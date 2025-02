Nach „München“: Nicht nur das ZDF spekuliert über eine „Steuerung“ der Attentate im Wahlkampf

Sicherheitsexperte Jörg Trauboth spekuliert bei Phoenix über ein System der Anschläge vor den Wahlen in #München, Solingen und Aschaffenburg. Die Attentäter könnten von „irgendwo eingekauft sein“, um die Bundestagswahl zu beeinflussen. #ReformOerr #OerrBlog pic.twitter.com/DJv5MFiPWM

Allerdings blieb das ZDF nicht der einzige Sender, der sich mit den Vermutungen über eine Koordinierung der jüngsten Anschläge beschäftigte. Phoenix interviewte zu dem Themenkomplex den „Sicherheitsexperten“ und Notfallseelsorger Jörg Trauboth.

Zur auffälligen Häufung derartiger Attentate und deren Hintergründen befragt, antwortete Trauboth: „Das könnte Spekulation sein“, was offenkundig als Entgegnung auf die vermutete Zunahme derartiger Straftaten gemeint war. Er fragte dann selbst weiter mit nur zwei Wörtern: „Cui bono? – Wem nützt das?“

Wer profitiert?

Der „Experte“ bezog sich nach eigenen Angaben damit auf den Anruf seines Sohnes (!) aus Berlin, der in der „Sicherheitsbranche“ tätig sei und der ihm, dem „Sicherheitsexperten“, diese Frage bezüglich der Anschläge gestellt habe. Trauboth führte weiter aus:

„Wenn in einem Unternehmen eine Anzahl von Anschlägen in kurzer Zeit passieren, fragt sich jeder Unternehmer: ‚Wer greift mich hier an? Und was will er?'“

Trauboth zeigte sich überzeugt, dass die „so gehäuften“ Angriffe, „die wir im Vorfeld der Bundestagswahl haben – und jetzt auch im Zeichen der Sicherheitskonferenz“ –, nicht von Einzeltätern begangen worden seien. Er könne sich nicht vorstellen, dass es sich – wie im Münchner Fall – um einen Einzeltäter handelt, „der mit seinem Mini da einfach so lang fährt, in diese 1.500-Menschen-Demonstration rein, und der das spontan gemacht hat“.

Vermutungen

Sicherheitsexperte Trauboth schließt demnach die These „Einzeltäter“ aus, die, wie bislang von Politik und Medien dargestellt, entweder politisch oder religiöse Fanatiker oder aber psychisch kranke, labile Menschen seien. „Nein, ich glaube, dahinter könnte etwas ganz anderes stecken.“

Der Studiogast führte dann weiter aus:

„Ich vermute, dass – durch die Häufung dieser gesamten Anschläge – ein System dahintersteckt.“ Er begründete seine Annahme auf folgende Weise:

„Irgendetwas sagt mir: Der Wahlausgang soll beeinflusst werden. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Es sind überwiegend ausländische Täter. Es sind sogenannte low-level-Täter, die möglicherweise von irgendwoher eingekauft wurden und die einen Auftrag haben.“

Auch die Absicht hinter den Attentaten konnte Trauboth benennen:

„Und der Auftrag ist es eben, diese Unruhe zu bringen und möglicherweise die gesamte Migrationspolitik eben nochmal auf den Prüfstand zu stellen, kurz vor der Wahl. Und das gelingt ja auch.“

