Technokratie, Panikmache und Verschwörung: Was aktuell auf der Welt passiert, wurde von sehr langer Hand geplant

Der Begriff „Verschwörungstheorie“ wurde während der „Covid-Ära“ Teil des allgemeinen Sprachgebrauchs, aber obwohl wir alle wissen, worauf er sich bezieht – und wer die fraglichen „Verschwörungstheoretiker“ sein sollen, nämlich diejenigen, die den „Pandemie“-Betrug und alles, was damit zusammenhing, durchschaut haben -, ist die genaue Natur der „Verschwörung“ wahrscheinlich weniger klar.

Wenn ich einzelne Personen frage, was sie darunter verstehen, antworten sie in der Regel mit mehr oder weniger vagen Begriffen. Was ist es also?

In seinem Buch HAARP: The Ultimate Weapon of the Conspiracy (2003) – dem 2006 Weather Warfare folgte – weist Jerry Smith auf die Bedeutung hin, die er dem Begriff beimisst, indem er ihn durchgehend groß schreibt.

Smith setzt ihn in Beziehung zu dem, was er als Waffe für die Kriegsführung betrachtet, nämlich das „High-Frequency Active Auroral Research Program (HAARP)“, und deckt auf, was die Mächte hinter diesem Projekt aus offensichtlichen Gründen lieber geheim gehalten hätten, sobald man die Gründe für seine Einrichtung durch die „Verschwörung“ kennt.

Ich möchte hier nicht auf die Besonderheiten von HAARP eingehen, sondern mich lediglich auf Smiths erhellende Erkenntnisse in Bezug auf die „Verschwörung“ konzentrieren.

Seine Antwort auf die Frage nach dem „Was?“ findet sich im ersten der beiden oben erwähnten Bücher verstreut. Hier sind einige Auszüge (Smith, 2003, S. 22-24):

Manche Menschen glauben, dass es eine übergreifende Verschwörung gibt, eine Gruppe unglaublich mächtiger Menschen, die die Welt beherrschen wollen. Die meisten von uns tun solche Leute als paranoide Spinner ab. Dennoch lässt sich nicht leugnen, dass sich seit über hundert Jahren unter den führenden Intellektuellen, Industriellen und „globalen Dorfbewohnern“ der Welt eine Bewegung entwickelt hat, die Kriege beenden und gesellschaftliche Probleme (wie Überbevölkerung, Handelsungleichgewichte und Umweltzerstörung) durch die Schaffung einer einzigen Weltregierung lösen will.

Ob es sich bei dieser globalistischen Bewegung um eine teuflische „Verschwörung“ der wenigen Bösen oder um einen breiten „Konsens“ der vielen Wohlmeinenden handelt, spielt im Grunde keine Rolle. Sie ist so real wie AIDS und potenziell genauso tödlich, zumindest für unsere individuelle Freiheit, wenn nicht sogar für unser Leben… (Eliten-Treffen in Davos: Massives Militäraufgebot schützt selbsternannte Weltverbesserer)

Um zu verstehen, warum Smith den Begriff „tödlich“ in Bezug auf die Verschwörung verwendet, muss man das Buch lesen, aber hier reicht es aus, darauf hinzuweisen, dass, wenn die Nationen ihr eigenes souveränes Recht aufgeben würden, mit Überbevölkerung, Umweltproblemen usw. so umzugehen, wie sie es für richtig halten – selbst wenn dies in Zusammenarbeit mit internationalen Agenturen geschehen würde -, ein „Eine-Lösung-für-alle“-System bedeuten würde, dass ihnen eine Politik aufgezwungen würde, die für ihre eigenen Bedürfnisse nicht geeignet oder akzeptabel ist.

Die Idee eines „Völkerbundes“, die nach dem Ersten Weltkrieg aufkam, war nur eine Verkörperung dieser Bewegung. Die heutigen Vereinten Nationen (UN) wurden auf dem Konzept des Völkerbundes aufgebaut. Die UNO wurde in erster Linie gegründet, um Kriege zu beenden, indem sie die Nationen abschafft. Die Logik lautet: Wenn es keine Nationen gibt, kann es auch keine Kriege zwischen Nationen geben.

Dies wurde in der „Weltverfassung“ der Vereinten Nationen mit diesen Worten klar zum Ausdruck gebracht: „Das Zeitalter der Nationen muss enden. Die Regierungen der Nationen haben beschlossen, ihre getrennten Souveränitäten in einer einzigen Regierung zu ordnen, der sie ihre Waffen übergeben werden.

Der Denker des 18. Jahrhunderts, Immanuel Kant, hätte zwar das Ziel der Beendigung von Kriegen zwischen Nationen begrüßt, aber er wäre sicherlich weniger begeistert von der Idee gewesen, dass souveräne Nationen ihre Souveränität zugunsten einer umfassenden Assimilation in eine Weltregierung aufgeben müssten.

Im zweiten der „Endgültigen Artikel“, die er in seinem Aufsatz über den „Ewigen Frieden“ formulierte, legte er seine Gründe klar dar:

„Das Recht der Nationen soll auf einer Föderation freier Staaten beruhen. Für Kant ist dies eine wesentliche Voraussetzung für einen dauerhaften Frieden, da eine solche Föderation, in der die Staaten den Bundesgesetzen unterworfen sind, mit einem Staat mit republikanischer Verfassung vergleichbar ist, der nach Gesetzen regiert wird, die dem (oft ungeordneten) Willen der Bürger selbst fremd sind.

Solange eine solche Föderation von Nationen (im Gegensatz zu einem „Staat“ von Nationen, in dem alle Mitgliedsstaaten nur eine „Nation von Staaten“ bilden würden) nicht gegründet wird, wären die Rechte jedes Mitgliedsstaates nicht garantiert, so wie die Rechte der Bürger in einem republikanischen Staat garantiert sind.

Mit anderen Worten: Jeder Mitgliedsstaat und seine Bürger wären dem ausgeliefert, was die übergeordnete „Weltregierung“ beschließt. Besonders die Worte (im obigen Auszug), „ihre getrennten Souveränitäten in eine Regierung zu ordnen, der sie ihre Waffen übergeben werden“, klingen geradezu ominös.