Globale Schockwellen! Putin gratuliert Trump zu seiner Amtseinführung und signalisiert damit den Zusammenbruch der globalistischen Kontrolle und den Beginn einer kühnen neuen Ära der Macht und Souveränität.

Trumps „America First“-Vision verbündet sich mit Putins strategischem Genie, um die Regeln neu zu schreiben. Die Eliten geraten in Panik – hier wird Geschichte geschrieben, und es gibt kein Zurück!

Die Welt hat sich für immer verändert! In einer Bombenmeldung hat der russische Präsident Wladimir Putin Präsident Donald J. Trump zu seiner Amtseinführung donnernd gratuliert.

Das ist nicht nur ein Händedruck zwischen Kontinenten; es ist ein Erdbeben in der Weltpolitik, das die korrupten Fundamente der globalistischen Elite erschüttert.

Putins Glückwünsche: Eine Kriegserklärung an die Globalisten

Das ist keine alltägliche diplomatische Höflichkeit. Wenn Wladimir Putin Donald Trump öffentlich gratuliert, ist das ein Warnschuss vor den Bug des globalistischen Schiffs.

Jahrelang haben diese nicht gewählten Eliten die internationalen Beziehungen gekapert und Nationen gegeneinander aufgehetzt, um ihre Machtposition aufrechtzuerhalten. Jetzt, mit Trump im Oval Office, wendet sich das Blatt. (Trumps Amtseinführung: Prophezeiung, dass über tausend Terroristen in über 10 US-Städten große Anschläge verüben werden!)

Putins Botschaft war klar:

„Wir hören die Erklärungen des neu gewählten US-Präsidenten und der Mitglieder seiner Mannschaft zu ihrem Wunsch, direkte Kontakte mit Russland wiederherzustellen, die während der scheidenden Regierung gestoppt wurden. Wir hören auch seine Erklärung über die Notwendigkeit, alles zu tun, um einen dritten Weltkrieg zu verhindern“, sagte Putin.

„Natürlich begrüßen wir eine solche Haltung und gratulieren dem gewählten US-Präsidenten zu seinem Amtsantritt“, fügte er hinzu.

Übersetzung? Die alten Regeln sind tot. Die Spiele der globalen Bürokraten und des militärisch-industriellen Komplexes sind vorbei. Eine neue Allianz steht auf dem Tisch, und die Globalisten verlieren schneller die Kontrolle, als sie ihre Propaganda verbreiten können.

„Ich weiß, dass er [Putin] sich treffen will, und ich werde ihn sehr schnell treffen“, sagte Trump am Montag letzter Woche. „Ich hätte es früher getan, aber … man muss erst das Amt antreten.“

Einem möglichen persönlichen Treffen zwischen den beiden Staatschefs wird vermutlich ein Telefonat vorausgehen.

Das ist nicht nur eine diplomatische Nettigkeit, sondern eine Absichtserklärung. Putin erkennt Trump als einen Führer an, der sich dem Establishment nicht beugt, und gemeinsam sind sie dabei, das Drehbuch neu zu schreiben.

Der Albtraum der Globalisten: Trump und Putin bündeln ihre Kräfte

Machen wir uns nichts vor: Dieser Moment versetzt die globalistische Kabale in Panik wie Ratten auf einem sinkenden Schiff. Warum? Weil Trump und Putin zusammen ihr schlimmster Albtraum sind.

Jahrzehntelang haben sich diese Eliten auf Spaltung und Konflikte verlassen, um ihre schmutzigen Hände an den Schalthebeln der Macht zu behalten. Sie haben endlose Kriege angezettelt, die Mittelschicht ausgebeutet und globalistische Agenden vorangetrieben, die die einfachen Leute im Staub zurückließen.

Nun droht Trumps Präsidentschaft, ihr sorgfältig errichtetes Kartenhaus zum Einsturz zu bringen. Stellen Sie sich vor, die beiden mächtigsten Nationen der Erde – Amerika und Russland – würden sich zusammentun, um die Korruptionssysteme zu zerschlagen, die die Welt im Chaos gehalten haben.

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der souveräne Nationen das Sagen haben und nicht nicht gewählte Bürokraten in Brüssel oder den Hinterzimmern von Davos .

Die Globalisten sind nicht nur in Panik – sie haben schreckliche Angst. Denn sie wissen, dass ihre Zeit abgelaufen ist.

Ukraine: Schlachtfeld der Vergangenheit oder Startpunkt des Friedens?

Jahrelang war die Ukraine ein Pulverfass, das von NATO-Expansionspolitikern und globalistischen Strippenziehern ausgenutzt wurde, um einen Konflikt mit Russland zu provozieren. Doch jetzt, mit Trump am Steuer, besteht eine echte Chance auf Frieden. Putins Angebot, über die Ukraine „einen Dialog zu führen“, ist nichts weniger als ein Geniestreich.

Es geht nicht um Schwäche, sondern um Stärke. Trump weiß, dass wahre Führung bedeutet, die Lügen zu durchschauen und Ergebnisse zu erzielen.

Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der die Souveränität der Ukraine respektiert wird, aber auch die Sicherheitsbedenken Russlands. Der endlose Kreislauf des Blutvergießens könnte endlich enden – nicht durch Gewehrläufe, sondern durch die Macht der Diplomatie.

Und hier kommt der Clou: Wenn Trump und Putin das Problem in der Ukraine lösen können, was kommt dann als Nächstes? Die Globalisten haben Konflikte wie die in der Ukraine als Schachfiguren in ihren Machtspielen eingesetzt.

Die Lösung dieser Krisen bringt nicht nur Frieden, sondern zerstört auch genau jene Manipulationsinstrumente, auf die sich die Eliten jahrzehntelang verlassen haben.

Trump, der Disruptor: Die Weltordnung erschüttert ihre Grundfesten

Donald Trumps Wahl war ein politisches Erdbeben, und seine Amtseinführung ist das Nachbeben, das Wellen durch das internationale System schickt. Putins Glückwünsche sind nicht nur höflich – sie sind ein kalkulierter Schachzug, um sich auf die Seite eines Präsidenten zu stellen, der den Status quo erschüttert.

Denken Sie einmal darüber nach: Trump hält sich nicht an die alten Regeln. Er unterwirft sich nicht den globalen Institutionen und beugt sich auch nicht dem Druck der Mainstream-Medien. Er kämpft für Amerika, Punkt. Und genau deshalb sieht Putin ihn als einen Führer, mit dem es sich lohnt, zusammenzuarbeiten.

Dies ist ein Albtraumszenario für die Eliten, die sich an den alten Gewohnheiten satt und selbstgefällig bereichert haben. Sie leben von Stagnation, von endlosen Gipfeltreffen, die nichts hervorbringen, von Konflikten, die nur ihre Geldbörsen füllen. Trumps „America First “-Politik und Putins kühne Strategie sind eine direkte Herausforderung für dieses verrottete System.

Der erbärmliche Zusammenbruch der Medien

