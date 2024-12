Nieten im Schnodderlook: Habeck und das Wunder des billigen Stroms ohne Stromproduktion (Videos)

Nitwits sondersgleichen, die den Wahnsinn in vollen Zügen genießen. Und wo wir gerade bei Wahnsinn sind: Den Ausbau von Windenergie in einem Land voranzutreiben, das zu den windärmsten in Europa gehört, ist aberwitzig, und nur über Wahnsinn oder Bösartigkeit zu erklären.

Denn die Sache der Windkraft ist eindeutig:

Wie ineffizient diese Masten mit Rotorblättern sind, das haben wir vor einigen Tagen in einem Post dargestellt, in dem Sie diese Abbildung finden:

Die Fläche, die sich zwischen den grünen Balken und der lila Linie auftut, das ist die Differenz zwischen INSTALLIERTER Leistung (lila-Linie) und TATSÄCHLICHER Leistung (grüne Balken) für das Jahr 2023. Die Bandbreite der Leitungsunterschiede reicht von 117,1 Megawatt, die am 18. Juni 2023 in das Stromnetz eingespeist wurden, das entspricht 0,19% der installierten Leistung) bis 47.998 Megawatt, die am 21. Dezember 2023 in das Stromnetz eingespeist wurden, das entspricht 78,7% der installierten Leistung.

Eine ziemliche Bandbreite, die jedem normalen Menschen verdeutlicht, dass Windenergie KEIN reliabler Energielieferant ist und sein kann, weil der Wind in Deutschland nicht der Planwirtschaft folgt, die Leute wie Robert Habeck im Auge haben, Leute, die allen Ernstes denken, man könne Natur planen. Und ganz nebenbei sieht man, dass Windflauten nicht nur im November sehr häufig sind…

Dass die Lücke, die sich zwischen ideologischem Schein und Realität auftut, so groß ist, wie oben abgebildet, das hat seine Ursache darin, dass Deutschland ein Land mit WENIG Wind ist, eines, in dem nur Wahnsinnige oder skrupellose Gewinnler oder ideologisch Verblödete auf die Idee kommen, es flächendeckend mit Windrädern zu bepflastern.

Das Vereinigte Königreich ist ein Land mit viel Wind, sehr viel Wind. Tage, an denen es im Vereinigten Königreich keinen Wind gibt, der mit mehr als 12 Metern pro Sekunde bläst, sind an zwei Händen abzählbar. Vor allem in Meeresnähe bläst es eigentlich immer.

Windkrafträder funktionieren am besten, sind am effizientesten bei Windgeschwindigkeiten zwischen 12 und 16 m/s. Die folgenden beiden Abbildungen zeigen links die Standorte der bereits installierten Vogelschredderparks, rechts sehen sie eine alte Karte des Deutschen Wetterdiensts aus dem Jahre 2004, die wir nicht neuer finden konnten, vermutlich deshalb, weil man dieser Karte so unangenehme Wahrheiten entnehmen kann, wie die: Deutschland ist für Windenergie in weiten Teilen VOLLKOMMEN UNGEEIGNET. Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit in allen Regionen, die nicht rot oder rötlich sind, liegt UNTER 6,4 m/s im jährlichen Durchschnitt und damit weit jenseits dessen, was man als effektive Windgeschwindigkeit ansehen kann.

Aber nicht einmal im Vereinigten Königreich ist es möglich, auf Windkraft ein „National Grid“ oder eine Wirtschaft zu bauen: Am Nachmittag des 14. Oktober 2024 hat der National Energy System Operator (NESO) eine Blackout-Warnung herausgegeben, denn der 14. Oktober 2024 hat zwei Dinge vereint, die es in der schönen heilen Welt der Wahnsinnigen, die auf Windkraft und Solarenergie setzen, nicht geben darf:

Kaum Wind und eine erhöhte Nachfrage wegen tiefer Temperaturen. Eigentlich eine eher gewöhnliche Situation, die es des öfteren gibt, und dennoch eine Situation, die die Absurdität dessen, was in Großbritannien als Net Zero bekannt ist, sehr deutlich macht.

Das ist übrigens der Clown, der gerade im Vereinigten Königreich versucht, als „Energieminister“, die britische Wirtschaft zu zerstören und die Landschaft gleich mit.

Was im windreichen Vereinigten Königreich nicht funktioniert, das soll ausgerechnet im windarmen Deutschland funktionieren, so jedenfalls stellen es sich Robert Habeck und die anderen, die denken, sie könnten der Natur ihre Ideologie aufzwingen, vor. 2% der Landesfläche müssen seit Anfang 2024 in Deutschland für Windkraft ausgewiesen sein.

Die Profiteure mit ihrer ineffizienten Technik, sie feiern Feste, und die Nachfrage nach den Stellflächen, an denen man immer größer werdende Monstren errichten kann, die mit immer größeren Rotoren, den wenigen Wind, den es in Deutschland gibt, ab und an in Strom verwandeln sollen, sie ist wieder angefacht. Die Steuerzahler haben das volle Risiko, zahlen die gesamte Zeche.

