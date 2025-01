Afghane tötet Zweijährigen und Passanten – So phrasenhaft äußern sich unsere Top-Politiker zu Aschaffenburg

Bundesminister und Vizekanzler Robert Habeck zum Anschlag von #Aschaffenburg pic.twitter.com/0XTU8nVZpM

— Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (@BMWK) January 22, 2025

Konsequenz und Härte

Der Vizechef der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Jens Spahn, schrieb, es sei „alles so unerträglich, so frustrierend, so erschütternd“.

Wieder werde es viele Worte der Betroffenheit geben, aber es folge nichts daraus. Spahn forderte, die Grenzen zu schließen und „mit aller Konsequenz und Härte“ Abschiebungen durchzusetzen.

Es ist alles so unerträglich, so frustrierend, so erschütternd. Wieder wird es viele (richtige) Worte der Betroffenheit geben. Aber es folgt eben bisher nichts daraus. Die deutsche Grenze muss für illegale Migration geschlossen werden. Und dann im Land mit aller Konsequenz und… — Jens Spahn (@jensspahn) January 22, 2025

In Gedanken bei den Opfern

Vertreter von SPD und Grünen klammerten die Migrationspolitik in ersten Reaktionen dagegen aus. Die grüne Fraktion im bayerischen Landtag forderte ein „Lagebild zur Messergewalt“.

Sie lobte „die Zivilcourage des Mannes, der dabei sein Leben verloren hat“. Er sei ein Held. Auch der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hob die Zivilcourage des Mannes hervor.

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sprach gegenüber der Welt von einem „fürchterlichen Mordanschlag“. Die Tat sei „an Brutalität und Perversität kaum noch zu überbieten“. Er sei in den Gedanken bei den Opfern und deren Angehörigen und wünsche den Verletzten „alle Kraft der Welt“.

Innehalten, dann aufklären

Derweil zeigte sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) allgemein „zutiefst erschüttert“ über die Gewalttat. Die Ermittlungen würden die Hintergründe aufklären.

