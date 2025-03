Hollywood: Disneys „Woke“-Remake von Schneewittchen steht vor einem Desaster an den Kassen

Indem sie Tugendhaftigkeit über Kreativität stellen, haben die Studios ihr Stammpublikum vergrault und aus einer einstigen Quelle der Freude und des Eskapismus eine Plattform für politische Dogmen gemacht.

„Disney glaubte, Geschichte zu schreiben, indem es Girl Power förderte und auf der Welle einer sogenannten progressiven Bewegung reitete“, bemerkte ein Kritiker. „

Aber hier liegt das Problem: Sie waren high von ihrem eigenen Angebot. Sie haben nicht innegehalten, um zu erkennen, dass dies keine organische, weltverändernde Revolution war. Es war ein konstruierter Schuldgefühlstrip, vorangetrieben von der Hollywood-Elite, die verzweifelt versuchte, für den Schmutz und die Perversion zu büßen, die sie in ihrem eigenen Hinterhof hatte wuchern lassen.“

Die Kritik an Schneewittchen ist sinnbildlich für einen breiteren kulturellen Wandel. Das Publikum lehnt Hollywoods plumpe Versuche ab, Geschichte umzuschreiben und klassischen Geschichten moderne „moralische Standards“ aufzuzwingen. Ein Studiomanager drückte es so aus:

„In Wirklichkeit sollte Rachel Zegler nicht Schneewittchen spielen. Disney hat einen taktischen Fehler gemacht, indem es sie besetzte und es versäumte, sie im Zaum zu halten.“

Die Anzeichen für den drohenden Misserfolg von „Schneewittchen“ sind allgegenwärtig. Disney verzichtete auf die traditionelle Premiere auf dem roten Teppich und entschied sich stattdessen für ein unauffälliges Event in einem abgelegenen spanischen Schloss, um weiteren Gegenwind zu vermeiden.

Das Studio verzögerte zudem den Kartenverkauf bis elf Tage vor dem Kinostart – ein Schritt, der Branchenkennern zufolge auf mangelndes Vertrauen in das Projekt hindeutet.

„Das sind Zahlen“, sagte ein Manager. „Der einzige Grund, warum sie so spät mit dem Vorverkauf beginnen, ist die Angst, dass Leute schreiben könnten: ‚Oh Mann, die Tickets sind im Verkauf, und sie laufen nicht gut.‘“

Zeglers polarisierende politische Kommentare verschlimmern die Situation des Films zusätzlich. Ihre öffentlichen Angriffe auf Trump-Anhänger und ihre kontroversen Aussagen zum Israel-Hamas-Konflikt haben potenzielle Zuschauer weiter vergrault.

Trotz einer hastigen Entschuldigung ist der Schaden angerichtet. Disney vergrault weiterhin seine Zuschauer , und die Menschen wenden sich scharenweise von der einst legendären Marke ab.

Die britische Mainstreamzeitung The Guardian schreibt am 24.03.2025:

Disneys umstrittenes Live-Action-Remake war in den republikanisch gewählten „roten“ Staaten proportional erfolgreicher als in den demokratisch gewählten.

Disneys Neuauflage von „ Schneewittchen“ , die monatelang von politisch motivierten Kontroversen begleitet wurde, erzielte am ersten Wochenende an den nordamerikanischen Kinokassen enttäuschende 43 Millionen Dollar (33,3 Millionen Pfund) – das bisher niedrigste Ergebnis für eine der jüngsten Welle von Realverfilmungen klassischer Animationsfilme des Studios.

Trotz der Kritik an den angeblichen „Woke“-Referenzen zeigen Zahlen jedoch, dass der Film in republikanisch gewählten „roten“ Bundesstaaten proportional erfolgreicher ist als in demokratisch gewählten.

Insgesamt liegen die Einnahmen von „Schneewittchen“ deutlich unter Disneys Erwartungen. Das bisher schlechteste Remake war „Dumbo“ von Tim Burton, der am Eröffnungswochenende 2019 45 Millionen Dollar einspielte und weltweit 353 Millionen Dollar einspielte. Im Gegensatz dazu erzielten Remakes von Filmen wie „Aladdin“, „Die Schöne und das Biest“ und „Der König der Löwen“ weltweit jeweils über eine Milliarde Dollar.

Die Gewinnchancen von „Schneewittchen“ werden zusätzlich durch die Höhe des Produktionsbudgets beeinträchtigt, das nach umfangreichen Nachdrehs angeblich bei 270 Millionen Dollar liegt – im Vergleich zu „Dumbo“ mit 170 Millionen Dollar, „König der Löwen“ mit 260 Millionen Dollar und „Aladdin“ mit 183 Millionen Dollar.

Die Annahme, dass der Streit über Änderungen gegenüber der Originalanimation – darunter die Besetzung der Titelrolle mit der halb-hispanischen Darstellerin Rachel Zegler, die Ersetzung kleinwüchsiger Schauspieler durch CGI und die Verharmlosung der Rolle des Prinzen in der Handlung – sowie offene politische Äußerungen Zeglers, in denen sie Donald Trump kritisierte und ihre Unterstützung für die Palästinenser zum Ausdruck brachte, zu den mittelmäßigen Ergebnissen geführt haben, wird durch die Analyse der US-Kinokasseneinnahmen nicht bestätigt.

Ein Bericht in Deadline deutet darauf hin, dass die Ticketverkäufe und Besucherzahlen in republikanisch gewählten Bezirken im Vergleich zu den üblichen Umsatzmustern überdurchschnittlich gut abschnitten. Wegen der Dominanz der Kinos in demokratischen Stadtgebieten würde man bei einem familienorientierten Film 63 % seiner Einnahmen in „blauen“ Bezirken und 37 % in „roten“ Bezirken erwarten.

Im Fall von „Schneewittchen“ war das Gewicht jedoch zugunsten der republikanischen Bezirke verschoben, auf die 40 % der Ticketverkäufe entfielen.

Der Kassenanalyst Paul Dergarabedian von Comscore sagte gegenüber Variety, dass das Familienpublikum den Streitigkeiten wahrscheinlich keine große Aufmerksamkeit geschenkt habe und dass sie auch kein bedeutender Faktor gewesen seien.

„Im Fall von Schneewittchen wollten Kinder und Familien wahrscheinlich einfach einen Film mit PG-Freigabe sehen und waren sich der Kontroversen vielleicht nicht bewusst.“

Auch auf den internationalen Märkten war der Film enttäuschend und erreichte nicht die prognostizierten 50 Millionen Dollar, sondern spielte nur 44,3 Millionen Dollar ein, nachdem er in zahlreichen Ländern wie Frankreich, China und Großbritannien angelaufen war.

Der Kassenanalyst David A. Gross von FranchiseRe sagte gegenüber Variety, Disney hoffe auf einen langen Zyklus und allmählich wachsendes Interesse. „Für Disneys historische Verhältnisse ist es ein sanfter Start. Der Erfolg wird davon abhängen, ob der Film ein paar Monate lang gut läuft, wie kürzlich bei Mufasa.“

Mufasa: Der König der Löwen startete sogar noch schlechter als Schneewittchen : An seinem ersten nordamerikanischen Wochenende im Dezember 2024 spielte der Film 35 Millionen Dollar ein, weltweit spielte er aber 718 Millionen Dollar ein.

Am selben Wochenende verzeichnete auch „The Alto Knights“, ein historischer Gangsterfilm mit Robert De Niro in einer Doppelrolle, spektakulär schlechte Zahlen. Mit Produktionskosten von rund 45 Millionen Dollar landete „The Alto Knights“ auf Platz sechs und erzielte 3,2 Millionen Dollar in 2.800 Kinos.



Quellen: PublicDomain/naturalnews.com/theguardian.com/ am 26.03.2025