Macrons Ehefrau ist ein Mann: Beweise sollen am 30. Januar publizoert werden! (Video)

Owens antwortete, indem sie die Integrität der Position der Familie Macron in Frage stellte und sagte: „Wenn ich der Präsident bin und mich mit einer zehnjährigen Angelegenheit befassen muss, in der es darum geht, dass Leute meine Frau befragen, werde ich verdammt noch mal keine Anwälte dafür bezahlen.“ Stattdessen senden Sie juristische Briefe, in denen Sie sagen: „Ich werde Ihre Frage nicht beantworten.“

In einem Teil des Briefes wurde behauptet, Brigitte Macrons Zurückweisung der Anschuldigungen sei ein ausreichender Beweis für deren Falschheit.

Owens spottete über die Behauptung und bemerkte: „Wenn ich also jetzt vor Gericht Nein sage, müssen Sie das als Wahrheit akzeptieren?“

Owens beendete ihr Video mit der Aussage, dass die rechtliche Kommunikation ihr nun einen direkten Draht zur Familie Macron verschafft.

Sie machte deutlich, dass sie diese Gelegenheit nutzen würde, um sie mit gezielten Fragen zu drängen: „Da ich jetzt einen direkten Draht zu den Macrons habe, werde ich ihnen die Fragen stellen, die sie offensichtlich vermeiden wollen.“

Owens ging auch noch einmal auf die Einzelheiten des Macrons-Vorstoßes ein. Beziehung, einschließlich des 39-jährigen Altersunterschieds zwischen Emmanuel (46) und Brigitte (70), die seine Schauspiellehrerin war, als er gerade 15 Jahre alt war.

Owens stellte die Angemessenheit der Beziehung in Frage und verwies auf den erheblichen Altersunterschied und dessen kontroversen Charakter.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Candace Owens just announced that she has received evidence that French President Emmanuel Macron’s „wife,“ Brigitte, is indeed a biological male.

Candace flew to France to meet with local journalists who’d been working on the story for years. Macron’s team sent a legal threat… pic.twitter.com/H6iAytZ3my

— George (@BehizyTweets) January 10, 2025