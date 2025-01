Eindrücke aus der geistigen Welt: Ordnung aus dem Chaos – Ordo ab Chao

Bestimmte Gruppen wollen maximales Chaos auf der Erde herbeiführen, damit sie dann ihre Vorstellung einer „guten“ Erde und Menschheit umsetzen können. Sie werden ihr Ziel nicht erreichen.

Guten Tag,

Dieser Beitrag gliedert sich wieder in zwei Teile.

Im ersten, frei zugänglichen und kostenlosen Teil schildere ich ein Ereignis, das mir vor zirka einer Woche passiert ist. Im zweiten Teil werde ich dazu einige Infos aus der geistigen Welt bringen. Von Egon Fischer

Weiters werde ich im ersten Teil auf einen weiteren Aspekt des Neptun-Ingres in den Widder eingehen. Nach dem Astrologen Wicklein soll sich als Folge des Ingres bei den Männern ein neues Selbstbild bzw. ein neues Verständnis der Männlichkeit entwickeln. Ich werde dann das Thema von der Vogelperspektive aus betrachten und einen Zusammenhang mit der Zerstörung der alten Welt herstellen.

Im zweiten (kostenpflichtigen) Teil werde ich dann die energetischen Grundlagen schildern, warum es trotz aller gegenteiligen Meinungen eine geistige und energetische Polarität von Mann und Frau gibt und dass dies notwendig ist.

Am Ende des ersten Teils werde ich noch kurz auf den energetischen Tsunami eingehen, der auf uns zukommt.

… und dann wurde es still

Vor zirka einer Woche saß ich in einem kleinen Lokal und recherchierte im Internet für meinen nächsten Beitrag. Nach einiger Zeit wurde es im Lokal laut. Der Lokalbesitzer und ein Gast schrieen sich an. Die Auseinandersetzung wurde immer intensiver, sie beschimpften sich wüst, abwechselnd drohte der eine oder der andere die Polizei zu rufen. (Medium verrät: Krasse Prognose für 2025 – das alte System zerfällt (Video))

Wenn nicht ein anderer Gast den Lokalbesitzer abgehalten hätte, wäre der Lokalbesitzer gegenüber dem Gast handgreiflich geworden.

Aufgrund des Lärms habe ich meine Internetrecherche beendet. Ärger machte sich in mir breit. Ich überlegte, ob ich das Lokal wechseln soll. Dann dachte ich mir: Eigentlich ist das eine super Chance zu üben. Wenn ich unter diesen Umständen ruhig, freundlich, gelassen und zentriert bleiben kann, wäre das ein gutes Zeichen.

Also fing ich zu üben an und nach kurzer Zeit war ich zentriert, ruhig und gelassen. Dann dachte ich mir: Es macht keinen Sinn, wenn ich länger im Lokal bleibe, wenn ich nicht weiter arbeiten kann.

300x250

Da fiel mir ein, was ich zuletzt vor ca. 20 Jahren in einer ähnlichen Situation gemacht hatte. Ich intensivierte die ruhige, friedliche Energiequalität in mir und versuchte, diese Eneregiequalität im Raum ausbreiten zu lassen. Dann wandte ich mich telepathisch an den Lokalbesitzer und seinen Streitpartner und meinte zu diesen: Wäre es nicht schön, wenn es wieder ruhig und friedlich im Lokal wäre? Wäre es euch möglich, dass ihr euch etwas beruhigt?

Nach ein paar Minuten wandte sich der Lokalbesitzer vom Streitpartner ab und servierte den anderen Gästen die Getränke, auf die sie schon lange warteten. Auch der Streitpartner hatte sich beruhigt. Innerhalb von 10 Minuten wurde es im Lokal sehr ruhig und still.

Ich war irritiert und fasziniert. Ich fragte mich, war das jetzt Zufall oder haben meine Maßnahmen geholfen. Sofort schaltete sich der Verstand ein und zweifelhafte Gedanken tauchten auf. Wenn die Ruhe und Stille mit meiner Hilfe eingetreten ist, durfte ich das überhaupt? War das übergriffig? Habe ich den Lokalbesitzer und den Gast manipuliert?

Dann werde ich noch die Meinung meines geistigen Begleiters zum Vorfall schildern.

300x250 boxone

Auswirkungen des Neptun-Ingres in den Widder

Anfang April 2025 wandert der Neptun über die kosmische Spalte, also vom Sternzeichen Fische in das Sternzeichen Widder, in astrologischen Fachkreisen wird das auch oft als Neptun-Ingres in den Widder bezeichnet.

Herr Wicklein schreibt in seinem letzten kostenlosen Astro-Newsletter (den man hier abonnieren kann):

Neptun ist immer die große Erlösungssehnsucht, ihr kann man sich kaum entziehen. Neptun steht im Widder für fundamentale, pionierhafte Neuerungen, leider aber auch für beginnende Unruhen und kriegerische Auseinandersetzungen, die auch bürgerkriegsähnlich sein können…. Warum dieser Übergang aber ein ganz besonderer ist, liegt daran, dass der Übergang in Konjunktion mit Saturn geschieht…

Im folgenreichen Jahr 1703 kam es letztmalig zu so einer Konjunktion im Widder. Ohne sich jetzt in Details (siehe Jahresvorschau) und allzu vielen Spekulationen zu verlieren, es wird unzweifelhaft der Untergang der alten Realitäten praktisch sichtbar eingeleitet und der Startschuss für völlig neue Strukturen und Realitätssprünge abgegeben. Und das betrifft alle Ebenen. Ich denke, dass es keine Übertreibung ist, von einem Nullpunkt in der gesellschaftlichen Entwicklung der Menschheit zu sprechen. …

Wie oben schon begonnen: Neptun geht im Jahr 2025 nach rund 15 Jahren von den Fischen in den Widder. So wie Neptun im Skorpion in den 1960er Jahren die sexuell freizügige Hippiezeit begründete, wird er ab 2025 unter anderem das Thema MannSein und Männlichkeit in den Vordergrund der kollektiven Entwicklung setzen und bei bewussten Männern – also bei denen, die schon auf dem Weg sind – ein neues Selbstverständnis der marsischen Männlichkeit anregen. …

Mit dem Aufkommen des Feminismus – der natürlich eine jahrhundertelange Benachteiligung bis hin zur massiven Unterdrückung der Frauen aufgegriffen hat, aber dann leider auch von dunklen Kräften bewusst (und vor allem) zur kollektiv beabsichtigten Entweiblichung missbraucht wurde – zersprang die tradierte Polarität zwischen Mann und Frau, ohne dass eine Neuausrichtung, eine Neupositionierung von Mann und Frau in ihrer natürlichen Polarität erfolgte. Ganz im Gegenteil, die verborgen vorsätzliche Entweiblichung und gleichwohl die zwangsläufig mit einhergehende Entmännlichung setzte sich ungebremst fort. Die extreme Häufigkeit von Brust- und Prostatakrebs sind das körperliche Zeugnis. …

Um die natürlichen Polaritäten Mann/Frau ins richtige Licht zu setzen: Eine starke Weiblichkeit braucht einen integrierten männlichen Kern. Eine starke Männlichkeit braucht einen integrierten weiblichen Kern.

Ordnung aus dem Chaos – Ordo ab Chao

Im englischen Wiki findet man beim Eintrag Scottish Rite folgende Textpassagen:

The Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry is a rite within the broader context of Freemasonry. It is the most widely practiced Rite in the world.

Auf Deutsch (übersetzt mit deepl.com): Der Alte und Angenommene Schottische Ritus der Freimaurerei ist ein Ritus im weiteren Kontext der Freimaurerei. Er ist der am meisten praktizierte Ritus der Welt.

The Motto of the Scottish Rite: Ordo ab Chao

… The motto „ordo ab chao“ implies the action of a principle of order, the chaos from which each of us comes symbolizing the suffering and disarray of the human spirit that precedes the path to a spiritual life of peace and brotherhood.

It is explained as denoting the mission as Masons is to bring order out of chaos. It becomes a source of hope for those in darkness, who aspire to the Light.

Das Motto des Schottischen Ritus: Ordo ab Chao

… Das Motto „ordo ab chao“ impliziert das Wirken eines Ordnungsprinzips, wobei das Chaos, aus dem jeder von uns kommt, das Leiden und die Unordnung des menschlichen Geistes symbolisiert, die dem Weg zu einem geistigen Leben in Frieden und Brüderlichkeit vorausgehen.

Es wird erklärt, dass die Aufgabe der Freimaurer darin besteht, Ordnung aus dem Chaos zu schaffen. Es wird zu einer Quelle der Hoffnung für diejenigen in der Dunkelheit, die nach dem Licht streben.

Eine bescheidene Frage: Was ist, wenn bestimmte Kreise die Meinung vertreten, dass die gegenwärtige Gesellschaft und die gegenwärtige Menschheit nicht ihren Vorstellungen entspricht und man eine völlige andere Menschheit haben will?

Könnte es sein, dass diese Kreise dann zuerst die Welt ins Chaos stürzen müssen, damit sie dann – ihrem (göttlichen) Auftrag folgend – die wahre und richtige Ordnung schaffen können?

Die Zerstörung der alten Welt und der Menschheit

Wenn man eine völlig neue Welt und neue Menschheit schaffen will, muss man die bisherige Welt komplett zerstören und auf den Kopf stellen. Es gibt eine weltweit bekannte Vereinigung, die aus meiner Sicht genau das machen will. Ich will deren Website nicht verlinken, denn ich will denen nicht zusätzliche Aufmerksamkeit schenken. Aber es gibt einen sehr bekannten Spruch eines Vertreters der Vereinigung, der sinngemäß lautet: Ihr werdet nichts besitzen, aber glücklich sein. Also, was muss man tun, wenn man auf der Erde unter den Menschen ein absolutes Chaos herbeiführen will. Man muss die Grundpfeiler der Kultur, der Gesellschaft und der Wirtschaft zerstören. Was sind nun diese Grundpfeiler? Betrachten wir einmal das Thema Kultur. Auf der Website des Bundesamtes für Kultur der Schweizerischen Eidgenossenschaft wird die Kulturdefinition der UNESCO wiedergegeben, die da lautet: „Die Kultur kann in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit der einzigartigen geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Aspekte angesehen werden, die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen. Dies schliesst nicht nur Kunst und Literatur ein, sondern auch Lebensformen, die Grundrechte des Menschen, Wertsysteme, Traditionen und Glaubensrichtungen.“ Ein wichtiger Aspekt, wenn ich die Grundlagen der Lebensformen, der Wertsysteme und Traditionen völlig zerstören will, ist, dass ich die Basis der Gesellschaft und Kultur zerstören muss. Die Basis der Gesellschaft und Kultur sind aber die Rollen und die Bedeutung von Mann, Frau und Familie. Wenn man es schafft, dass ein Mann kein Mann sein darf, eine Frau keine Frau und die Familie als überflüssig und nachteilig dargestellt wird, dann wird irgendwann die existierende Gesellschaft und Kultur völlig zerstört. Damit dies schneller geht, kann man auch dafür sorgen, dass man die bisherigen Geschlechter aberkennt und verhindert, dass Kinder in der Pubertät zu einem Mann oder zu einer Frau werden. Um den Prozess der Gesellschaftsauflösung zu beschleunigen ist es dann noch empfehlenswert, wenn man gleichzeitig die Wirtschaft zerstört und so den Menschen auch die materielle Basis entzieht. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann viele Menschen nach einem Retter sehnen und dem ersten wahrnehmbaren Rattenfänger nachlaufen, ist sehr groß. Ich möchte nochmals auf den letzten Newsletter von Herr Wicklein kommen, in dem er schreibt: ”Mit dem Aufkommen des Feminismus – der natürlich eine jahrhundertelange Benachteiligung bis hin zur massiven Unterdrückung der Frauen aufgegriffen hat, aber dann leider auch von dunklen Kräften bewusst (und vor allem) zur kollektiv beabsichtigten Entweiblichung missbraucht wurde – zersprang die tradierte Polarität zwischen Mann und Frau, ohne dass eine Neuausrichtung, eine Neupositionierung von Mann und Frau in ihrer natürlichen Polarität erfolgte.” Oh Schreck, Herr Wicklein schreibt von einer natürlichen Polarität von Mann und Frau. Wenn das die Faktenchecker wüssten. Die würden doch gleich eine Menge Experten und Wissenschaftler zitieren, dass Mann und Frau nur Erfindungen des Menschen sind und dass es keine natürliche Polarität von Frau und Mann gibt. Nun, die energetische Welt ergibt ein anderes Bild und die geistige Welt ist da ganz anderer Meinung. Auf beide Themen werde ich im zweiten Teil dieses Berichts eingehen. Bei der dritten Welle seid ihr nur Passagiere Vor ein oder zwei Jahren hat die Wasserfrau aus der geistigen Welt die Info bekommen, dass es drei Wellen geben wird. Bei den ersten beiden Wellen konnten wir noch selbst etwas machen. Die ersten beiden Wellen sind bereits eingetreten. Vor ein paar Tagen hat die Wasserfrau nun die Info bekommen, dass die dritte Welle beginnt und dass wir Menschen bei dieser Welle nur noch Passagiere sind. Als Erklärung hat sie folgende Info bekommen: In den letzten Jahren konntet ihr euch auf die dritte Welle innerlich vorbereiten. Zur Veranschaulichung hat sie folgendes Gleichnis bekommen: In den letzten Jahren habt ihr euch ein Gefährt, wie zum Beispiel ein Boot gebaut, bei der dritten Welle müsst ihr nun mit diesem Gefährt bzw. Boot durch den kosmischen Sturm kommen. Manche haben sich ein sturmsicheres Boot geschaffen und werden wenige Probleme haben. Andere haben sich nur ein Schlauchboot angeschafft. Das wird dann eine sehr unsichere Sache werden. Die Wasserfrau fragte dann noch: Es gibt aber auch viele, die haben sich kein Boot zugelegt, sondern haben sich am Strand in die Sonne gelegt. Was ist mit denen, wenn der Tsunami den Strand erreicht. Sie hat auf ihre Frage keine Antwort bekommen. Ich habe dann meinen geistigen Begleiter gefragt, ob es zwischen der dritten Welle und den gegenwärtigen und kommenden astrologischen Konstellationen einen Zusammenhang gibt. Die Anwort war “Ja” und ich bekam einige Zusatzinfos. Die äußeren Planeten (Uranus, Neptun, Pluto) und auch der Hüter der Schwelle (Saturn) wechseln das Sternzeichen (Pluto hat schon das Sternzeichen gewechselt), zudem geht neben Neptun und Saturn auch noch die Mondknotenachse über die kosmische Spalte. Jeder einzelne Planet wirkt auf einer anderen energetischen Frequenzebene. Durch den Zeichenwechsel werden durch jeden der einzelnen Planeten all eure Systeme (Psyche (mentale und emotionale Schiene), Körper und eure energetischen Hüllen) verändert, auf eine höhere Schwingungsfrequenz gebracht und daher für einige Zeit instabil. Im Beitrag “Der energetische Oktavenwechsel” habe ich im Abschnitt “Der Transformationsprozess verläuft chaotisch und ist anstrengend” beschrieben, wie der Transformationsprozess abläuft und welche Auswirkungen er hat. Als Analogiebeispiel habe ich damals das Anfangs- und das End-Sandmuster gezeigt, die bei einer Schwingungserhöhung auf einer Chladni-Platte entstehen. In dem Beitrag schrieb ich: Jetzt muss man sich nur vorstellen, dass der physische Körper, die Psyche und die geistigen Verbindungen zeitgleich jeweils unterschiedliche Transformationsphasen durchmachen. Dass man dann insgesamt ab und an in schräge Zustände kommt, darf einen dann nicht verwundern. Jetzt haben wir dieses und die nächsten zwei bis drei Jahre die Situation, dass wir neben den mittlerweilen “normalen” kosmischen Energiewellen noch die “Änderungsfrequenzen” von Saturn, Uranus, Neptun, Pluto und den Mondknoten verdauen müssen. Wenn man die Auswirkungen dieses Energie-Tsunamis bedenkt, kann man nachvollziehen, dass die geistige Welt zur Wasserfrau gemeint hat: Da seid ihr nur mehr Passagiere. Bei einem Tsunami kann man selber nicht mehr sehr viel tun. Rosige Aussichten, wenn wir den Energie-Tsunami gut überstehen Ich komme nochmals auf den letzten Newsletter von Herrn Wicklein zurück und zitiere: ”So wie Neptun im Skorpion in den 1960er Jahren die sexuell freizügige Hippiezeit begründete, wird er ab 2025 unter anderem das Thema MannSein und Männlichkeit in den Vordergrund der kollektiven Entwicklung setzen und bei bewussten Männern – also bei denen, die schon auf dem Weg sind – ein neues Selbstverständnis der marsischen Männlichkeit anregen.” Ich (als Mann) finde es natürlich ganz fein, wenn als Folge des Neptun-Ingres wieder Männer Männer sein dürfen und durch eine globale Entwicklung dann auch die Frauen ihr FrauSein entwickeln und leben können. Dann sieht es für die künftige Gesellschaft und Kultur ja recht rosig aus. Zuerst müssen wir aber noch den Energie-Tsunami über uns ergehen lassen. An dieser Stelle möchte ich mich von den Lesern des freien, öffentlichen und kostenlosen Blogs verabschieden. Ich wünsche allen bis zum nächsten Beitrag alles Gute und bleibt im Auge des Zyklons. Beste Grüße

Egon Fischer alias eFisch Quellen: PublicDomain/efisch.substack.com am 24.01.2025 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309