeht, behauptete der Geoengineering-Experte Dane Wigington, seine Aufsichtsorganisation habe Abgeordnete und Senatoren der Bundesstaaten über Technologien zur Wetterbeeinflussung unterrichtet, und die Gesetzgeber seien zu dem Schluss gekommen, dass Hurrikan Helene eine gegen die amerikanische Bevölkerung eingesetzte Wetterwaffe gewesen sei.

„Ich hatte gestern eine einstündige Telefonkonferenz mit den Abgeordneten und Senatoren der Carolinas, und wir haben ihnen die Daten vorgelegt, um ihre Fragen dazu zu beantworten, wie diese Manipulation zustande kommt“, sagte Wigington.

