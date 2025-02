Gesundheit: Taurin – aktuelle Forschung bringt Erstaunliches ans Licht!

Quellen:

Schalen- Krustentiere, Fisch, Geflügel, Fleisch, Molkereiprodukte

Indikation

Geringe Taurinaufnahme über die Nahrung (Vegetarier, Veganer) Erhöhter Taurinbedarf (Diabetes mellitus, Niereninsuffizienz) Hypercholesterinämie Metabolisches Syndrom, Diabetes(komplikationen) Herz-Kreislauf-Erkrankungen Lebererkrankungen, Detoxifikation, Gallensteine (und deren Prävention) Makula-Degeneration Bell’sche Faszialisparese Hirntrauma Immunsystem Sport Ticstörung (motorische und/oder vokale Tics) Mukoviszidose Magengeschwür Unfruchtbarkeit (Männer) Eisenmangelanämie (siehe Wechselwirkungen) Ulcus pepticum (siehe Wechselwirkungen)

Kontraindikation

Schwangerschaft und Stillzeit (aufgrund fehlender Sicherheitsangaben).

Anwendungsempfehlungen

Allgemeine Dosisempfehlung: Einnahme von 0,5-10 g/Tag oder 100-150 mg/kg/Tag außerhalb der Mahlzeiten (mindestens eine halbe Stunde vor oder zwei Stunden nach einer Mahlzeit) mit reichlich Wasser. Herzinsuffizienz: 3-6 g/Tag Hypertonie: 6-7 g/Tag Herzrhythmusstörungen: 10 g/Tag Eisenmangelanämie: 1 g/Tag Lebererkrankungen: 1,5-10 g/Tag Ulcus pepticum: 1 g/Tag Dosierungen über 3 g pro Tag vorzugsweise unter Aufsicht eines Arztes oder einer Gesundheitsfachkraft (siehe Sicherheit).

Wechselwirkungen

Eine Taurin-Supplementierung kann die Nebenwirkungen von Zytostatika reduzieren, darunter die Leber- und Nierentoxizität von Cisplatin, die Blasentoxizität von Cyclophosphamid, die Organschäden durch Methotrexat und die Nierentoxizität von Tamoxifen (Tierstudien).

Bei Eisenmangelanämie führt eine kombinierte Eisen- und Taurin-Supplementierung zu besseren Ergebnissen als eine alleinige Eisen-Supplementierung. Taurin kann zusätzlich zu blutdrucksenkenden Arzneimitteln eine blutdrucksenkende Wirkung haben; dies sollte beachtet werden.

Bei Magengeschwüren (Ulcus pepticum) verstärkt Taurin die reguläre Behandlung (höhere Erfolgsquote, schnellere Genesung). Taurin kann den Blutspiegel von Lithium erhöhen, indem es dessen Ausscheidung mit dem Urin vermindert. Vitamin B6 ist für die körpereigene Synthese von Taurin unerlässlich.

Taurin schützt Gewebe vor alkohol-, nikotin-, blei- und eiseninduziertem oxidativen Stress (Tierstudien). Taurin reduziert die Toxizität von Vitamin A (Tierstudie). Taurin wirkt Magenschädigungen durch das Biphosphonat Alendronat entgegen (Tierstudie). Diabetiker verlieren mit dem Urin mehr Taurin als Nicht-Diabetiker, vor allem wenn der Blutzuckerspiegel schlecht eingestellt ist.

Sicherheit

Der OSL-Wert (Observed Safe Level) für Erwachsene wurde auf 3 Gramm pro Tag berechnet. In klinischen Studien wurden jedoch auch Dosen von bis zu 10 g/Tag (über 6 Monate) ohne Probleme eingesetzt. In einigen wenigen Fällen verursacht Taurin leichte Magen-Darm-Beschwerden. In allen Humanstudien mit Taurin wurden keinerlei signifikante Nebenwirkungen beobachtet.

Daher waren die Wissenschaftler nicht in der Lage, einen NOAEL (no obeserved adverse effect level) und LOAEL (lowest observed adverse effect level) für Taurin festzulegen oder einen UL (upper limit) für Taurin zu bestimmen.

Dosierungen von bis zu 10 Gramm pro Tag sind wahrscheinlich unbedenklich, aber um auf der sicheren Seite zu sein, sollten Dosierungen von mehr als 3 Gramm pro Tag nur auf Anraten und unter Anleitung eines Arztes oder einer Gesundheitsfachkraft eingenommen werden.

Literatur

