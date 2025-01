Teile die Wahrheit!

Das Leben ist ein Videospiel. Es heißt: Matrix.

In diesem Artikel beschreibe ich meine Sichtweise auf die Matrix und Ihren Einfluss darauf. Außerdem wird Ihre Bedeutung für die Entscheidungen, die wir im Alltag treffen, ausführlich erläutert.

Was ist Matrix?

Zunächst möchte ich etwas klarstellen. Die Matrix ist nicht gegen Sie. Es sei denn, Sie wollen es. Wenn Sie eine Herausforderung suchen, werden Sie eine Herausforderung finden. Ich bin hier schuldiger als die meisten anderen.

Zweitens: Nichts ist eine Illusion! Alles ist real! Die Welt ist im wahrsten Sinne des Wortes das, was Sie aus ihr machen.

Also, was ist die „Matrix“?

Es ist ein Videospiel! Und Sie sind der Spieler!

Betrachten Sie es folgendermaßen:

Ihnen wurde die Möglichkeit gegeben, ein Spiel zu spielen, das Sie sehr interessierte. Doch die Sache hat einen Haken: Es gibt keine Bedienungsanleitung, aber auch keine Grenzen.

Die meisten Videospielspieler schauen sich die Bedienungsanleitung nicht einmal an, es sei denn, sie kommen nicht weiter. In diesem Fall wünschen sich die Leute, sie hätten eine Bedienungsanleitung – denn wir kommen ziemlich oft nicht weiter und wissen nicht, wohin wir gehen, was wir tun oder wie wir es angehen sollen. (NASA-Dokument enthüllt: 2025 steht eine „massive Entvölkerung“ bevor, die eine „Matrix-Simulation“ einläuten wird)

Wenn nur jemand ein Handbuch dafür schreiben würde, so wie er es für ein Videospiel tun würde, dann würde das den Leuten erheblich aus ihrem Trott heraushelfen!

Es gibt Regeln in diesem Spiel.

Wir nennen sie „Physik“.

Wir nennen sie „Gesetze“.

Wir nennen sie „Promotions“.

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als die Gravitationstheorie lautete: „Was hochgeht, muss auch wieder runterkommen“? Das gilt nicht mehr! Doch wir hielten das für ein „universelles Gesetz“, bevor wir das Gegenteil entdeckten.

So wie Kopernikus sein Bestes tat, um zu beweisen, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Sein Lebensweg ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir unseren wahren Lebenszweck missverstehen.

Unser wahres Ziel ist es, das Spiel zu spielen. Das ist alles. Einfach spielen. Spaß haben. Das wahre Ich suchen.

Das Problem ist, dass wir es so gewohnt sind, von anderen Spielern unterdrückt zu werden, die uns als NPCs behalten wollen.