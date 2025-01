Hier ein Transkript der Video-Dokumentation „Old World Order – A Documentary by Stew Peters“ (61):

In den 1930er- und 1940er-Jahren gab es Videos von Hoverboards und tragbaren Rollern, denen der Strom ausging. Früher gab es selbstparkende Autos – genau zu der Zeit, als die Fotografie erfunden wurde.(Auszug aus dem Buch „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“)

Sie haben diese elektrischen Trolleys, die drahtlos durch die Städte fahren. 20 Jahre später würden sie alle kaputt gehen, dann würden die Leitungen kaputt gehen, und dann würden sie in das langsamere Edison-Stromnetz übergehen.

Und denken Sie daran, dass sie viel, viel mehr haben als das, was sie uns geben. Sie geben uns langsam die Technologie zurück, die es einst hier gab und die sie von der vorherigen Zivilisation gefunden haben. Es ist lustig, weil sie es dosiert zurücknehmen und so tun, als wären sie die Helden, die es einführen.

Doch inzwischen wird genau das, was dazu gedacht war, Freiheit und Kreativität innerhalb der Menschheit zu schaffen, nun verdreht, um es für Manipulation und Kontrolle zu nutzen.

Aber es wird in solchen Dosen reduziert, in denen wir es einfach akzeptieren, und die Grenze wird immer weiter und weiter verschoben, und die Leute lehnen sich einfach zurück und denken einfach: Das ist das Leben.

Drahtlose, durch Äther betriebene Energie gab es schon lange vor den großen Ölkonzernen. Wir alle wissen, wie schmutzig die Ölkonzerne sind, aber wir müssen darüber nachdenken, was wir haben könnten, wenn es sie nie gegeben hätte.

Ein Ölraffinierungsverfahren wurde 1854 von jemandem in Pittsburgh erfunden. 1870 gründeten John Rockefeller und Henry Flagler die Standard Oil Company.

Es war also so, als müssten sie so schnell wie möglich eine Ersatzenergiequelle beschaffen, und die bekamen sie durch den Abbau von Ressourcen. Im 18. Jahrhundert gab es in der Mainstream-Wissenschaft 18 zusätzliche Elemente im Periodensystem der Elemente, darunter auch Äther, oder?

Und irgendwann, als Albert Einstein seine Relativitätstheorie herausbrachte und begann, im ganzen Land und auf der ganzen Welt Vorträge zu halten, wurde jedem, der zu dieser Zeit über den Äther sprach, sein Ruf zerstört. Sie haben ihre Labore verloren, sie haben ihre Lehrstellen verloren, wie wir es 2020 gesehen haben.

Oftmals hinterlassen sie die Brotkrumen. Oft liegt die Wahrheit auf der Hand. Wenn also Benjamin Franklin den Schlüssel zum Drachen hochschickt, sind das im Wesentlichen Sie, der durchschnittliche Amerikaner, der seine Drohne mit einem Kupferdraht hochschickt und Strom direkt aus dem Äther gewinnt.

Ich denke, dass die Alten sehr gut verstanden haben, dass der Äther real ist und dass es Möglichkeiten gibt, atmosphärische Energie, Erdenergie, zu kanalisieren.

Und ich denke, dass sie ihre Gebäude in diesem Sinne gebaut haben. Wenn wir Zugang hätten, Zugang zu kostenloser Energie – ich meine, stellen Sie sich vor, Sie könnten einfach in den Wald gehen, wohin Sie wollen, und Sie könnten einfach ein kleines Gerät und einen Resonator aufstellen, und Sie könnten sich ein Schloss bauen und es einfach tun.

Lasse Steine ​​schweben und erschaffe einfach ein Königreich!

Abb. 72: Screenshots aus der Video-Doku – auch hier gilt: Bei der Masse der Gebäude, die es weltweit gibt in jeder großen Stadt oder kleinen Gemeinde, müsste man als denkender Mensch zumindest ein oder zwei Patente finden, die genau diesen Vorgang beschreiben oder erklären, doch Fehlanzeige.

Ja, es gab elektrische Autos und andere fantastische Erfindungen bereits vor 80 bis 100 Jahren, aber nicht in diesem Umfang.

Abb. 73: Auf TikTok und in etlichen Tartaria- und Old-World- oder Alte-Welt-Gruppen in den Sozialen Medien kursiert ein Video, das wieder mal beweisen soll, dass eine der beiden oberen Programme wahr sein soll. In dem besagten Video wird eine Frau mit einer Kamera erfasst und daraus eine Skulptur erstellt.

Zu dumm, dass es eine ganz normale Erfindung aus den 1870er-Jahren ist, die im Verlauf der Jahre verfeinert wurde. Also keine Lüge, keine Täuschung, alles ganz normal. Das Original-Video ist von British Pathe aus dem Jahre 1939 und nennt sich „Photo Sculpture (1939)“.

Wenn Sie ein elektrisches System einführen, das von einer Stromquelle, einer Reihe von Kabeln, Messgeräten und ihrer Leistung abhängt, für die Sie bezahlen müssen, werden Sie von einem System der Knappheit abhängig. Diese alte Vorgehensweise basierte auf einem Energie-System der Fülle und des Überflusses.

Es gibt kein Ende der Energie, die uns ständig umgibt. Es gibt eine andere Möglichkeit, Dinge zu tun. Wir müssen nicht in einer ständigen Krise aufgrund ständiger Knappheit leben. Wir können es durchbrechen.

Und ich denke, dass wir kurz davor stehen, dieses Wissen zu einem sehr seltsamen Zeitpunkt wiederzuentdecken, in dem das alte System tatsächlich auseinanderfällt.

Jeder wusste, dass es einen Äther gab. Auf diese Weise wurden Gebäude gebaut, bis sie kamen und anfingen, Dinge zu zerstören und uns zu indoktrinieren. Sie gehen es durch und beginnen, diese Zusammenhänge zu finden.

Man beginnt herauszufinden, wie die freie Energie funktionierte, was die Kraftwerke waren, wie sie all diese Orte diese bestimmten Gebäude und Brunnen und bestimmte Kupferdächer und all das Zeug für Landeplätze und Flugmaschinen haben.

Und man beginnt zu erkennen, dass all diese Dinge auf der ganzen Welt viel zu ähnlich sind, denn es hat eine einzige Kultur gegeben. Oftmals befanden sich in diesen Türmen altmodische Technologien wie Glocken, die Resonanzfrequenzen in die Gemeinschaft aussendeten.

Abgesehen von so vielen Fotos von Glocken, die in ganz Europa zusammengetrieben werden, leben wir in einer Zeit, in der wir mit dem aufwachen, was wir erst vor kurzem erlebt haben.

Die Pfeifenorgel ist eine Heilmaschine. Deshalb war es ein wesentlicher Bestandteil des Baus antiker gotischer Kathedralen. Die Orgel war das Herzstück der Kirche, des Doms.

Nun, rund um das Gebäude, oben, unten, rundherum, darunter gab es Rohre und im Wesentlichen Lautsprecher, die diese Musik in die Kathedrale bliesen.

Sie platzierten diese wunderschönen Orgeln unter diesen Buntglasfenstern, die mit Blei und bestimmten Eigenschaften behandelt wurden. Und diese funktionieren wie Autolautsprecher. Sie verstärken die Resonanz und den Klang in den Äther draußen. So werden alle außerhalb der Gemeinschaft gestärkt. Es ist ein höherer Bewusstseinszustand, buchstäblich das Beste, was sie können. Und das sieht man an den Bildern dieser Menschen. Am Tag sind alle gesund. Jeder, der schon einmal eine authentische Live-Orgelaufführung in voller Lautstärke erlebt hat, wird es Ihnen sagen: Ihre Knochen rasseln, Ihre Organe beginnen zu reagieren, Ihre Nackenhaare stellen sich auf. Sie gehen in eine gut gebaute Steinkathedrale, hören die Orgel, sitzen da und tauchen selbst in die heilenden Frequenzen ein. Kathedralen sind mehr als nur ein Zentrum der Anbetung. Sie sind Heilmaschinen. Und die Pfeifenorgel der Kathedrale ist nur ein winziger kleiner Teil in diesem ganzen Bereich, über den wir sprechen… Ende der Leseprobe aus „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme". Hier bei Amazon erhältlich. Inhaltsverzeichnis Vorwort ……………………………………………………………………… S. 4 Die Realität ist eine Illusion – Willkommen in der Matrix …………….. S. 6 Die hyperdimensionale Torsionsfeldphysik entschlüsselt die Matrix des Bewusstseins und der Realität ………………………………………….. S. 13

Quantenphysik, Hindu-Mystik und Perspektive ………………………S. 28

Ist die Zirbeldrüse die göttliche Verbindung zum Schöpfer von allem? .………………………………………………………………………S. 32

Wie alles erschaffen wurde und wie wir belogen werden .………………S. 38

Die Anunnaki, Nibiru-Vertuschung und die Ursprünge der Menschheit ………………………………………………………………….S. 51

Die Archonten-Theorie …………………………………………………S. 69

Reptilien und andere nichtmenschliche Wesen …………………………….S. 82

Die Saturn-Mond-Matrix …………………………………………………. S. 106

Die Illusion des holographischen Universums …………………………. S. 120

Was verbirgt der Vatikan? ………………………………………………. .S. 134

666 – das Malzeichen des Tieres: Der Drache, der falsche Prophet und der Antichrist ..………………………………………………………….. S. 175

Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien ………………………………………………………………S. 180

Aliens? Ein Blick auf Theorien über längliche Schädel im alten Peru, Europa und Ägypten …………………………………………………………..S. 207

Die Alte Welt Ordnung …………………………………………………..S. 214

ChatGPT hat die Entitäten offengelegt, die diese Matrix regieren………S. 248 Fazit ………………………………………………………………………….. S. 252 Über den Autor ……………………………………………………………S. 280

