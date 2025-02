Nahrungsmittelknappheit! Gerade noch rechtzeitig droht ein tödlicher neuer Stamm von H5N1, unsere Eier- und Rindfleischknappheit noch zu verschlimmern

Wir haben gerade eine sehr ernste Nachricht erhalten. Der extrem tödliche D1.1-Stamm der Vogelgrippe H5N1, der in den letzten Wochen die Geflügelpopulation des Landes heimgesucht hat , ist nun auch in den Rinderbestand des Staates Nevada eingedrungen.

Dies ist das allererste Mal, dass Rinder in den USA positiv auf diesen Stamm getestet wurden. Das bedeutet, dass wir einer sehr ernsten Bedrohung unserer Nahrungsmittelversorgung gegenüberstehen. Von Michael Snyder

Wie ich Anfang dieser Woche ausführlich dargelegt habe, haben die USA mit dem schlimmsten Eiermangel zu kämpfen , den sie jemals erlebt haben, und es wird wahrscheinlich noch schlimmer werden, wenn sich dieser neue Stamm ausbreitet.

Unterdessen könnte die Größe des US-Rinderbestands durch diesen neuen Stamm noch weiter reduziert werden, und er ist bereits auf dem niedrigsten Stand seit 1961 …

Im Januar lag die Gesamtzahl der Rinder und Kälber bei 86,7 Millionen, ein Rückgang von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, berichtete Market Intel. Der Rinderbestand ist seit 1975 um 40 Prozent geschrumpft und hat nun die kleinste Größe seit 1961.

Die Zahl der gekalbten Rinder hat mit 27,9 Millionen einen Rekordtiefstand erreicht, wie das US-Landwirtschaftsministerium mitteilte. Auch die Zahl der Jungrinder ist zurückgegangen, was auf eine weitere Schrumpfung des Viehbestands hindeutet.

Im Jahr 1961 lebten 182 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten.

Heute leben 334 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten.

Heute verfügen wir über dieselbe Menge Rindfleisch wie 1961, müssen aber fast doppelt so viele Menschen ernähren.

Es herrscht ein Rindfleischmangel. (Was in aller Welt wird passieren, wenn die globale Nahrungsmittelversorgung noch knapper wird)

Es versteht sich von selbst, dass der Rindfleischpreis weiter steigen wird, da die Versorgung mit Rindfleisch immer knapper wird.

Ich weiß nicht, warum die Mainstream-Medien nicht eine größere Sache daraus machen. Ich weiß, dass sie absolut auf das Drama fixiert sind, das sich gerade in Washington DC abspielt, aber dieser neue Stamm der Vogelgrippe H5N1 ist eine extrem große Geschichte …

Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums von Nevada wurde in sechs Milchviehherden im US-Bundesstaat Nevada eine neuere Variante des Vogelgrippevirus H5N1 festgestellt, das mit schweren Infektionen beim Menschen in Verbindung gebracht wird.

Wissenschaftlern zufolge markieren diese Infektionen mit einem anderen Virustyp einen Wendepunkt in den Bemühungen des Landes, das Virus einzudämmen: Es könnte sein, dass es von Dauer ist.

Es handelt sich nicht um denselben Stamm, der in anderen Milchviehherden in den USA im Umlauf ist, ein Virus namens B3.13. Die neuere Version, D1.1, wurde bisher nur bei Vögeln und bei Menschen nachgewiesen, die Kontakt mit infizierten Vögeln hatten.

Dies ist das allererste Mal, dass D1.1 in einer unserer Milchviehherden nachgewiesen wurde.

Bis vor kurzem war der mildere Stamm B3.13 des Virus H5N1 der vorherrschende Stamm bei Vögeln im ganzen Land.

Doch in den letzten Monaten hat es dramatische Veränderungen gegeben. Der Stamm D1.1 ist dominant geworden und hat die Vogelpopulationen von Küste zu Küste stark dezimiert.

Dieser Vogelgrippestamm, von Wissenschaftlern D1.1 genannt, wurde auch mit einem tödlichen Fall bei Menschen im letzten Jahr in Louisiana in Verbindung gebracht, bei dem der Kontakt mit kranken Vögeln stattfand. Der Stamm D1.1 hat sich in den letzten Monaten als dominierender Infektionsherd bei Wildvögeln und Geflügelbeständen in ganz Nordamerika herausgestellt.

Seit Beginn der Pandemie Anfang 2022 waren „rund 957 Milchviehbestände und mehr als 153 Millionen Geflügel von der Vogelgrippe betroffen“…

Nach Angaben des CDC sind in den USA rund 957 Milchviehbestände und mehr als 153 Millionen Geflügel von verschiedenen Arten der Vogelgrippe betroffen.

Die Zerstörung, die diese Pandemie angerichtet hat, war immens, doch fast das gesamte Blutbad, das wir bisher erlebt haben, wurde durch den relativ milden Virusstamm B3.13 verursacht.

Jetzt verbreitet sich der Stamm D1.1 wie ein Lauffeuer und hat die Eierpreise in schwindelerregende Höhen getrieben …

Aufgrund begrenzter Lagerbestände infolge eines Ausbruchs der Vogelgrippe steigen die Eierpreise weiterhin an.

Das Verkaufsvolumen an losen Eiern per Anhängerladung ging Ende Januar um 16 % zurück.

Der Preis für weiße Eier mit großer Schale beträgt 8,97 USD pro Dutzend.

Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums stiegen die Lieferpreise auf dem kalifornischen Großhandelsmarkt für lose Eier in der letzten Januarwoche um 0,37 Dollar auf 8,72 Dollar pro Dutzend.

Natürlich gibt es auch in vielen Supermärkten die Regale völlig leer, Eier sind dort um keinen Preis zu kaufen.

Es überrascht nicht, dass Eier aufgrund ihres hohen Wertes mittlerweile ein Ziel für Diebe geworden sind.

Tatsächlich hat jemand gerade 100.000 Eier aus einem Anhänger in Pennsylvania gestohlen, und die Polizei konnte noch immer nicht feststellen, wer es war …

Der Raub von 100.000 Eiern aus dem hinteren Teil eines Anhängers in Pennsylvania ist zu einem Krimi geworden, den die Polizei noch immer nicht aufgeklärt hat.

Vier Tage nach dem Diebstahl, der laut Polizeiangaben mit den horrenden Eierpreisen in Verbindung stehen könnte, seien noch immer keine Hinweise eingegangen, sagte Trooper First Class Megan Frazer, eine Sprecherin der Pennsylvania State Police, am Mittwoch.

Es gibt noch etwas, worüber ich Sie bedenken lassen möchte.

