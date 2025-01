Warum finden seit 1972 keine bemannten Missionen zum Mond mehr statt?

Teile die Wahrheit!

Die letzte offizielle Mondlandung hat im Dezember 1972 stattgefunden und das Apollo-Programm endete mit dieser letzten offiziellen Mission. Aber drei weitere Missionen waren bereits in Vorbereitung und Planung, sind dann aber abgesagt worden.

Whistleblower sagten später, dass weitere aber streng geheime Missionen stattgefunden haben, von denen die Öffentlichkeit nichts erfahren soll. Mehr darüber können Sie in meinem nächsten Buch mit Jan van Helsing sowie in meiner MIB-Buchreihe nachlesen. Von Jason Mason

Die Begründung für das abrupte Ende des Apollo-Programms lag damals im schwindenden öffentlichen Interesse an Mondlandungen, nachdem mehrere erfolgreiche Missionen stattgefunden haben. Eventuell haben Astronauten außergewöhnliche Dinge gesehen und erlebt, und man wollte nicht riskieren, dass zu viel darüber bekannt wird.

Die amerikanische Weltraumorganisation richtete ihren Fokus fortan auf andere Arten der Weltraumforschung. Dazu zählte die Entwicklung des Space Shuttle, ein erfolgreiches Programm, das inzwischen ebenfalls eingestellt ist.

Die Technologie für weitere Mondmissionen soll aber weiterhin existiert haben, aber es gab einige schwerwiegende Bedenken weiter Menschen zum Mond zu schicken. Im All und auf dem Mond herrschen extreme Temperaturen und es gibt gefährliche Strahlung sowie die Gefahr von Einschlägen von Mikrometeoriten.

Zu den wichtigsten Gründen zur Einstellung der Mondlandungen zählten in weiterer Folge starke Kürzungen des Budgets. Apollo-18 sollte noch im Jahr 1972 starten und Apollo-19 und Apollo-20 waren als weitere Missionen für das Jahr 1973 vorgesehen. Das Interesse am Mond hat in Regierungskreisen allerdings nicht nachgelassen. (Die Welt-Illusion: Die Saturn-Mond-Matrix)

Denn noch während der 1970er Jahre gab es Pläne zur Realisierung einer Mondbasis. Diese Pläne wurden in den 1980er und 1990er Jahren weiterentwickelt.

Eine Mondbasis sollte eine Stufe zu bemannten Missionen zum Planeten Mars darstellen. Bislang sind diese Pläne allerdings offiziell nicht umgesetzt worden, doch die NASA hat bekannt gegeben, im laufenden Artemis Programm wieder Astronauten zum Mond zu senden, um dort eine dauerhafte Präsenz zu entwickeln. Im Mondorbit soll eine Raumstation entstehen und auf der Oberfläche eine Basis.

Am Ende der Apollo-Ära gab es bereits Bestrebungen zum Bau einer Mondstation. Ende der 1970er und im Laufe der 1980er Jahre wurde das Space Shuttle Programm eingeführt, dessen Pläne auch die Etablierung einer Mondbasis beinhalteten. Auch diese Pläne sollen durch Kürzungen des Budgets vereitelt worden sein.

Das Ziel des originalen Programms war es, ein wiederverwendbares Raumschiff oder Shuttle zu konstruieren, mit dem Crews und Ladung zum Mond fliegen können, um dort eine menschliche Präsenz zu errichten. Daher wurde das Space Shuttle Programm entworfen, um die Mondpläne umzusetzen. Auch war vorgesehen, dass Shuttles fertige Module und Ausrüstung für eine Raumstation im Mondorbit transportieren würden, die dann als Stufe zu weiteren Mondmissionen dienen sollte.

In den 1980er Jahren erscheinen verschiedene Studien und Vorschläge für Mondbasen. Ende der 1980er Jahre kam es zur Space Exploration Initiative, wobei der damalige Präsident George Bush sen.

Pläne für die Erforschung des Mars bekannt gab. Durch Budgetkürzungen wurde auch dieses Programm eingestellt. In den 1990er Jahren wurde die Space Exploration Initiative (SEI) der NASA gestartet, um Menschen bis zum Jahr 2002 zum Mond zurückzusenden, um den Grundstein für künftige Mondmissionen zu legen. Der Plan wurde nicht finanziert.

Im Jahr 2004 verkündete dann Präsident George W. Bush die Vision for Space Exploration, um Menschen spätestens bis zum Jahr 2020 zum Mond zurückzuschicken. Auch diese Pläne beinhalteten die Konstruktion einer Mondbasis für weitere Missionen zum Mars, konnten aber nicht vollständig finanziert werden.

Dann folgte im Jahr 2005 das Constellation Programm zur Monderforschung. Auch in diesem Programm waren Pläne für eine Mondbasis enthalten, und wurden letztlich im Jahr 2010 abgesagt, weil es angeblich abermals zu Budgetkürzungen gekommen ist.

2010: Die NASA verkündet den Authorization Act of 2010, in dem die Weltraumagentur ankündigte, einen neuen Plan für die Rückkehr von Astronauten zum Mond bis 2022 umzusetzen.

2015: Die NASA gibt die Planung des Artemis-Programms bekannt, das Menschen bis zum Jahr 2024 zum Mond senden soll, um dort eine dauerhafte Präsenz zu errichten.