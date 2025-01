Den Empörten zum Trotz: Musk legt nach – die Moral von BRD-Medien…

Um Himmels Willen, eine andere Meinung! Die Aufregung um die Pro-AfD-Positionierung von Elon Musk schaukelt sich immer weiter hoch.

Dass Springers Welt am Sonntag kurz vor dem Jahreswechsel einen Beitrag aus der Feder von Tech-Milliardär Elon Musk veröffentlicht hatte, raubt dem BRD-Establishment weiterhin den Schlaf. Von Sven Eggers

CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz dreht komplett am Rad: „Ich kann mich nicht erinnern, dass es in der Geschichte der westlichen Demokratien einen vergleichbaren Fall der Einmischung in den Wahlkampf eines befreundeten Landes gegeben hat.“ Soso.

Merz vergisst dabei offensichtlich, dass er selbst erst kürzlich, nämlich am 6. Dezember, mit Blick auf die Wahl in Rumänien noch getwittert hatte: „Rumänien gehört zu Europa, es ist ein wichtiger Teil von Europa.

Deshalb ist diese Wahl eine Richtungswahl: Stimmen Sie für Europa, für Freiheit, Freizügigkeit, Freihandel und gegenseitige Unterstützung. Stimmen Sie für Rechtsstaatlichkeit, für Demokratie, für Meinungsfreiheit, für unseren ‚European Way of Life‘. Simmen Sie für die pro-europäische Kandidatin.“

„Beschämend und gefährlich“

Nochmals zur Einordnung: Der Artikel von Elon Musk umfasst acht Absätze, er ist in der Welt am Sonntag auf Seite 9 („Forum“) versteckt und dort auch noch vom Welt-Chefredakteur direkt mit einer Kontra-Position versehen worden. Das wird die Demokratie in der Bundesrepublik doch wohl aushalten, oder etwa nicht?!

SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach jedenfalls glaubt, die Welt am Sonntag habe sich „ihr eigenes Grab geschaufelt“, sich quasi kaufen lassen.

Der neue SPD-Generalsekretär Matthias Miersch springt seinem Parteifreund bei: „Dass der Springer-Verlag Elon Musk überhaupt eine offizielle Plattform bietet, um Wahlwerbung für die AfD zu machen, ist beschämend und gefährlich.“

Eva Marie Kogel, bisher Leiterin des Meinungsressorts von Welt und Welt am Sonntag, hatte aus Protest gegen den Musk-Gastbeitrag sogar ihren Job hingeschmissen:

„Ich habe immer gerne das Meinungsressort von WELT und WAMS geleitet. Heute ist in der Welt am Sonntag ein Text von Elon Musk erschienen. Ich habe gestern nach Andruck meine Kündigung eingereicht“, teilt Kogel ausgerechnet auf X mit.

Lassen Sie es sich auf der Zunge zergehen: Die Leiterin des Meinungsresorts flüchtet, weil eine andere Meinung zugelassen wurde.

Haltungsjournalisten toben

Kollegen der BRD-Journaille toben: Die Welt am Sonntag lasse sich vor den „antidemokratischen Karren spannen“, schäumt das Handelsblatt, der Spiegel giftet gegen einen angeblichen „Tabubruch“. Doch Elon Musk lässt sich durch das Geplärre nicht sonderlich beeindrucken, sondern er legt nach: „Interessant, dass Gates Geld an den Spiegel schickt, der dann Schlagzeilen über mich schreibt.“

Zur Erinnerung: Mehr als 5,4 Millionen Dollar hat die Polit-Illustrierte in den vergangenen Jahren von der Gates-Stiftung überwiesen bekommen.

Dass dafür keine Gegenleistung erfolgt sein soll, glauben nicht einmal die letzten Ampel-Jünger und ließ sich mit der hartnäckigen Impfpropaganda in den Corona-Jahren leicht widerlegen.