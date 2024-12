Versteckte Kamera: Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses:„Joe Biden ist wie tot … In einem Jahr wird er tot sein“ (Video)

Wie The Gateway Pundit berichtete, sagte Charlie Kraiger, ein Cybersicherheitspolitikanalyst und Außenpolitikreferent im Executive Office des Weißen Hauses, O’Keefe, dass Bidens kognitiver Verfall zwar „noch“ nicht klinisch diagnostiziert worden sei, aber deutlich erkennbar sei und Insider des Weißen Hauses im Vorfeld der Wahl „wirklich besorgt darüber“ seien.

Wer regiert das Land wirklich, und wer wird dafür zur Verantwortung gezogen, Bidens geistige Unzulänglichkeit zu vertuschen?

Appel sagt, er und seine Kollegen seien besorgt, sie könnten strafrechtlich belangt werden oder gegen sie könnte ermittelt werden. „Wir haben irgendwie Angst, dass sie uns verfolgen … wie der Kongress.“

„Ich muss mir einen neuen Job suchen. Ich weiß verdammt noch mal nicht, was ich tun soll“, sagte Appel und merkte an, dass die beiden „traumatisch verbunden“ seien, nachdem sie gemeinsam über Trumps Sieg geweint hätten.

Appel warf Kamala Harris außerdem vor, einen „schrecklichen Wahlkampf“ zu führen. Er sagte, sie „glaube einfach an nichts“ und dass Harris‘ Wahlkampfteam Biden und sein Team „beiseitegeschoben“ habe, nachdem es einen Putsch gegen die demokratische Präsidentschaftskandidatin durchgeführt hatte.

O’Keefe traf Appel später in einem Restaurant in Washington, DC, und befragte ihn zu seinen früheren Kommentaren.

Das Video von O’Keefes Gespräch soll in Kürze veröffentlicht werden.

— James O’Keefe (@JamesOKeefeIII) December 16, 2024