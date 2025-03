Eine zunehmende jährliche Grippeimpfung älterer Menschen ist mit einer Zunahme der grippebedingten Todesfälle bei älteren Menschen verbunden

Das Hauptproblem bei der Grippe sind „grippeähnliche“ Erkrankungen und Todesfälle (Morbidität und Mortalität) bei älteren Menschen und bei Menschen mit schwerwiegenden Vorerkrankungen. Mit anderen Worten: Eine virale Lungenentzündung der oberen Atemwege kann bei bestimmten anderen Erkrankungen für kranke und ältere Menschen den Ausschlag geben.

Dies ähnelt dem Problem, dass Krankheiten und Todesfälle durch SARS-CoV-2 (Covid) hauptsächlich bei Menschen auftreten, die bereits andere gesundheitliche Probleme hatten – eines dieser anderen gesundheitlichen Probleme ist im Allgemeinen das Alter. Die Menschen starben meist MIT Covid, nicht unbedingt AN Covid – dasselbe gilt für Influenza. Und übrigens ist „grippenähnliche Erkrankung“ ein dehnbarer Begriff.

Für die Zwecke der Analyse von Daten zur öffentlichen Gesundheit wird in den meisten Fällen davon ausgegangen, dass eine Viruserkrankung der oberen Atemwege auf das Grippevirus zurückzuführen ist. Die unangenehme Tatsache ist, dass es viele Viren und andere Krankheitserreger gibt, die „grippeähnliche“ Krankheiten, Erkrankungen und Todesfälle verursachen. Influenzaviren (Typ A und B), das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV), Parainfluenzaviren, Rhinoviren, Coronaviren, Adenoviren, Metapneumoviren, Streptokokken der Gruppe A, Mykoplasmen, Chlamydien und Bordetella pertussis.

Die häufigste Ursache für eine „Gehpneumonie“ sind Mykoplasmen – die eigentlich gar keine Viren sind! Aus dieser kurzen Erklärung können Sie ersehen, dass die zitierten Daten zu „Todesfällen durch Influenza“ in der Regel übertrieben sind, genau wie es bei den „Todesfällen durch Covid“ der Fall war.

Es gibt ein klinisches Sprichwort, das besagt: „Lungenentzündung ist der Freund des alten Mannes.“ Das bedeutet, dass ein schneller Tod im Zusammenhang mit einer Lungenentzündung (oft mit Sepsis-Komplikationen) einem alten, schwachen Menschen, der an verschiedenen chronischen Krankheiten leidet, Schmerzen und Leiden ersparen kann.

Natürlich gibt es jetzt in vielen Ländern eine staatlich unterstützte MAID (medizinische Hilfe beim Sterben), die denjenigen, die sich keine Gedanken über die theologischen, ethischen, praktischen oder Interessenkonflikte im Zusammenhang mit staatlich geförderter medizinischer Sterbehilfe machen, einen noch einfacheren und weniger traumatischen Ausstieg ermöglicht.

Alle marktüblichen Grippeimpfstoffe enthalten oder kodieren Proteine (Antigene) sowohl von Influenza A als auch von Influenza B. Die spezifischen Stämme von A und B, die in der Impfstoffzubereitung eines bestimmten Jahres enthalten sind, variieren von Jahr zu Jahr, basierend auf den Empfehlungen einer WHO-Arbeitsgruppe, die sich mit den Trends auf der Nord- und Südhalbkugel befasst, die auf der Grundlage der Daten zur Überwachung der Stämme des Vorjahres modelliert werden.

Jetzt haben Sie den Hintergrund, um diese bahnbrechende „peer-reviewed“-Arbeit besser einschätzen zu können.

Link zum Zitat finden Sie hier

Hintergrund:

Beobachtungsstudien berichten, dass eine Grippeimpfung das winterliche Sterberisiko aus jeglichen Gründen bei älteren Menschen um 50 % senkt. Die Durchimpfungsrate gegen Grippe bei älteren Menschen (> oder = 65 Jahre) in den Vereinigten Staaten stieg von 15 % bis 20 % vor 1980 auf 65 % im Jahr 2001. Unerwarteterweise stiegen in diesem Zeitraum auch die Schätzungen der grippebedingten Sterblichkeit in dieser Altersgruppe.

Wir haben versucht, diese widersprüchlichen Ergebnisse miteinander in Einklang zu bringen, indem wir die Schätzungen der Übersterblichkeit an die Alterung und die erhöhte Verbreitung von Influenza-A(H3N2)-Viren angepasst haben.

Methoden: Wir haben ein zyklisches Regressionsmodell verwendet, um saisonale Schätzungen der nationalen Influenza-bedingten Sterblichkeit (Übersterblichkeit) bei älteren Menschen sowohl bei Lungenentzündungen als auch bei Influenza und bei Todesfällen aller Ursachen für die 33 Saisons von 1968 bis 2001 zu erstellen. Wir haben die Daten nach 5-Jahres-Altersgruppen geschichtet und von A(H3N2)-Viren dominierte Saisons von anderen Saisons getrennt.

Ergebnisse: Bei Menschen im Alter von 65 bis 74 Jahren sanken die Übersterblichkeitsraten in von A(H3N2)-Viren dominierten Saisons zwischen 1968 und den frühen 1980er Jahren, blieben danach aber annähernd konstant. Bei Personen ab 85 Jahren blieb die Sterblichkeitsrate durchgehend unverändert. Die Übersterblichkeit in den Saisons A(H1N1) und B änderte sich nicht. Die Übersterblichkeit aus allen Gründen bei Personen ab 65 Jahren überstieg nie 10 % aller Wintertodesfälle.

Schlussfolgerungen: Wir führen den Rückgang der Influenza-bedingten Sterblichkeit bei Menschen im Alter von 65 bis 74 Jahren in der Dekade nach der Pandemie von 1968 auf den Erwerb einer Immunität gegen das neu auftretende A(H3N2)-Virus zurück.

Wir konnten keine Korrelation zwischen der zunehmenden Durchimpfungsrate nach 1980 und sinkenden Sterblichkeitsraten in irgendeiner Altersgruppe feststellen. Da weniger als 10 % aller Todesfälle im Winter auf Influenza zurückzuführen waren, kommen wir zu dem Schluss, dass Beobachtungsstudien den Nutzen von Impfungen deutlich überschätzen.

Mit anderen Worten: Laut dieser Studie wirkt die durch eine Influenza-Infektion erworbene natürliche Immunität, um zukünftige „influenza-bedingte“ Todesfälle bei älteren Menschen zu verhindern. Eine Impfung gegen einen bestimmten Influenza-A-Virusstamm (H1N1) verbessert die natürliche Immunität gegen diesen spezifischen Influenza-A-Virusstamm nicht, und im Durchschnitt erhöht eine verstärkte Grippeimpfung die „grippebedingte“ Gesamtsterblichkeit in der Schlüsselaltersgruppe der älteren Menschen, in der die meisten „grippebedingten“ Todesfälle auftreten.

Das wird uns nicht gesagt, und es stellt sich die Frage, ob wir viel Geld und Mühe (und Propaganda) verschwenden, um die gesamte Bevölkerung mit injizierbaren Produkten zu versorgen, die Risiken bergen. Welche Risiken das auch sein mögen, wie schwerwiegend, wie häufig, in welchen Alters- und Risikogruppen, wissen wir nicht wirklich, weil dies (im Grunde) ein verbotenes Thema ist.

Vielleicht sollte MAHA noch einmal darüber nachdenken?

Die jährliche Grippeimpfung kann Sie anfälliger für grippeähnliche Erkrankungen machen

Das Problem wurde ursprünglich als „ursprüngliche Erbsünde“ beschrieben, aber jetzt ist der politisch korrektere Begriff „Immunprägung.“

Der Begriff „ursprüngliche Antigensünde“ (OAS) wurde erstmals in den 1960er Jahren verwendet, um zu beschreiben, wie die erste Exposition gegenüber dem Influenzavirus den Ausgang nachfolgender Expositionen gegenüber antigenetisch verwandten Stämmen beeinflusst.

Hier finden Sie eine Zusammenfassung.

Die Kurzfassung lautet: Wenn man jedes Jahr mit einem suboptimalen Grippeimpfstoff „geimpft“ wird, konzentriert sich das Immunsystem auf das Virus des Vorjahres, anstatt besser auf den Stamm von morgen reagieren zu können. Dies ist eine Form der Voreingenommenheit des Immunsystems. Dadurch kann es sein, dass man neu entwickelte Stämme weniger gut bekämpfen kann.

Vielleicht sollte MAHA noch einmal darüber nachdenken?

Dies führt direkt zum nächsten Punkt:

Der Einsatz von undichten Grippeimpfstoffen (entweder bei Menschen oder Geflügelbeständen) wird die Entwicklung von impfstoffresistenten Grippeviren beschleunigen

„Leaky vaccine“ ist ein Fachbegriff aus der Industrie für teilweise wirksame Produkte, die Infektionen, Replikationen, Ausbreitungen und Krankheiten verhindern sollen, die durch das, wogegen man ‚impft‘, verursacht werden. Wie aus dem oben zitierten ersten Artikel hervorgeht, ist der derzeitige Goldstandard für die ‚Wirksamkeit‘ von ‚Grippeimpfstoffen‘ die natürliche Infektion. Und eine natürliche Infektion ist nicht vollständig wirksam. Andernfalls würden wir alle als Kinder eine Influenza-A-Infektion und eine Influenza-B-Infektion bekommen, was einen lebenslangen Schutz gegen alle Influenzaviren bedeuten würde.

Das Influenzavirus zirkuliert weiterhin im Menschen (und in Vögeln und anderen Tieren), weil es teilweise in der Lage ist, Immunreaktionen zu umgehen, die durch frühere Infektionen bei diesen Tieren hervorgerufen wurden. Und es entwickelt sich ständig weiter („drifts and shifts“), um diese Reaktionen besser zu umgehen.

Je weniger wirksam ein „Impfstoffprodukt“ bei der Verhinderung einer Infektion und der Vermehrung eines infektiösen Erregers ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass durch eine weit verbreitete Verabreichung dieses Produkts Erreger selektiert werden, die „impfstoffresistenter“ sind.

Dies und die Tatsache, dass die „Vogelgrippe“ bei Wildvögeln endemisch ist, ist der Grund, warum wir uns NICHT durch Impfungen vor dem Risiko schützen können, das die „Vogelgrippe“ für Geflügelbestände oder andere Tiere darstellt. Wenn wir kommerzielle Geflügelbestände (z. B. Enten oder Hühner) mit einem nur bedingt wirksamen Impfstoff impfen, bekommen wir eine „Vogelgrippe“, die sich weiterentwickelt hat und gegen diesen Impfstoff resistenter geworden ist.

Darüber hinaus erhöht eine „Impfung“, die die Krankheit nur teilweise unterdrückt, ohne die Vermehrung und Ausbreitung des Virus zu verhindern, das Risiko einer Übertragung auf Menschen, die mit diesen Vögeln umgehen, da es für sie schwieriger ist, einen kranken Bestand zu erkennen, und sie daher weniger wahrscheinlich Vorsichtsmaßnahmen treffen, um sich nicht selbst anzustecken.

Man kann sich nicht mit einem unvollkommenen „Impfstoff“ aus einem Grippeausbruch (oder einem Coronavirus-Ausbruch) „herausimpfen“, und wenn man es versucht, macht man alles nur noch schlimmer. Das ist eine grundlegende Wahrheit. Alle bisherigen Grippeimpfstoffe sind unvollkommen, weil wir noch nicht gelernt haben, wie man einen „Impfstoff“ herstellt, der sterilisiert und besser wirkt als eine natürliche Infektion.

Vielleicht sollte MAHA noch einmal darüber nachdenken?

Das eigentliche Problem bei Influenza-Virus-assoziierten Todesfällen bei älteren Menschen ist die Alterung ihres Immunsystems (Immunoseneszenz)

Ja, wenn wir altern, altert aus irgendeinem Grund auch unser Immunsystem mit uns. Immunologen erfinden gerne eigene Wörter und eine eigene Sprache für alles in ihrem Fachgebiet (ich nenne es gerne „Immunobabble“); in der Regel prägen sie Wörter und Phrasen, die einen Teil des Begriffs „Immunologie“ enthalten. Es ist also nicht überraschend, dass sie, als sie feststellten, dass das Immunsystem mit zunehmendem Alter an Wirksamkeit verliert, einen Begriff prägten, der „Immuno“ und einen ausgefallenen Begriff für das Altern – „Seneszenz“ – miteinander verbindet.

„Anfälligkeit für Infektionen, schlechte Impfwirkung, altersbedingter Ausbruch von Krankheiten und Neoplasmen stehen im Zusammenhang mit einer angeborenen und adaptiven Immunschwäche, die mit dem Altern einhergeht (bekannt als Immunoseneszenz).“

Immunoseneszenz: molekulare Mechanismen und Krankheiten

Nature Medicine, Sig Transduct Target Ther 8, 200 (2023). https://doi.org/10.1038/s41392-023-01451-2

Wenn wir das Forschungsunternehmen der NIH dazu bewegen wollen, sich auf die Förderung der Gesundheit zu konzentrieren, anstatt auf die Vorbeugung und Behandlung bestimmter Krankheiten, einschließlich grippeähnlicher Erkrankungen, sollten wir vielleicht die Hunderte Millionen Dollar, die für die Entwicklung eines mRNA-Impfstoffs gegen die „Vogelgrippe“ ausgegeben werden, in das Verständnis der Ursachen der Immunoseneszenz investieren. Denn es sieht so aus, als wären viele dieser Ursachen auch an einer Vielzahl anderer Krankheiten beteiligt – einschließlich Krebs.

Während des Alterungsprozesses neigen Organismen dazu, einen charakteristischen Entzündungszustand zu entwickeln, der sich in hohen Konzentrationen entzündungsfördernder Marker äußert, was als Inflammaging bezeichnet wird. Diese chronische Entzündung ist ein typisches Phänomen, das mit der Immunoseneszenz in Verbindung gebracht wird, und gilt als Hauptrisikofaktor für altersbedingte Krankheiten. Thymusrückbildung, ein Ungleichgewicht zwischen Naiv- und Gedächtniszellen, ein gestörter Stoffwechsel und epigenetische Veränderungen sind auffällige Merkmale der Immunoseneszenz. Gestörte T-Zell-Pools und chronische Antigenstimulation führen zu einer vorzeitigen Seneszenz von Immunzellen, und seneszierende Immunzellen entwickeln einen proinflammatorischen seneszenzassoziierten sekretorischen Phänotyp, der die Entzündungsalterung verschlimmert.

Weitere Informationen finden Sie in diesem vorherigen Substack.

Die meisten Todesfälle durch die „Spanische Grippe“ von 1918 hätten verhindert werden können, wenn (antibakterielle) Antibiotika verfügbar gewesen wären

Ich habe schon oft persönlich und in Podcasts darüber gesprochen. Die Geschichte des Ausbruchs der „Spanischen Grippe“ von 1918, die so oft als Quelle der Angst angeführt wird, um eine allgemeine Grippeimpfung zu rechtfertigen, ist eine falsche Darstellung. Dieses Ereignis war das tödlichste einzelne Infektionskrankheitsereignis in der modernen Geschichte. Aber waren die Todesfälle tatsächlich auf eine Grippeinfektion zurückzuführen?

Die Pandemie von 1918 trat in fast allen bewohnten Gebieten der Erde auf und verursachte im Laufe eines Jahres bei etwa einem Drittel der Weltbevölkerung symptomatische Erkrankungen, wobei es Hinweise darauf gab, dass ein erheblicher Prozentsatz asymptomatisch oder subklinisch infiziert war (Philip und Lackman 1962; Masurel 1976; Dowdle 1999; Taubenberger et al. 2001).

Die Mehrheit der Menschen, die während der Pandemie von 1918 mit klinischen Symptomen vorstellig wurden, litt an einer typischen, selbstlimitierenden Influenza, aber eine unverhältnismäßig hohe Zahl entwickelte eine Beteiligung der unteren Atemwege und starb an den Folgen einer Lungenentzündung (Morens et al. 2008).

Die Grippepandemie von 1918 und ihr Vermächtnis

Cold Spring Harb Perspect Med. 2020 Okt;10(10):a038695.

Die meisten Menschen erholten sich von ihrer Influenza-Virusinfektion. Was sie tötete, war eine sekundäre bakterielle Lungenentzündung – denn Antibiotika waren noch nicht erfunden! Und in geringerem Maße trug auch eine Überdosierung des neuen Wundermittels „Aspirin“ zu den Todesfällen bei. Auch das Tragen von Masken könnte eine Rolle gespielt haben.

Wenn damals angemessene Dosen von Antibiotika verfügbar gewesen wären, wären die Todesfälle vermeidbar gewesen. Derzeit wird fast der gesamte Antibiotikabestand der USA in Indien und China hergestellt. Anstatt massiv in die Entwicklung neuer mRNA-Impfstoffe für Grippeviren zu investieren, obwohl wir bereits über traditionellere Impfstoffe verfügen, sollten wir vielleicht in die inländische Antibiotikaforschung und -herstellung in den USA investieren?

Vielleicht sollte MAHA noch einmal darüber nachdenken?

Die meisten Länder empfehlen keine jährliche Grippeimpfung für die gesamte Bevölkerung

Dieser Punkt bedarf keiner großen Erklärung. Er ist entweder wahr oder falsch. Die Frage ist, ob es wirklich notwendig ist, weiterhin massiv in Geld, Arbeit und Propaganda zu investieren, um ein jährliches Grippeimpfprogramm aufrechtzuerhalten, das sein Ziel, ältere Menschen vor dem Tod und Krankheiten durch grippeähnliche Erkrankungen zu schützen, nicht erreicht, von denen nur ein Teil tatsächlich durch Influenzaviren verursacht wird. Beachten Sie, dass nicht einmal die WHO eine Grippeimpfung für die gesamte Bevölkerung empfiehlt.

Link zu diesem Zitat hier.

Die WHO empfiehlt eine jährliche Grippeimpfung, um Grippekrankheiten in Risikogruppen vorzubeugen. Über die nationalen Grippeimpfstrategien ist weltweit wenig bekannt.

Von 194 WHO-Mitgliedstaaten gaben 115 (59 %) an, 2014 eine nationale Grippeimpfstrategie zu haben. In Ländern mit einer nationalen Strategie zielen die Programme auf bestimmte von der WHO definierte Risikogruppen ab, darunter Schwangere (42 %), Kleinkinder (28 %), Erwachsene mit chronischen Erkrankungen (46 %), ältere Menschen (45 %) und Beschäftigte im Gesundheitswesen (47 %). Die Regionen Amerika, Europa und Westpazifik waren die WHO-Regionen mit dem höchsten Anteil an Ländern, die angaben, über eine nationale Strategie zur Grippeimpfung zu verfügen.

Vielleicht sollte MAHA noch einmal darüber nachdenken?

Die jährliche Influenza-Impfpolitik der USG wird von dem Wunsch beeinflusst, die Produktionskapazität für Influenza zu unterstützen und aufrechtzuerhalten

Ich wurde bereits als „Faktenprüfer“ dafür kritisiert, dass ich „Fehlinformationen“ verbreite, weil ich dies gesagt habe, aber nachdem ich an CDC-Briefings und verschiedenen Diskussionen innerhalb der Bundesregierung zu diesem Thema teilgenommen habe, kann ich Ihnen versichern, dass dies ein wichtiger Gesichtspunkt ist.

Wenn man die Hypothese (Propagandaerzählung) akzeptiert, dass die Spanische Grippe durch H1N1 verursacht wurde, und dass es im Interesse der nationalen Sicherheit absolut notwendig ist, sicherzustellen, dass bei einem erneuten Auftreten eines ähnlich tödlichen und ansteckenden Grippevirus kurzfristig ausreichende Mengen an Grippeimpfstoff (anstelle von Antibiotika zur Behandlung einer sekundären Lungenentzündung) verfügbar sind.

Das Problem ist, dass man eine Produktionsanlage für Grippeimpfstoffe nicht für die zukünftige Verwendung bauen und einmotten kann. Die Herstellung von Grippeimpfstoffen ist eine Spezialität, die eine kontinuierliche Produktion und hochqualifiziertes Personal erfordert. Wenn dies der Auftrag ist, dann müssen Sie eine „Warmlagerfertigung“ aufrechterhalten. Mit anderen Worten, Sie müssen weiterhin regelmäßig Grippeimpfstoffe herstellen.

Und wenn Sie es herstellen wollen und das Unternehmen wirtschaftlich tragfähig sein soll, haben die US-Regierung, die CDC und BARDA festgelegt, dass Sie einen Markt für das Produkt haben müssen. Daher ist es verständlich, dass das gesamte Marketing, die Propaganda, Subventionen usw. für die Herstellung von Grippeimpfstoffen und die jährliche Verabreichung an alle Männer, Frauen und Kinder für unerlässlich gehalten werden.

Aber ist das Risiko real? Und ist dies eine ausreichende Rechtfertigung für die Grippeimpfpflicht und die Propaganda?

Vielleicht sollte MAHA noch einmal darüber nachdenken?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das meiste, was Ihnen über die jährliche Grippeimpfung gesagt wurde, Propaganda ist

Das Budget für die öffentliche Gesundheit ist nicht unbegrenzt und sollte es auch nicht sein. Und die eigentliche Aufgabe der Regierung besteht nicht darin, die Gleichheit der Gesundheitsergebnisse sicherzustellen. Wenn überhaupt, sollte die Regierung versuchen, die Chancengleichheit bei der Gesundheitsförderung zu ermöglichen. Die Bürger sollten die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, wie sie ihre eigene Gesundheit fördern wollen, und sie sollten Zugang zu ALLEN Informationen haben, die sie benötigen, um fundierte Entscheidungen bezüglich ihrer Wahl zu treffen.

Im Gegensatz zu Media Matters und Wikipedia bin ich weder ein Impfgegner noch ein Impfverweigerer. Vielmehr bin ich ein Verfechter solider, gut begründeter medizinischer Praktiken, dezentraler Entscheidungsfindung unter Einbeziehung von Partnerschaften zwischen Ärzten und Patienten und der strikten Einhaltung grundlegender Prinzipien der medizinischen Ethik, einschließlich des Rechts von Patienten, eine informierte Einwilligung für medizinische Verfahren zu verlangen – und „Impfung“ ist ein medizinisches Verfahren.

Als Experte für die Entwicklung und Anwendung von Grippeimpfstoffen unterstütze ich weder die aktuellen US-amerikanischen „universellen Grippeimpfungs“-Mandate, -Richtlinien und -Praktiken noch die Propaganda, die routinemäßig eingesetzt wird, um diese Richtlinien durchzusetzen.

Um Amerika wieder gesund zu machen, müssen Patienten und ihre eigene körperliche Autonomie (sowie die ihrer Kinder) respektiert werden. Es muss anerkannt werden, dass vieles, was über die Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen angenommen wird, KEINE „gesicherte Wissenschaft“ ist und dass der richtige Mechanismus für medizinische Entscheidungen nicht in Top-down-Mandaten besteht.

Der korrektere Mechanismus sollte darin bestehen, Entscheidungen auf individueller Basis mit der Unterstützung und Hilfe von unvoreingenommenen Gesundheitsberatern und Coaches zu treffen – auch bekannt als Ärzte und verwandte medizinische Dienstleister.

Glaubst du an Schicksal, Neo?

Nein. Warum nicht?

Weil ich die Vorstellung nicht mag, dass ich mein Leben nicht selbst in der Hand habe.

Vielleicht sollte MAHA noch einmal darüber nachdenken?

Quellen: PublicDomain/brownstone.org am 24.03.2025