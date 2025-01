Der giftige Schleier aus der Hexenküche des Teufels

Bild 1: Auf den Abbildungen erkennt man gut, wie mit Geoengineering (auch als Climate Engineering bezeichnet) die Menschheit beeinflusst wird! Einerseits erkranken durch diese Giftwolken immer mehr arme Seelen und andererseits ist für viele andere Menschlein dies der Beweis, dass wir mehr für die „Rettung des Klimas“ unternehmen müssten ☹!

Auf den oberen Bildern (vom 24.-26.12.2024) ist der schon längst gewohnte Anblick der üblichen „Himmelsstreifen“ (roter und gelber Kreis) offensichtlich. Dort haben Flugzeuge und wohlmöglich auch einige Schiffe einen Giftcocktail ausgebracht, welcher sich zu einer großen Wolkenzelle formierte.

Dieses künstliche Gebilde zog dann nach Nord-West-Europa, um uns zum einen den Spaß an Silvester zu nehmen, Atemwegserkrankte zu belästigen und weiter zu schädigen, und um uns zu allerletzt auch noch vorzugaukeln, dass diese „schmutzige Luft“ die Folge von Autoabgasen, Böllern und „alten Heizungsanlagen“ wäre. Dazu später mehr.

Pünktlich zu Weihnachten traf dann dieses chemische Nebelgemisch auf die Inseln in der Nordsee, um anschließend weiter Richtung Festland zu ziehen.

Zu diesem Zeitpunkt waren wir bereits auf Helgoland und mussten diese künstlich geschaffenen Wetterkapriolen, wie viele andere auch, über uns ergehen lassen.

Ein einheimischer Fischer sagte zu mir, dass dieser Nebel schon sehr seltsam und alles andere als normal sei. Nebel ist auf Helgoland eigentlich keine Seltenheit, jedoch bei den vorherrschenden Wetterbedingungen dürfte eigentlich kein solcher „Dunst“ entstehen.

Ich dachte mir meinen Teil und hatte einfach keine Lust über künstlich geschaffene Wetterbeeinflussungen der Mächtigen zu diskutieren. Außerdem hatte ich mit mir selber zu tun, denn die Luftbedingungen waren für mich als Asthmatiker nur schwer zu ertragen. Jedoch konnte man auch in der Umgebung weitere arme Seelchen husten hören, welche anscheinend auch wegen der „guten Seeluft“ nach Helgoland gereist waren, aber stattdessen in der Hexenküche des Teufels gelandet sind.

Bild 2: Plötzlich aufziehender (künstlicher) Nebel auf Helgoland. Bereits im Mai 2024 erlebten wir dieses unheimliche Wetterphänomen, wo zahlreiche Urlauber plötzlich Hustenattacken bekamen. Diese chemische Nebelsuppe ist eine gesundheitliche Katastrophe für jeden Atemwegserkrankten, aber auch für alle anderen noch halbwegs gesunden Seelen.

Das Szenarium erinnerte mich wirklich stark an den Film „The Fog – Nebel des Grauens“! Es haben nur noch die leprakranken Untoten des Geisterschiffes gefehlt, denn den Leuchtturm und die Kirche sah man bereits ganz in der Nähe 😉!

Ich wunderte mich sehr darüber, dass die Gazetten unseres Landes von „Wetter-Chaos“, einer „unsichtbaren, giftigen Wolke“ und „hohen Feinstaubwerten“ schrieben. Sozusagen war die „Presse“ sehr nah an der Wahrheit, aber logen wie immer über die wahren Ursachen!

Bild 3: Die Zeitungen überschlugen sich wortwörtlich über die (künstlich erzeugte) Wetterlage und taten allesamt sehr „verwundert“ und „verblüfft“!

Da ich bereits gesundheitlich bemerkte, dass etwas mit der Luft und den unnatürlichen Wolken nicht stimmen kann, behielt ich die Parameter für Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und Stickstoffdioxid im Auge.

Bild 4: Die entsprechenden Werte waren wieder einmal weit über dem „Normalen“. Jedoch frage ich mich in diesem Zusammenhang ständig: Was ist in unserer Zeit eigentlich noch normal?!

Mich erinnerte dieses Wetterverhalten stark an die angebliche „Vulkan-Wolke“ Ende August 2024, welche letztendlich auch durch Flugzeuge ausgebracht wurde. Bitte lesen Sie auch meinen Artikel zu diesem Thema: „DER HORROR AUS DER LUFT?! Lautlos rieselt das Gift“!

Wenn man über die Streifen am Himmel spricht, fällt immer wieder schnell der Begriff „Chemtrails“, was jedoch nicht richtig ist. Und so schreibt der Deutsche Wetterdienst auf seiner Internetseite:

„Unter Chemtrails werden Kondensstreifen (englisch: condensation trail / contrail) verstanden, die angeblich künstlich, das heisst mit Hilfe chemischer Stoffe durch Sprühflugzeuge erzeugt werden.

Über dieses reißerische Thema, verknüpft mit Verschwörungstheorien, wurde in der Vergangenheit vor allem in der Boulevardpresse berichtet. Diese Theorie kann vom DWD nicht bestätigt werden.“

Der richtige Begriff lautet: Geoengineering!

„Der Sammelbegriff Geoengineering (Geo-Engineering) oder Climate Engineering bezeichnet vorsätzliche und großräumige Eingriffe mit technischen Mitteln in geochemische oder biogeochemische Kreisläufe der Erde. Als Ziele derartiger Eingriffe werden hauptsächlich das Abbremsen der anthropogenen globalen Erwärmung, etwa durch den Abbau der CO2-Konzentration in der Atmosphäre, und die Verringerung der Versauerung der Meere genannt. In der Welt der Verschwörungstheoretiker wird Geoengineering auch mit dem Begriff Chemtrails in Verbindung gebracht. …

Viele vorgeschlagene Geoengineering-Technologien sind nicht im planetaren Maßstab verfügbar und ihre technische Machbarkeit, ihre ökologischen, finanziellen, gesellschaftlichen und politischen Kosten und Risiken sind unbekannt. In Klimamodellen werden daher auch die möglichen Beiträge von Geoengineering bewertet.“

Unter der Begrifflichkeit Gefahren beim Geoengineering schreibt Wikipedia:

„Der Klimawissenschaftler Alan Robock hat im Jahr 2008 eine aus 20 Punkten bestehende Liste möglicher Gefahren beim Einsatz von Geoengineering zusammengestellt und veröffentlicht. Er stellt abschließend fest, dass mindestens 13 der 20 Punkte Nebenwirkungen und Gefahren für Klimasystem und Umwelt darstellen.

Regionale Temperaturveränderungen

Veränderungen der Niederschlagsmuster

Schädigung der Ozonschicht (bei Aerosol-Geoengineering)

Keine Reduktion des CO2-Gehalts der Atmosphäre (bei SRM-Methoden)

Keine Verhinderung der Versauerung der Meere

Negative Auswirkungen auf Flora und Fauna

Verstärkung des sauren Regens (bei Ausbringung von Schwefeldioxid )

Auswirkungen auf die natürliche (Zirrus-)Bewölkung

Ausbleichung des Himmels

Geringere Leistungsausbeute für Solaranlagen

Starker Temperaturanstieg , wenn Projekt gestoppt werden muss

Menschliches oder technisches Versagen

Unbekannte, unvorhersehbare Auswirkungen

Negative Auswirkung auf die Bereitschaft zur CO2-Reduktion

Missbrauch zu militärischen Zwecken

Gefahr bei kommerzieller Kontrolle der Techniken

Widerspruch zur ENMOD-Konvention

Möglicherweise extrem hohe Kosten (Ausnahme: Aerosol-Geoengineering)

Notwendigkeit einer übernationalen Kontrolle

Kein Rahmenwerk zur Entscheidungsfindung vorhanden

Unvereinbare Interessenskonflikte einzelner Staaten (Wer bestimmt die globale Temperatur?)

Erhebliches Konfliktpotential (politisch, ethisch, moralisch)

Besondere Gefahren entstehen, sollten Geoengineering-Maßnahmen zur Kühlung der Erde abrupt unterbrochen werden. In diesem Fall kann es zu einer extremen Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur um 2 bis 4 °C pro Dekade kommen, also einer Erwärmung mit einer 20-fachen Rate im Vergleich zur jetzigen.“

Geoengineering ist also nun bewiesenermaßen keine Verschwörungstheorie mehr, sondern schon seit Jahrhunderten gängige Praxis. Gegenwärtig verfolgen etwa 50 Staaten solche Ansätze.

Wenn man all die Staatsverträge, das Londoner Protokoll von 1996, usw. zum Thema Geoengineering durchforstet, stellt man ganz schnell fest, dass die künstliche Wetterbeeinflussung keineswegs verboten sind, sondern für „wissenschaftliche“ Aspekte sogar befürwortet werden! Und so ist es auch kein Wunder, dass die befehlsgewaltige „heilige Wissenschaft“ mehr Macht hat, als die meisten Seelen es auch nur annähernd erahnen könnten.

Nicht ohne Grund schreibe ich seit nunmehr 5 Jahren (!!!) immer wieder Beiträge zu der von Jesuiten gegründeten „Wissen-schaffende“ Akademie LEOPOLDINA in Halle an der Saale, mit der angeschlossenen Großen Nationalen Freimaurer-Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln“! In allen kommunistischen Staatsgebilden weltweit genoss und genießt „die Wissenschaft“ einen sehr hohen Stellenwert. Alle großen Kommunisten waren schon immer der Meinung, was man auch lesen kann, dass man den weltweiten Kommunismus nur über „die heilige Wissenschaft“ einführen kann.

Lesen Sie bitte hierzu auch diese Artikel! In naher Zukunft werde ich mich wieder ausführlich zu diesem Thema äußern, worauf Sie jetzt schon gespannt sein können. Doch nun wieder zurück zum eigentlichen Thema: Die Giftwolke!

Bild 5: Auf dieser Abbildung kann man sehr gut erkennen, wie aus der gesprühten Wolke (links) eine Giftwolke (rechts) wird! Und trotzdem wird in den öffentlichen Medien noch immer von einer „Verschwörungstheorie“ gesprochen.

In unserem Land reagieren geschätzte 18% der Einheimischen auf elektromagnetische Quellen. Offiziell heißt es jedoch, dass sich etwa 2-3 % der Bevölkerung für elektrosensibel halten und EMF (Elektromagnetische Felder = Elektrosmog) als Ursache ihrer Beschwerden betrachten, so Wikipedia.

Dieser Elektrosmog wird unter anderem durch Sendeanlagen, wie zum Beispiel Rundfunksender, Radaranlagen, Mobilfunk, WLAN, Bluetooth und schnurlose Telefone, Babyphone, Near Field Communication, usw., aber auch durch Stromrichter, Transformatoren, Elektromotoren, Generatoren, allerlei Haushaltsgeräte, Heizkissen, Aquariumpumpen, Radiowecker, Kompaktleuchtstofflampen, LED´s, Leuchtstofflampen, elektrische Fußbodenheizungen, beheizbare Wasserbetten, Küchenelektrogeräte, Bügelmaschinen, Nähmaschinen, Kochplatten, Induktionsherde Datenkabeln, Schutzleitern und Gas-, Wasser-, Fernwärme-, Heizungsrohren und viele andere mehr, erzeugt.

„Feldstärken ab etwa 1 V/m können von empfindlichen Menschen als harmloses Kribbeln oder Vibrieren der Haare wahrgenommen werden, im Körper bleibt die Feldstärke dabei jedoch weit unterhalb der Schwelle von 2 V/m, ab der Gesundheitsschäden auftreten können.“

Nun ist es leider so bei mir, wie bei vielen anderen leidenden Seelchen auch, dass ich empfindlich auf Elektrosmog reagiere. Aus diesem Grund benutze ich seit vielen Jahren kein Handy, Wifi oder sonstiges kabelloses Gedöns mehr. Jedoch vor den „Strahlen“ ist man dennoch nicht gefeit, denn aus allen Richtungen wird man wortwörtlich bestrahlt und „geröstet“!

Regelrechtes „Herzstolpern“ bekomme ich immer wieder etwa 15 Minuten vor starken (künstlichen) Unwettern. Dann spüre ich die „Strahlungen“, welche die Unwetter auslösen. Aus diesem Grund kaufte ich mir vor einiger Zeit ein „Manometer“, wie ich es nenne, was eigentlich EMF-Messgerät heißt und unter 50 Euro bereits erhältlich ist. Ich staunte nicht schlecht, welche Dinge im alltäglichen Leben uns extrem verstrahlen.

Und so habe ich kurz vor einem Unwetter folgende Entdeckung gemacht, wie Sie, meine lieben Leser, auf der nachfolgenden Abbildung sehen können.

Bild 6: Wie konnte man weiter oben doch lesen: „Feldstärken ab etwa 1 V/m können von empfindlichen Menschen als harmloses Kribbeln oder Vibrieren der Haare wahrgenommen werden, im Körper bleibt die Feldstärke dabei jedoch weit unterhalb der Schwelle von 2 V/m, ab der Gesundheitsschäden auftreten können.“!!!

Die obenstehende Abbildung wurde nicht mit Photoshop oder ähnliches bearbeitet, sondern sind originale Fotos von mir!!!

Zum Thema „Elektrosmog“ mehr in den kommenden Wochen!

Der eigentliche Hammer zum Thema „Giftige Wolke“ über Deutschland ist jedoch, dass die verdammte Lügenpresse die Schuld am „Feinstaub“ den Verbrenner-Autos, den mit Holz heizenden Kaminen und, nun halten Sie sich bitte fest, den Böllern und Raketen zu Silvester geben Stellvertretend , obwohl die Werte schon nach Weihnachten jeden Rahmen sprengte!

Jedoch war nicht nur Nord-West-Europa Opfer dieser angeblichen „ungewöhnlichen Wetterlage“, sondern sehen Sie bitte selber die folgende Weltkarte.

Bild 7: Weltweite „Unwetterwarnungen“ zu Silvester auf einer Karte.

Rein zufällig gab es in den größten Teilen der meisten G20-Staaten ähnliche Wetterkapriolen wie bei uns. An dieser Stelle möchte ich noch einmal anmerken, dass die von Jesuiten gegründete „Wissen-schaffende“ Akademie LEOPOLDINA in Halle an der Saale, mit der angeschlossenen Großen Nationalen Freimaurer-Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln“, die Beratungen und Empfehlungen für die G20-Staaten herausgeben!!!

Na, macht es langsam klick?!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesundes neues Jahr und vor allem Gesundheit, von der man nicht genug haben kann!!!

Hochachtungsvoll

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Quellen: PublicDomain/A. W. von Staufen für PRAVDA TV am 07.01.2025