Astrologin: Dieses Jahr wird turbulent und dynamisch (Video)

Gregory zitiert Gregg Braden, der glaubt, dass galaktische Wesen vor 100.000 Jahren das menschliche Genom verändert haben, „indem sie Chromosom 2 und Chromosom 7 teilten, wodurch wir 23 Chromosomen erhielten. Das machte uns menschlicher, schwächte aber unser Gefühl für Multidimensionalität. Jetzt kommt unser 24. Chromosom zurück und wird unsere Multidimensionalität auf eine Weise erschließen, die wir nie zuvor gekannt haben“, sagt Gregory.

Die Zeit scheint schneller zu vergehen

Im März 2023 wechselte Saturn in die Fische. Saturn steht für lineare Zeit, und Fische löst sich auf – und das ist einer der Gründe, warum wir das Gefühl haben, die Zeit würde sich beschleunigen, dass wir aus der linearen dreidimensionalen Zeitdichte heraustreten und sie sich langsam auflöst.

Ein weiterer Grund für unser Gefühl der Beschleunigung ist, dass die äußeren Planeten alle von Erd- und Wasserzeichen – die schwer, langsam, dicht und mit Beständigkeit verbunden sind – in Luft- und Feuerzeichen wechseln. Luft und Feuer sind schneller. Stellen Sie sich das so vor: Ein Flugzeug ist schneller als ein Boot.

Abschied von alten Strukturen

Die kosmischen Veränderungen werden auch zu großen Veränderungen in unserem täglichen Leben führen, die sich in beschleunigtem Tempo vollziehen werden.

Dies kann im Bereich Arbeit, Beziehungen, technologischer Fortschritt, spirituelles Erwachen oder was auch immer sein. Es dreht sich alles darum, alte Muster loszulassen.

Dies geschieht sowohl individuell als auch kollektiv. Denken Sie beispielsweise daran, alte Machtstrukturen in der Gesellschaft aufzubrechen. Es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen ihre Freiheit wiedererlangen.

Rebell gegen Machtmissbrauch

Pluto hat eine Umlaufzeit von 248 Jahren, was bedeutet, dass dieser Planet alle 248 Jahre einmal in das Sternbild Wassermann eintritt. Wenn Astrologen Parallelen in der Geschichte betrachten, als Pluto ebenfalls im Wassermann stand, war dies immer eine Zeit, in der sich die Menschen vom Machtmissbrauch von oben lösten.

„Ob es die Kirche war, eine autokratische Monarchie oder was auch immer … weil Wassermann das Zeichen der Revolution, der Freiheit und der Menschlichkeit ist, rebellierten die Menschen schließlich.“

Als Beispiele nennt Gregory die Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs und der Unabhängigkeitserklärung 1776 sowie die Französische Revolution 1789, in denen Themen wie Freiheit, Souveränität, Autonomie und Gleichheit eine zentrale Rolle spielten.

Galaktische Verbindung

Diesmal werden ähnliche Dinge passieren, aber weil auch andere Dinge passieren, wird es nicht genau dasselbe sein, denkt Gregory. Wir werden eine viel stärkere galaktische Verbindung haben. Das geschieht bereits, beispielsweise durch eine verstärkte galaktische Kommunikation.

Es gibt wunderschöne Beispiele dafür. Wir sind auch galaktische Wesen und vereinen uns wieder mit unserer galaktischen Familie. Wir bewegen uns also von der menschlichen Dichte hin zu einem viel stärkeren Gefühl galaktischer Wiederverbindung und Erinnerung.

Wir gestalten die Zukunft und werden beginnen, die Planeten als Energie zu sehen, als bestimmte Archetypen und Energiequalitäten, mit denen wir unser zukünftiges Leben gestalten.

Zurück zu unserer eigenen Stärke und Souveränität

Die Astrologie bietet zwar einen Blick in die Zukunft und Einblicke in die Energie, die unser Verhalten und damit auch die Ereignisse beeinflusst, aber letztendlich werden wir unsere eigene kreative Kraft wiederentdecken, glaubt Gregory. „Wir werden definitiv unsere Stärke wiederentdecken und das ist aufregend.“

Es wird die meisten Menschen nicht zur Gewalt führen, sondern eher zur Souveränität. „Autonomie und Souveränität, das Erkennen der eigenen Macht als Schöpfer und Manifestierer. Ruhig, friedlich, liebevoll, aus dem Herzen kommend.“

Paranormale Gaben nehmen zu

Wenn wir mit der Herzfrequenz arbeiten, steigern wir unsere „übersinnlichen“ Fähigkeiten, beispielsweise werden wir hellfühlender, hellsichtiger und heller erkennender. Laut Gregory erlangen wir mit stärkeren telepathischen Fähigkeiten eine größere paranormale Sensibilität.

Auch unsere Selbstheilungskräfte werden gesteigert. Es ist eine Verschiebung vom Kopf (Verhältnis) zum Herzen. „Das Herz ist unser größtes elektromagnetisches Organ.

Es ist nicht nur unsere wichtigste Verbindung zum Kosmos – denn wir sind durch unser elektromagnetisches Herz mit dem elektromagnetischen Feld verbunden –, sondern ich denke, dieses Gefühl der Göttlichkeit und die direkte Verbindung zur Quelle werden dieses Jahr eine große Rolle spielen“, sagte Gregory.

Höhere moralische Werte

Dinge wie Ego, Überlegenheit und Arroganz stammen aus der alten Welt, denkt Gregory. Wir bewegen uns in Richtung eines viel größeren Gefühls der Gleichheit mit allen Menschen. All das ist die Wassermann-Energie. Alle Menschen sind gleich. Wir beginnen, nach höheren Werten zu leben.

Integrität ist als eine Art höheres Prinzip, wie Ehrlichkeit und Transparenz, unerlässlich, denn das ist etwas, das wir bei anderen Menschen erkennen können. Von nun an können wir die Energiefelder anderer Menschen lesen und erkennen, ob sie unehrlich sind. Dann weiß man, dass ihre Aura dunkle Farben aufweist oder etwas Ähnliches.

Integrität entsteht, wenn man aus dem Herzen handelt. Man kann nicht arrogant sein, wenn man aus dem Herzen handelt. Die Grundlage ist also die Herzensenergie.

Technologische Innovation

„Weltweit steht uns eine Ära großer Innovation und Technologie bevor. Vieles davon wird mit der Luftfahrt zusammenhängen.“ Gregory sieht aber auch einen Anstieg medizinischer Innovationen und Heiltechnologien. Die neue Generation wird mit allerlei brillanten, unkonventionellen Ideen aufwarten.

Pluto und Wassermann stehen in engem Zusammenhang mit einer Zeit bahnbrechender Entdeckungen und Ereignisse. Die jungen Menschen, die Innovatoren, die Progressiven, werden die Visionäre sein. Sie werden unsere Führungspersönlichkeiten sein.

Nicht auf traditionelle Weise von oben nach unten, sondern die Menschen werden ihnen aufgrund der Ideen und Initiativen, die sie ins Leben rufen, ganz natürlich folgen und sie unterstützen.

Dichotomie der technologischen vs. organischen Zeitlinie

Es scheint, als würden sich an diesem bestimmten Schnittpunkt zwei verschiedene Zeitlinien öffnen. Eine Gruppe von Menschen hat den „Schnellweg“ gewählt, die andere den „Langsamweg“.

Ich sage nicht, dass der Schnellweg besser ist. Tatsächlich könnte der Schnellweg der Weg sein, bei dem Menschen den synthetischeren, technologischen KI-Weg wählen, weil sie ihn als Abkürzung betrachten. Dies könnte als der schnellste Weg angesehen werden, aber Gregory glaubt eher an einen organischen, natürlichen Übergang.

Letztendlich werden unser Bewusstsein, unsere Göttlichkeit und unser großes Herz siegen. Ich sehe also eine Kluft. Ich sehe Menschen, die dem Narrativ folgen und es bequem finden, einen Chip in der Hand zu haben und kleine Nanobots in ihren Körper einzuführen. Sie werden diesen Weg einschlagen.

Ich denke, dieser Weg basiert auf Angst und dem Wunsch, von externen Autoritäten, Geräten und Gadgets unterstützt zu werden. Der andere Weg basiert auf Liebe und dem Wissen, dass ich meine Realität aus meinem Herzen und meinem inneren Kraftzentrum heraus erschaffen kann.

Ich denke, die Natur, Gott und das Universum wollen, dass wir organisch funktionieren. Gregory persönlich möchte keine Technologie in ihren Körper lassen.

Das ist ihre Grenze. „Letztendlich erreichen wir alle ein Einheitsbewusstsein.“ Wir werden alle am selben Punkt landen. Es kommt nur darauf an, welchen Weg Sie nehmen, um dorthin zu gelangen. Und ja, ich denke, dass es sich zum jetzigen Zeitpunkt unbestreitbar um eine Spaltung handelt.“

Chaos und Aufregung

Es wird eine Phase der Destabilisierung beginnen, wie man in den Sternen lesen kann. Bis Juli steht Uranus im Erdzeichen Stier. Im April 2026 wird er vollständig in das Sternbild Zwillinge eintreten. Uranus ist der Planet der Destabilisierung. Dies führt zu Chaos und Aufregung auf allen Ebenen.

„Wir werden dieses Jahr viel mehr seismische Aktivitäten erleben.“ Auch im Privatleben kann es zu Unruhen führen. Sowohl Pam Gregory als auch Amrit Sandu empfehlen „Erdungstechniken“ und Atemtechniken, um in aller Ruhe das Gleichgewicht zu halten oder zu erreichen. Sansu glaubt, dass kurze, tägliche Meditationen von beispielsweise 5 Minuten wirksamer sind als sporadische, lang andauernde Meditationen.

Manifestation durch unseren Fokus

In einer Zeit, in der viel Elend, etwa Korruption und Machtmissbrauch, ans Licht kommt, ist es wichtig, sich auf das zu konzentrieren, was wir wirklich wollen. Unser Fokus ist entscheidend. Es ist, als würde man im Theater den Scheinwerfer einschalten (…), dann beginnt es sich zu manifestieren.

Genauso verhält es sich mit Zeitlinien. Es gibt viele potenzielle Zeitlinien, die erscheinen. Wenn wir ihnen Aufmerksamkeit schenken, manifestieren wir sie. Konzentrieren wir uns auf das, was wir nicht wollen, manifestieren wir dieses große, beängstigende Ding. Deshalb sind unsere Aufmerksamkeit und unser Fokus so wichtig. Wir müssen sie perfekt beherrschen, sonst manifestieren wir immer wieder das, was wir absolut nicht wollen.

Gregory will damit nicht sagen, dass wir unsere Augen vor den schlimmen Dingen verschließen sollten, die in der Welt passieren. Doch in diesem Fall konzentriert sie sich auf die Veränderungen, die sie für die Opfer anstrebt. Sie führt Meditationen durch, auch in Gruppen, in denen sie sich vorstellt, dass die Betroffenen wieder gesund, erfüllt und glücklich sind.

Wissenschaft des Bewusstseins

Wir werden mehr Einblicke darin gewinnen, was Bewusstsein ist. Ich denke, wir werden entdecken, dass alles in unserem Universum letztlich ein Bewusstsein ist und wir nur fraktale, einzigartige Ausdrucksformen dieses Bewusstseins sind, mit unseren eigenen Seelen. Ich denke, die Wissenschaft, dies zu verstehen, wird einer der großen Durchbrüche der nächsten Jahre sein. Das wird unglaublich spannend, weil es tatsächlich eng miteinander verknüpft ist.

Neue Landmassen und Gesellschaften

Entweder durch Wasserausbrüche oder durch das Abschmelzen der Eisschilde werden neue Landmassen entstehen. Darüber hinaus werden sich neue Gemeinschaften bilden, die stärker von der Herzensenergie, der Spiritualität und der Wassermann-Energie geprägt sein werden.

„Die Energie des Wassermanns basiert auf Gemeinschaft und ist auf sie ausgerichtet.“ Das Wassermannzeitalter ist durch eine horizontale Organisationsstruktur gekennzeichnet. Dann kommen Menschen unterschiedlichen Alters oder mit ganz unterschiedlichem Hintergrund zusammen, weil sie auf der gleichen Wellenlänge sind.

Abschied von autoritären Regierungsstrukturen

Immer mehr Menschen werden sich von der Mehrheitsgesellschaft verabschieden, weil diese für sie nicht mehr funktioniert. „Es funktioniert einfach nicht. Sie glauben nicht an diese Machtstrukturen, und ich denke, wenn man sich das genauer ansieht, wird man feststellen, dass das Vertrauen in Regierungen und Behörden immer geringer wird.

Dann kommen die Menschen zusammen, weil sie eine gemeinsame Vision und eine gemeinsame Sicht auf die Welt haben.“

Der Höhepunkt im Jahr 2025, Stabilisierung in den Jahren 2026-2027

Gregory sieht das Jahr 2025 als „das große Jahr der Transformation und des Übergangs“. Im Jahr 2026 wird es mehr Frieden geben, da alle Planeten in ihren neuen Zeichen stehen werden. Dann wird es weniger Hin und Her und Turbulenzen geben. Ich denke, wir werden 2027 ganz anders dastehen als jetzt.

Die Geschwindigkeit, mit der das geschieht, ist bemerkenswert, denn wir befinden uns jetzt auf einem beschleunigten Aufstiegspfad. Die Menschheit hat diesen Aufstiegspfad durch die Bewusstseinserweiterung beschleunigt. Manche werfen mir vor, zu positiv zu sein: „Du solltest nicht so positiv sein, es ist lächerlich, dass du so positiv bist.“

Ihr Optimismus rührt auch von ihrer Überzeugung her, dass wir unsere Manifestationskraft nutzen können, um die Initiativen und Gemeinschaften zu schaffen, die wir uns wünschen. Dabei hilft die Position der Sterne und Planeten und die von ihnen ausgehende Energie.

Video:

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl am 28.03.2025