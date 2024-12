Staatsverschuldung: Deshalb muss das heutige Amerika sterben, um der Wiedergeburt eines neuen Amerikas Platz zu machen

Was Trump wirklich an die Macht gebracht hat, war die Wirtschaft, die Realwirtschaft, nicht der Aktienmarkt. Es war nicht der „alles ist in Ordnung“-Brechspruch der Mainstream-Medien. Die Realwirtschaft ist ins Wanken geraten, und wir warten nur darauf, dass die Finanzmärkte das begreifen.

Wenn sie das tun, wird Trump eine Scheißkrise auf den Finanzmärkten erben. Die Regierungsstatistiken werden aktualisiert und sie werden zeigen, dass wir irgendwann in diesem Jahr in eine Rezession geraten sind …

Die neue Trump-Regierung muss sich mit der Geschichte auseinandersetzen. Das war schon vorher festgeschrieben. Sie haben nur gefälschte Bücher bekommen. Also werden sie im Grunde für das verantwortlich gemacht, was auf sie zukommt.

Sie müssen sich mit der Geschichte auseinandersetzen und darüber sprechen, was ihnen gegeben wurde. Sie müssen darüber sprechen, dass der Aktienmarkt kein wirklicher Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit mehr ist, wie es vor den Tagen der rohen Manipulation der Fall war.“

Das andere große Problem, das Trump in den Griff bekommen muss, ist die Katastrophe mit der Biowaffe CV19.

Dowd sagt: „Wir haben die Zahl der Todesfälle, Behinderungen und Verletzungen wie Herzinfarkte, neurologische Probleme, Krebs und Leberprobleme beobachtet und verfolgt. Seit der Einführung der Covid-Impfstoffe sind eine ganze Reihe von Problemen ins Unermessliche gestiegen.

Im Jahr 2023 gab es in den USA etwa 1,2 Millionen zusätzliche Todesfälle. Es gab etwa vier Millionen Behinderungen und etwa 32 Millionen Verletzte. …

Unsere konservativen Berechnungen gehen von 8 bis 15 Millionen Toten weltweit, 40 bis 60 Millionen Behinderten und 500 bis 900 Millionen Verletzten aus, deren Immunsystem so geschwächt ist, dass sie ständig krank werden.

Man muss sich das wie einen Trichter vorstellen. Die meisten sind Verletzte, und auf der nächsten Ebene gibt es Behinderte und dann Tote. Die Menschen können von einer Kategorie in die nächste abrutschen. Wir haben hier ein Problem, denn wir haben derzeit eine Übersterblichkeit von 10 bis 13 %. … 2024 werden wir Hochwasser erleben, wie es sie nur alle 200 Jahre gibt. … Das ist noch nicht vorbei.

Es wird uns noch Jahrzehnte begleiten. Um das abzumildern, muss ein nationales Bewusstsein geschaffen werden, damit die Menschen ihre Probleme behandeln können. Dies ist das größte Versagen im Gesundheitswesen, das wir je erlebt haben. Wir müssen die mRNA-Impfstoffe zurückziehen und einen globalen Moment der Wahrheit erleben. …

Wir machen weiterhin augenzwinkernd mit und tun so, als gäbe es kein Problem. Wir werden nicht über Covid und die mRNA-Impfstoffe reden, und meiner Meinung nach ist das unethisch, unmoralisch und kriminell.“

Dowd spricht auch über den US-Dollar, der nicht so schnell verschwinden wird, den Goldpreis, der – zumindest vorerst – seinen Höchststand erreicht hat, und darüber, wie wir mit enormen Schulden umgehen müssen.

Tod und Wiedergeburt Amerikas

Der Experte für biblische Zyklen, Geopolitik- und Finanzanalyst Bo Polny sagte schon vor langer Zeit voraus, dass Donald J. Trump wieder ins Amt gewählt werden würde. Nach Trumps gestohlener Wahl im Jahr 2020 sagte Polny standhaft, dass er dennoch zwei Amtszeiten erhalten würde. Er hatte in beiden Punkten recht.

Was sieht Polny jetzt? Polny sagt: „Gott hat Trump als Käse benutzt, um alle Ratten ans Licht zu bringen. Kurz vor der Wahl hat jeder offengelegt, auf welcher Seite er sitzt. All diese Leute in Hollywood haben bis in die Wahl hinein all diesen verrückten Kram gesagt. Alle Akteure haben offengelegt, auf welcher Seite des Zauns sie sitzen. Denken Sie darüber nach. Jetzt kennen Sie also alle Akteure …

Wir werden sehr bald mehr erfahren, denn das ist noch nicht alles. So großartig der Sieg im Jahr 2016 auch war, in den nächsten vier Jahren hieß es Russia-Gate, China-Gate, Krieg, Lawfare und Amtsenthebung. Ich stelle eine einfache Frage: Was wird sich dieses Mal ändern? Dämonen wissen nur, wie man stiehlt, tötet und zerstört. Wir haben das vier Jahre lang erlebt, und wir werden das weitere vier Jahre lang erleben, aber Gott wird eingreifen, und wir werden das nicht erleben.“

Polny sagt, dass die Wirtschaft wieder aufgebaut wird und die Preise für Gold und Silber noch weiter steigen werden. Vor Monaten sagte Polny voraus, dass Bitcoin bis Ende 2024 100.000 USD pro Einheit erreichen würde. Am Dienstag (19.11.) erreichte der Kurs 94.000 USD, bevor er sich wieder stabilisierte. Polny sagt: „Wir haben den Vermögenstransfer noch nicht erlebt. Wir haben den Bitcoin-Kurs steigen sehen, aber den von Gold und Silber noch nicht. Es wird explodieren. Mein erstes Ziel sind 68 bis 70 USD an einem einzigen Tag für Silber und über 4.000 USD pro Unze für Gold an einem einzigen Tag.“

Später im Interview sagt Polny seine höchsten Preisziele für Gold und Silber voraus, und beide werden um ein Vielfaches höher sein als die heutigen Preise.

Polny sagt, man könne von der Linken verzweifelte Taten erwarten. Man müsse sich nur den Pharao des alten Ägyptens in der Bibel ansehen, als er die Israeliten am Roten Meer jagte und in die Enge drängte.

Polny sagt: „Der Pharao brachte alles mit, was er hatte. Er brachte alle seine Streitwagen und sein ganzes Heer mit. Er brachte alles mit, was er hatte. Wenn man das also mit heute vergleicht, was würden sie tun? Sie würden alles mitbringen, was sie haben, um uns zu vernichten, weil sie ihre Pläne durchsetzen wollen. Was bedeutet das? Alles, was wir im Moment haben, ist die Bedrohung durch einen Atomkrieg. Ist das möglich? Ja, absolut. Es wird sehr beängstigend werden. …

Am Roten Meer war es eine Panikattacke. Da treten wir jetzt ein. Es ist eine sehr beängstigende Zeit, und so muss es sein. Israel betete, und es sah aus, als gäbe es keinen Ausweg. Dann, plötzlich – und das beste Wort in der Bibel ist „plötzlich“ – erschien Gott plötzlich und das Rote Meer teilte sich. Israel ging hindurch, und dann dachte der Pharao aus Stolz und Arroganz, sein Gott hätte es geöffnet.

Also ging er ins Rote Meer, nur um in die größte Falle der Geschichte zu tappen, und dann wurde er vernichtet. Erwarten Sie also, dass all dies passieren wird. Erwarten Sie die Bedrohung durch einen Atomkrieg, denn sie werden nicht zurückweichen. Sie können nicht zurückweichen, weil sie nicht zulassen können, dass die Wahrheit über das, was sie getan haben, ans Licht kommt. …

Es wird Kriege und Kriegsgerüchte geben, aber das Ende ist noch nicht da. Sorgen Sie dafür, dass Sie nicht beunruhigt sind. Was wir erleben, ist der Beginn der Geburtswehen. … Wir treten in die Geburt des Königreichs Davids ein. … Wir treten in die Wiedergeburt Amerikas ein. Das babylonische System muss zusammenbrechen. … Babylon wird voraussichtlich zum Jahresende fallen.“

Deshalb muss das heutige Amerika sterben, um der Wiedergeburt eines neuen Amerikas Platz zu machen.

Polny behauptet: „Das System ist so korrupt, so böse, und all diese Leute haben weltweit einen geheimen Handschlag. Trump wollte den Sumpf trockenlegen, und Trump fand heraus, dass der Sumpf nicht nur die Vereinigten Staaten umfasste – es war ein globaler Sumpf. Das ist Babylon. Es hat sich von den Vereinigten Staaten zu einem globalen Syndikat entwickelt.

Wenn wir nicht auf göttliche Intervention stoßen, und wir werden auf göttliche Intervention stoßen, wird uns das ins Goldene Zeitalter führen. … Jesus starb am Kreuz. Durch Jesus sind wir siegreich. Er hat uns erlöst. Die Leute reden über Angst. Was genau gibt es zu fürchten? Wir können im Namen Jesu auf die Köpfe von Schlangen, Skorpionen und Natter treten. Im Namen Jesu gibt es nichts zu fürchten.“

…

Quellen: PublicDomain/foxnews.com am 30.11.2024