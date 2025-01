Quantenchip und böses Google?!

Teile die Wahrheit!

Google hat seinen neuesten Quantenchip mit großem Getöse angekündigt. Dies wird „Willow“ genannt. Quantenchips, so viel ist bereits über sie bekannt, würden mit ihrer phänomenalen Rechenleistung eine neue Ära der Technologie einläuten. Dieses Beispiel untermauert diese Behauptung:

Dieser Chip benötigt 5 Minuten, um eine mathematische Aufgabe zu erledigen, für die bestehende Supercomputer Milliarden von Jahren brauchen würden, behauptet der Hersteller.

Doch eine große Herausforderung bei der Entwicklung des Quantenchips ist vor allem der Grad der Fehlerkorrektur. Das ist sogar ein Stolperstein in der Entwicklung. Dass Google dieses Problem gelöst hat, stellt einen echten Durchbruch dar.

Laut Google ist „Willow“ vorerst noch nicht für kommerzielle Anwendungen geeignet. Der Chip besteht aus 105 Qubits, den Bausteinen der Quantenchips. Nicht nur die Anzahl der Qubits bestimmt die Rechenleistung des Prozessortyps, sondern auch die oben erwähnte Fehlerkorrektur.

Google behauptet, die Lösung sei gefunden, was bedeutet, dass diesem Quantenchip seit 30 Jahren kein erfolgreicher Durchbruch gelungen sei. Google gibt an, nun dafür sorgen zu können, dass die Zahl der Fehler tatsächlich sinkt, wenn die Zahl der Qubits zunimmt.

Die Leistung des Quantenchips liegt in der von Google angegebenen Kapazität von „The Willow“. Es könnte eine Standard-Benchmark-Berechnung in weniger als fünf Minuten durchführen, wofür einer der schnellsten Supercomputer von heute 10 Septillionen (das sind 1025) Jahre brauchen würde.

Eine unvorstellbare Geschwindigkeit, wobei diese schnellsten Supercomputer diese Aufgabe „deutlich“ länger berechnen würden als das geschätzte Alter des Universums…!

Hartmut Neven ist der Leiter dieses Projekts bei Google und lässt die Welt wissen:

„Der Willow-Chip ist ein wichtiger Schritt auf einer Reise, die vor mehr als 10 Jahren begann. Als ich 2012 Google Quantum AI gründete, bestand meine Vision darin, einen nützlichen, großen Quantencomputer zu bauen, der die Quantenmechanik – das „Betriebssystem“ der Natur, wie wir es kennen – zum Nutzen der Gesellschaft nutzen könnte.

Dies geschieht durch die Förderung wissenschaftlicher Entdeckungen, die Entwicklung nützlicher Anwendungen und die Bewältigung einiger der größten Herausforderungen der Gesellschaft. Im Rahmen von Google Research hat unser Team eine langfristige Roadmap entworfen und Willow wird uns auf dem Weg zu kommerziell relevanten Anwendungen führen.“

Fehler sind eine der größten Herausforderungen bei Quantencomputern, da Qubits, die Recheneinheiten in Quantencomputern, dazu neigen, Informationen schnell mit ihrer Umgebung auszutauschen, was es schwierig macht, die Informationen abzuschirmen/zu schützen, was natürlich notwendig ist, um eine Berechnung abzuschließen.

300x250

Früher galt: Je mehr Qubits man verwendet, desto mehr Fehler treten auf und desto klassischer wird das System.

In der folgenden Diskussion über diese neuesten bahnbrechenden Neuigkeiten des Google Quantum AI-Teams untersuchen Hartmut Neven, John Preskill und Sergio Boixo die Bedeutung dieses Quantenmeilensteins.

Während Hartmut Neven das exponentielle Wachstum der Rechenleistung klassischer Supercomputer hervorhebt, das inzwischen durch das, was heute als „Nevens Gesetz“ bezeichnet wird – eine doppelte exponentielle Steigerung der Quantenverarbeitungskapazität – übertroffen wurde, betont Preskill die Widerstandsfähigkeit von Quantensystemen, die trotz inhärenter Rauschen und Fehler übertreffen klassische Supercomputer. Dies wird erreicht, indem Millionen von Simulationen in nur wenigen Minuten ausgeführt werden.

Diese Fortschritte unterstreichen das Potenzial von Quantencomputern, komplexe Quantensysteme zu bewältigen und sogar neue Formen von Materie zu entdecken.

300x250 boxone

Wie Sergio Boixo erklärt, öffnet diese Entwicklung Türen zu umfassenderen Durchbrüchen in der Informatik, wenn ein Quantenprozessor hier klassische Systeme übertreffen kann, Google beschreibt diese Entwicklung als „Ein Sprung im Quantencomputing ist nicht nur eine technologische Leistung, sondern ein Schritt hin zu beispiellosen Lösungen für Wissenschaft, Industrie und Menschheit.“