Ausschuss des EU-Parlaments befürwortet die Einfuhr von sieben Millionen Arbeitsmigranten bis 2030

„Es handelt sich nicht um selektive Arbeitsmigration hochqualifizierter Fachkräfte, sondern um ein Projekt, um möglichst viele billige Arbeitskräfte nach Europa zu holen“, sagte Vandendriessche später in einer Presseerklärung. Obwohl der Talentpool (vorerst) als freiwillig für alle Mitgliedstaaten dargestellt wird, wird er zu einem strukturellen Anstieg der Migration führen und damit den Druck auf Löhne und soziale Sicherheit im gesamten Block erhöhen. Der flämische Europaabgeordnete erklärte:

[Die EU] versucht, dies als Lösung für den Fachkräftemangel zu verkaufen, doch in Wirklichkeit will sie eine Reserve billiger Arbeitskräfte importieren. Das bedeutet nicht mehr Sozialleistungen, sondern mehr Sozialdumping und niedrigere Löhne in Europa.

Die konservativen Fraktionen waren sich auch einig, dass das zweite Hauptproblem des EU-Ansatzes zur Lösung der demografischen Krise die Weigerung ist, pronatalistische Maßnahmen wie die ungarische Familienpolitik zu berücksichtigen, die von Europaabgeordneten aus vielen Ländern als Beispiel genannt wurde.

Ungarn verfügt über ein halbes Dutzend verschiedener Förderprogramme, die Menschen erfolgreich dazu ermutigen, früher eine Familie zu gründen und mehr Kinder zu bekommen. Zudem kündigte das Land kürzlich die weltweit größten Steuersenkungen für Mütter an, die ihnen ab dem nächsten Jahr bereits ab zwei Kindern eine lebenslange Einkommensteuerbefreiung gewähren.

„Wenn wir unsere Wirtschaft stärken wollen, sollten wir uns auf Innovation und einheimische Talente konzentrieren und nicht auf die Massenmigration von Millionen nichteuropäischer Ausländer“, fügte Vandendriessche hinzu.

Nach der Annahme auf Ausschussebene muss der Vorschlag nun im gesamten Plenum abgestimmt werden. Das Ergebnis dürfte jedoch weitgehend das gleiche sein.

Der EU-Kurs bedeutet faktisch: Mehr Migration, weniger Lohn, mehr Belastung für den Sozialstaat. Von Integration ist kaum die Rede, von kulturellen Auswirkungen schon gar nicht.

Was als wirtschaftliche Notwendigkeit verkauft wird, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als riskantes Großexperiment mit ungewissem Ausgang.

Fazit: Die Entscheidung des EU-Parlamentsausschusses könnte Europa auf Jahrzehnte hinaus verändern – und zwar nicht im Sinne sozialer Stabilität oder wirtschaftlicher Nachhaltigkeit.

Die Warnungen werden lauter, doch Brüssel hält Kurs. Die Frage bleibt: Wer profitiert wirklich von diesem Weg? Und was wird aus der europäischen Identität, wenn sie systematisch unter dem Deckmantel der Effizienz demontiert wird?

🚨 | The EU Talent Pool is just a backdoor for mass migration, driving down wages and undermining national sovereignty. If we want a stronger economy, we should invest in innovation and homegrown talent, not import cheap labor at the expense of our own people. #Patriots pic.twitter.com/YrHdoNvik5

— Patriots for Europe (@PatriotsEP) March 20, 2025