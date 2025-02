Lunare Südpolregion: Nächste bemannte Mondlandung erneut verzögert – was steckt wirklich dahinter?

Im Artikel wirft Michael Bloomberg der NASA vor, bis jetzt schon beinahe 100 Milliarden US-Dollar an Steuergeldern ausgegeben zu haben, ohne dass ein Mensch vom Boden abgehoben wäre. Daher sollte der nächste US-Präsident das Programm noch einmal völlig überdenken.

Das Problem mit dem Start der nächsten Missionen ist mehr politischer als wissenschaftlicher Natur. Anstatt Menschen zum Mond zu senden, kann man auch Roboter verwenden, um Mondgestein zu sammeln und diverse Experimente auszuführen. Selbst die rund 1 Milliarde US-Dollar teuren Raumanzüge wurden noch nicht geliefert.

Doch das SLS System ist am kostspieligsten. Jeder Start soll rund 4 Milliarden USD kosten, was erste Schätzungen um das Vierfache übersteigt.

Selbst wenn das Space Launch System fertiggestellt ist, gibt es ein weiteres Problem. Das System ist in seiner jetzigen Zusammenstellung nicht stark genug, Menschen zum Mond zu bringen. Die Raumkapsel Orion mit den Astronauten muss dann in eine Erdumlaufbahn abgesetzt werden, um von einem anderen Raumschiff abgeholt zu werden, das die Astronauten dann zur Mondoberfläche bringen soll.

Ein solches Raumschiff in die Umlaufbahn zu bringen ist schon ein komplexes Unterfangen. Ganz zu schweigen vom Rendezvous mit der Orion Kapsel. Das Artemis-Programm verbraucht also zu viele Gelder, die von anderen NASA-Projekten abgezogen werden.

Daher sind andere Programme wie die Veritas-Mission zur Venus, die Entwicklung des Mond-Rovers Viper und das NEO Surveyor-Teleskop, welches das Sonnensystem nach gefährlichen Asteroiden absuchen soll, verschoben oder ganz abgesagt worden.

Der nächste US-Präsident Donald Trump könnte deshalb das SLS-Programm einstellen lassen. Dann sind SpaceX und Elon Musk gefragt, denn mit dem Artemis-Programm plant die USA Astronauten zu verschiedenen Regionen der Mondoberfläche inklusive der wenig erforschten Südpolregion zu senden.

Andere Pressemeldungen verkünden, dass der Leiter der NASA-Logistik, Erik Weiser, auf einer Konferenz bekannt gegeben hat, dass die gesamte Infrastruktur der NASA sich in einem Stadium des großen Niedergangs befindet. Gut und gerne 250 Millionen Dollar fehlen jedes Jahr, um die Schäden an der Infrastruktur und den Gebäuden auszubessern.

Und die meisten Anlagen sind bereits älter als ihre vorgesehene Nutzungsdauer, also rund 83 Prozent aller Anlagen! Die NASA verliert allmählich ihre Position zugunsten privater Unternehmen wie SpaceX, die über eine modernere Infrastruktur und Ausstattung verfügen.

Die Artemis-Astronauten sollen in der Südpolregion des Mondes landen, weil dort Wasserreserven in Form von Eis vorhanden sind, das notwendig ist, um Basen zu errichten und Missionen zum Mars zu planen. Cabeus ist ein Einschlagkrater nahe dem Südpol des Erdmondes, und die NASA hat mit ihren Satelliten Wassereis in diesem Krater nahe dem Südpol gefunden.

Wie es dorthin gelangt ist, bleibt ein weiteres Mysterium. Studien haben ergeben, dass bestimmte Stellen von Eis sehr viel älter sind als der Rest. Das legt nahe, dass es verschiedene Quellen gab. Das Eis kann nicht älter als die Krater sein, weil es sonst während der Einschläge verdunstet wäre. Aber es gibt auch Eis in jungen Kratern und dieses Eis muss durch andere Prozesse entstanden sein, als das Eis der älteren und größeren Krater.

Außer diesen Vorkommen gibt es keine anderen bekannten Wasserquellen auf dem Mond und Frischwasser von der Erde zum Mond zu transportieren ist extrem teuer, mit zu 20.000 USD per Kilogramm Transportgewicht. Mondeis und Mondwasser kann zudem als eine Quelle von Sauerstoff und Wasserstoff dienen, welche man als Raketentreibstoff benötigt. Seit der Entdeckung von Wassereis auf dem Mond planen verschiedene Weltraumagenturen Missionen zum Südpol des Monds zu senden.

Weil die bemannten Artemis-Missionen im Dezember 2024 neuerlich auf das Jahr 2027 verschoben worden sind, wurden Spekulationen laut, dass die NASA etwas auf dem Mond verbergen will. NASA-Kritiker, Mondlande-Leugner und Anhänger der Theorie der flachen Erde lieferten Pressemeldungen zufolge diverse Kommentare dazu auf sozialen Medien ab.

Einige denken, dass die amerikanische Weltraumorganisation vor hat, auch diese Missionen zu fälschen.

Dabei gibt es allerlei Dinge über die rätselhafte Südpolregion des Mondes zu berichten. Laut einer wissenschaftlichen Studie aus dem Jahr 2019 wurde dort eine mysteriöse Massen-Anomalie gefunden, die sich unter der Oberfläche des Südpols befindet. Und zwar unter dem Aitken-Becken, dem größten und ältesten Mondkrater.

Die besagte Anomalie befindet sich in einer Tiefe von rund 300 Kilometer unter der Mondoberfläche. Man nimmt an, dass es sich um eine Masse aus metallreichem Material handelt, das die Überreste eines großen Asteroiden darstellt, der vor rund 4 Milliarden Jahren auf dem Mond eingeschlagen sein soll.

Es handelt sich daher um eine externe Struktur im Mantel des Mondes. Genaugenommen haben Forscher jedoch keine Ahnung, worum es sich wirklich handeln könnte. Wissenschaftler können sich nämlich nicht erklären, wie diese Anomalie in eine Tiefe von 300 Kilometer gelangt sein soll.

Eine massereiche Anomalie dieser Form hätte den Theorien zufolge längst in den Kern des Mondes absinken müssen. Der Fakt, dass sie immer noch an Ort und Stelle ist, bestätigt, dass das Innere des Mondes anders beschaffen ist, als die Theorien besagen. Viele denken, dass es sich um einen hohlen Planetoiden handelt, der künstlich ausgehöhlt wurde, um im Inneren des Mondes prähistorische Kontrollstationen zu bauen.

Die Hypothese „Ist der Mond die Schöpfung einer außerirdischen Intelligenz?“ wurde von den beiden sowjetischen Wissenschaftlern Mikhail Vasin und Alexander Shcherbakov in einem Artikel aus Juli 1970 vorgeschlagen, der in der sowjetischen Zeitschrift Sputnik veröffentlicht wurde. Astronauten berichteten, dass der Mond während Mondbeben „wie eine Glocke läutet“.

Diese Theorie legt nahe, dass der Mond möglicherweise ein ausgehöhlter Planetoid ist, der vielleicht von einer fortgeschrittenen außerirdischen Zivilisation mit Technologien geschaffen oder modifiziert wurde, die weit über den menschlichen Fähigkeiten liegen. Diese Behauptung trug zur öffentlichen Faszination und Spekulation über das Konzept einer außerirdischen Beteiligung an der Existenz des Mondes bei.

Dann wäre das sogenannte Transient-Lunar-Phänomen zu erwähnen, das man auch unter der Bezeichnung Mondlichter kennt. Solche unerklärlichen Lichter sind auch in der Südpolregion des Mondes beobachtet worden. Es kommt nicht nur zu kurzlebigen ungewöhnlichen Lichtern, sondern auch zu Umgestaltungen der Mondoberfläche durch unbekannte Phänomene.

Die Ursachen für diese Abläufe sind unbekannt und neue Beobachtungen haben ergeben, dass sie viel öfter und intensiver in den permanent im Schatten liegenden Regionen um die Mondpole auftreten. Am Südpol kam es 1969 während der Apollo-11-Mission zu unheimlicher Aktivität im Nordwesten des Aristarchus-Kraters.

Seitdem gab es zahlreiche Beobachtungen von Leuchterscheinungen dort und in anderen Kratern. Es entsteht rötliches oder pinkes Leuchten, das manchmal funkelt oder fließend erscheint. Eine weitere offene Frage bezüglich des Monds lautet, warum Mondgestein nicht so alt wie der Mond ist?

Auch die Zusammensetzung ist sonderbar. Mitte 2023 hat die unbemannte Chandrayaan-3-Mission der indischen Weltraumbehörde ISRO (Indian Space Research Organisation) stattgefunden. Chemische Analysegeräte an Bord haben auch das Vorhandensein von Schwefel, Aluminium, Kalziumeisen, Titan, Mangan, Chrom und Sauerstoff im Mondboden nachgewiesen.

Titanlegierungen werden aufgrund ihres hohen Verhältnisses von Festigkeit zu Gewicht, ihrer Korrosionsbeständigkeit und ihrer Fähigkeit, extremen Temperaturen standzuhalten, häufig in Raumfahrzeug- und Raketenkomponenten verwendet. Aluminiumlegierungen werden auch im Raumfahrzeug- und Raketenbau eingesetzt. Chrom ist anteilig in der Edelstahllegierung, die in einigen Komponenten von Raumfahrzeugen verwendet wird.

Mangan wird als Legierungselement in Stahl verwendet, der in einigen Komponenten von Raumfahrzeugen verwendet wird. Es gab in den letzten Jahrzehnten verschiedene wissenschaftliche Theorien, um diese Anomalien zu erklären. Eine Theorie besagt, dass der Mond ein hohles, künstliches Raumschiff ist, das von einer außerirdischen Intelligenz erschaffen wurde.

Befürworter dieser Theorie verweisen auf die ungewöhnliche Dichte des Mondes, den Mangel an tektonischer Aktivität und die flachen Krater als Beweise hin.

Eine andere Theorie besagt, dass der Mond von einer außerirdischen Zivilisation als Raumschiff oder Basis konstruiert wurde. Diese Theorie basiert auf der Vorstellung, dass die Zusammensetzung und Struktur des Mondes nicht mit natürlichen geologischen Prozessen vereinbar sind.

Einige weiterführende Theorien besagen, dass der Mond vermutlich wegen seiner geringen inneren Dichte hohl ist, mit einem großen leeren Raum im Inneren. Diese Idee wird oft mit Behauptungen über ungewöhnliche seismische Aktivität in Verbindung gebracht. So klingt der Mond während eines Mondbebens häufig stundenlang hohl wie eine Glocke. Auch das häufige oder gar periodische Auftreten von Mondbeben ist ungewöhnlich.

Weiter ist nicht bekannt, warum der Mond in einer Art und Weise an den Planeten Erde gebunden ist, dass er uns ständig dieselbe Seite zuwendet, aber nicht die dunkle Seite des Mondes zeigt. Auf der Tagseite des Mondes finden wir viele Flächen aus abgekühltem Magma, während solche Zonen auf der Rückseite des Monds fehlen.

Wie der Mond an seine Stelle gelangt und ursprünglich entstanden ist, ist ebenfalls nach wie vor nicht zu beantworten. Seit der Antike gibt es allerlei Mythen, die seine Existenz erklären zu erklären versuchen.

Die Polaris-Dawn-Mission des Jahres 2023 erfüllte die Aufgabe, Experimente im Van-Allen-Gürtel durchzuführen. Dieser Strahlungsgürtel enthält hochenergetische Partikel, die sich rund um den Globus in der Magnetosphäre der Erde befinden. Es ist für Astronauten und auch Instrumente gefährlich diese Zonen zu durchdringen. Diese Strahlungsgürtel stellen eine signifikante Herausforderung für die gesamte Raumfahrt dar.

Nach dem Ende des Apollo-Programms entstand das Space-Shuttle-Programm, doch die Shuttles operierten niemals höher als ca. 500 Kilometer über der Erdoberfläche. Die Polaris-Dawn-Mission war daher, seit 1972 mit Apollo-17, die erste bemannte Mission, welche Astronauten in den Bereich des Van-Allen-Gürtels transportiert hat.

Der innerste Gürtel befindet sich in einer Höhe von rund 1.000 bis 6.000 Kilometern über der Erdoberfläche und der äußere Gürtel in einer Höhe zwischen 13.000 bis 60.000 Kilometern über der Erde.

Die Polaris-Dawn-Mannschaft blieb dabei in der sicheren Zone des inneren Strahlungsgürtels, der sich etwa 1.000 Kilometer über der Erdoberfläche befindet. Die vier Astronauten an Bord haben allerlei Messungen durchgeführt und es ist geplant auf biologische Effekte der Strahlung zu warten, welche die Gesundheit der Besatzung betreffen, bevor weitere Flüge in oder durch den Strahlengürtel vorgesehen sind.

Seit den 1960er Jahren sind nur etwa 700 Astronauten und Kosmonauten in den Weltraum geflogen und nur wenige davon zum Mond durch die Zonen mit hochenergetischer Strahlung. Die Mehrheit von ihnen mit rund 60–70 Prozent waren ethnisch weiße Männer. Die NASA-Leitung wünscht sich in Zukunft eine mehr diverse Population für Raumflüge. Diese Initiative wurde inzwischen durch die neue Trump-Administration gestrichen.

Doch ob alle Menschen wirklich körperlich dazu imstande sind, zum Mond oder sogar zum Mars zu fliegen ist fraglich, denn nicht viele Personen haben sich wie gesagt jemals außerhalb der schützenden Atmosphäre und des Magnetfelds des Planeten Erde aufgehalten und das All ist von schädlichen Strahlen durchdrungen.

Viele Aspekte der Reaktion des menschlichen Körpers auf lange Weltraumaufenthalte im tiefen Weltraum sind nach wie vor ganz unbekannt. Deshalb haben verschiedene Tests an Personen stattgefunden, die bereits im All gewesen sind. Daten von 301 Astronauten und 117 Kosmonauten zeigen, dass viele von ihnen an Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen verstorben sind. Beide Fälle werden mit Strahlenschäden in Verbindung gebracht.

Bei den mittlerweile verstorbenen Astronauten sind 30 Prozent an Krebs und 15 Prozent an Herz-Kreislauf-Erkrankungen verstorben. Bei Kosmonauten waren es hingegen fast 50 Prozent bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und fast 30 Prozent bei Krebs.

Nur 24 Astronauten reisten durch den tiefen Weltraum zum Mond und blieben dort für ein paar Tage. Bei geplanten dauerhaften Basen auf dem Mond oder Reisen zum Mars ist deshalb mit beträchtlich mehr Strahlung zu rechnen, weil solche Missionen mehrere Jahre dauern können und die meiste Zeit über außerhalb des Schutzes des Planeten Erde stattfinden.

Im Februar 2013 wurde dann auch eine neue und dritte Ebene des Van-Allen-Strahlengürtels gefunden, der ebenfalls aus hochenergetischen Partikeln besteht, die durch koronale Massenauswürfe der Sonne hervorgerufen werden. Wie man sieht, ist die Zukunft der konventionellen menschlichen Raumfahrt alles andere als gewiss, wenn diese Probleme nicht zu überwinden sind.

Whistleblower sprechen hingegen von geheimen Weltraumprogrammen und irdischen Basen auf dem Mond und dem Mars, die streng geheim gehalten werden, aber schon seit Jahrzehnten existieren sollen.

So wie auch Alien-Basen auf der Rückseite des Mondes. Sind das die echten Gründe, warum seit mehr als einem halben Jahrhundert keine offiziellen Mondflüge mehr stattfinden dürfen? Laut enthüllten Informationen war Apollo-17 nicht das Ende des Programms, sondern es gab noch weitere geheim gehaltene Missionen von Apollo-18 bis Apollo-20.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 09.02.2025