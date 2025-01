War Trump 2.0 ein durchschlagender Gegenschlag gegen die Sodomiten-Agenda?

Trotz der Hysterie über einen „Bürgerkrieg“ im MAGA-Lager bleibt Trumps Populismus aus einem bestimmten Grund intakt. Wahrscheinlich hat er sich damit die meisten Stimmen gesichert.

Innerhalb von drei Tagen nach seinem zweiten Amtsantritt als Präsident hat Donald J. Trump einige der vielen Versprechen eingelöst, die er vor der Wahl am 5. November 2024 gemacht hatte. Er hat begonnen:

Abbau der Politik der Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI), die die US-Gesellschaft entmannt hat

Stärkung der Grenzsicherheit und Eindämmung des Zustroms illegaler Einwanderer in das Land, angefangen bei kriminellen Elementen

Aussetzung der Auslandshilfe für einen Zeitraum von 90 Tagen (die danach wahrscheinlich wieder aufgehoben wird oder gezielter erfolgen wird)

Ziehen Sie die USA aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wegen „falschem Umgang mit der COVID-19-Pandemie“ heraus – was auch immer das bedeuten mag. Dieser Rückzug wird nicht viel ausmachen, da die Vereinigten Staaten bei der WHO bereits de facto durch von Milliardären unterstützte Organisationen wie die Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) vertreten sind. Weitere Steuersenkungen für US-Megakonzerne werden den Geldsegen der WHO am Laufen halten.

Gewähren Sie Massenbegnadigungen, insbesondere für die rund 1.500 Personen, die am Vorfall im Kapitol vom 6. Januar beteiligt waren.

Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen und Aufhebung ihrer finanziellen Verpflichtungen im Rahmen der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC).

Angebot zur Wiedereinstellung von US-Militärangehörigen, die eine COVID-19-Impfung abgelehnt hatten, unter Nachzahlung des vollen Gehalts.

Einige heiklere Wahlversprechen könnten bald eingelöst werden. Dazu gehören Zölle auf bestimmte Länder aufgrund von „unfairen Handelspraktiken“, wie Trump sie empfindet. Ich habe Trumps wahrscheinliche Maßnahmen und die Versprechen, die er – soweit möglich – einhalten wird, in einem vor zwei Monaten veröffentlichten Kommentar behandelt. Sie laufen wie erwartet auf. (Der sich abzeichnende Zusammenbruch der globalistischen Weltordnung)

Natürlich gab es vor den Wahlen auch einige bombastische Äußerungen, die für alle Wahlen überall auf der Welt typisch sind. Im Fall Trumps gehörte dazu sein wiederholtes Versprechen, „innerhalb von 24 Stunden nach seinem Amtsantritt“ Frieden in der Ukraine zu schaffen. Andererseits ritt er auf einer Wahlwelle, die auf „America First“ basiert, und seine bisherigen Handlungen entsprechen den Erwartungen der Massen, ungeachtet seiner ominösen Äußerungen zu Grönland, Panama und Kanada.

Während viele zu Recht die Politik als eine Art Hobson-Wahl zwischen Auswahl und Wahl betrachten, als einen Kampf zwischen Böse und kleinerem Übel, war es deutlich zu erkennen, dass das Trump-Lager in den vergangenen vier Jahren geschickt den nationalen Puls gefühlt hatte.

Meiner Meinung nach gab es jedoch ein brisantes Thema, das Trump die Präsidentschaft sicherte. Doch bevor wir dazu kommen, wollen wir kurz untersuchen, wie die Demokraten mit der Nummer 47 im Weißen Haus zurechtkommen.

Die demokratische Basis neu erfinden

In meinem Youtube-Feed wimmelt es seit Kurzem von einer Anti-Trump-Rede nach der anderen, vorgetragen von Vloggern, die ich bis dahin völlig unbekannt hatte. Diese Flut an zynischem Geschwafel verdrängt neue Inhalte aus meinen abonnierten Kanälen. Die Linke zeigt eindeutig ein zurückhaltendes, aber anhaltendes Maß an Verzweiflung. Aber ist das alles nur ein Zirkus, der darauf abzielt, Betrüger in den sozialen Medien zu bereichern, die möglicherweise irgendwann die Speerspitze einer verjüngten Linken bilden?

Um es mit falschen Dichotomien zu sagen: Vielleicht hat keiner dieser Vlogger verstanden, welche Bedeutung es hatte, dass Sundar Pichai (sein Name bedeutet wörtlich „schöner Bettler“) bei der Amtseinführung des Präsidenten neben dem pro-Trump-Anhänger Elon Musk platziert wurde. Pichai ist der CEO von Alphabet, dem auch YouTube gehört.

Die milliardenschweren Vorbilder von links und rechts kommen gut miteinander aus, auch wenn sie Inhalte des gegnerischen Lagers zensieren.

Hier ist eine Auswahl der tendenziösen Berichte, die von der neuen Generation demokratischer Apologeten in Umlauf gebracht werden. Offenbar gibt es unter den MAGA-Anhängern ein „Käuferreue“ und „die Republikaner wenden sich bereits gegen Trump“ usw. Den Leichtgläubigen vermitteln diese Propagandisten den Eindruck, als hätten die Wähler gerne die abscheuliche Kamala Harris gewählt, wenn sie in der Zeit zurück zum 5. November reisen könnten.

Sie setzen auch fälschlicherweise „diejenigen, die für Trump gestimmt haben“ mit eingefleischten MAGA-Kultisten gleich. Die erstere Gruppe – die Mehrheit – wurde in erster Linie aus innenpolitischen Grundproblemen und einer Rückkehr zur nationalen Vernunft dazu bewegt, für Trump zu stimmen, mehr nicht. Man kann sich die Amish-Gemeinde als eine Art Vertreter dieser Kohorte vorstellen – so bizarr das auch klingen mag. Die letztere Gruppe stellt eine Minderheit lebenslanger politischer Betrüger dar, die Teil des Hegelschen Zirkus sind.

Vielleicht ist diesen demokratischen Vloggern nicht in den Sinn gekommen, dass man Trump oder eine Trump-ähnliche Figur in nahezu jedes andere Land verpflanzen, die Rhetorik und Versprechen kontextualisieren und das Ergebnis durchschlagende Siege sein würde. Dies wird bei den Obamas, Bidens und Harrises und anderem Abschaum der US-Linken nicht der Fall sein. Die Korruption, der Schmutz und die Perversionen, die allein mit der Biden-Familie in Verbindung gebracht werden, sind beispiellos und symptomatisch für Gesellschaften im steilen Niedergang.

Dennoch bin ich in meinem YouTube-Feed auf ein interessantes neues Muster gestoßen: Alle Anti-Trump-Vlogger, die in letzter Zeit von seinem Algorithmus bevorzugt werden, scheinen weiße, heterosexuelle Männer zu sein. Bisher keine Ausnahmen!

Die demokratische Basis versucht tatsächlich, sich neu zu erfinden, da sie sich mit einem Hauptgrund für Trumps wiederauflebende Popularität auseinandersetzen muss.