John Kerry fordert Entvölkerung von Milliarden Menschen zur Bekämpfung des Klimawandels (Video)

Genau wie der autoritäre Diktator Justin Trudeau in Kanada sehnt sich Kerry nach den Tagen zurück, als die Elite diktieren konnte, was auf den beiden abendlichen Nachrichtenkanälen ausgestrahlt wurde.

Und genau wie Trudeau war Kerrys Loyalität immer der globalistischen Elite und ihrem Ziel verpflichtet, die westlichen Nationen von innen heraus zu zerstören.

Derartige ungeheuerliche Verstöße erfordern weit mehr als einfache Rücktritte – sie erfordern, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen, verhaftet und des Hochverrats und der Volksverhetzung gegen die Vereinigten Staaten angeklagt werden.

Was wäre Ihnen lieber: Maßnahmen zum Klimanotstand, einschließlich Ausgangssperren und 15-minütigen Sperren wie in Städten, oder eine Gefängnisstrafe für John Kerry wegen Verbrechen gegen die USA?

Dank führender Mitglieder der künftigen Trump-Administration, die Kerrys Verbrechen seit Jahren verfolgen, könnte Ihr Wunsch schneller in Erfüllung gehen, als Sie zu hoffen wagten.

Wir verfügen über alle erforderlichen Beweise, um diese Verbrecher vor ein internationales Tribunal zu bringen. Ihnen werden unter anderem Massenmord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen.

Aber zunächst muss die Menschheit aufwachen und die Wahrheit erkennen, bevor wir keine Rechte mehr haben, die wir verteidigen können.

Die globale Elite macht sich über uns lustig und provoziert uns, um zu sehen, wie weit sie bei der Offenlegung ihrer Absichten gehen kann, bevor wir uns gegen sie erheben.

Dieser Globalist wurde zur Rechenschaft gezogen und aus dem Amt geworfen, aber die Arbeit ist noch nicht beendet. Es ist an der Zeit, sie bis zum Ende durchzuziehen, denn diese kranken Menschen rufen offen zur Entvölkerung auf.

Laut Kerry verursacht die Landwirtschaft zu viele CO2-Emissionen und muss deshalb zurückgefahren werden. Genau, er will die Welt aushungern, um „das Wetter zu ändern“.

Es gibt da nur ein Problem: John Kerrys Bilanz bei Klimavorhersagen ist noch schlechter als die seines gescheiterten Präsidentschaftskandidaten und heutigen Klima-Gauners Al Gore.

Die Klimafälscher setzen auf Angst, um ihre Ziele voranzutreiben, und hoffen gleichzeitig, dass wir nicht lange genug innehalten, um zu bemerken, dass keine ihrer Weltuntergangsprophezeiungen jemals eingetreten ist.

Vanessa Kerry, Tagesordnungspunkt des Weltwirtschaftsforums, beweist, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, indem sie ihre erschreckende Vision detailliert beschreibt, wie sie die Massen zu angstbasierter Unterwerfung manipulieren und dazu zwingen will, indem sie die Emotionen der Covid-Pandemie ausnutzt, um den autoritären Machtkampf der Elite voranzutreiben.

Imagine still believing in this never ending hoax. The climate cult hoaxers have never been right about a single prediction in 50 years. And yet, despite a 0.00% record of their dire predictions, there’s still gullible fools who make it their religion. pic.twitter.com/ctRZXh0Vpg

