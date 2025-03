Bundesbehörden geben zu, dass Flugzeuge das Wetter durch das Versprühen von Chemikalien am Himmel verändern

Die Regierung gibt offen zu, dass „Kondensstreifen-Zirren schwer von natürlich vorkommenden Zirruswolken zu unterscheiden sein können.“

Das bedeutet, dass der Himmel über uns in einem Ausmaß künstlich verändert wird, das sich nur wenige vorstellen können.

Der Bericht räumt ein, dass es schwierig ist, noch zu erkennen, was natürlich ist.

Dem Bericht zufolge haben diese hartnäckigen Kondensstreifen eine „signifikante Nettoerwärmung des globalen Klimas“ zur Folge.

Ihr Beitrag zur Erwärmung des Planeten entspricht sogar den kumulativen CO2-Emissionen des gesamten Luftverkehrs seit Beginn des Düsenzeitalters.

Die Behörden bestätigen, dass die Zirruswolken der Kondensstreifen einen sogenannten „effektiven Strahlungsantrieb“ ausüben.

Das bedeutet, dass die Kondensstreifen Wärme in der Atmosphäre zurückhalten.

Aus dem Bericht geht hervor, dass diese hartnäckigen Kondensstreifen insgesamt weltweit eine Erwärmung bewirken.

An anderer Stelle des Berichts wird enthüllt, dass diese Kondensstreifen aus den Triebwerksemissionen moderner Jets entstehen, die Partikel wie Ruß, Schwefeloxide, Stickoxide und sogar verbrauchtes Schmieröl enthalten.

Diese Emissionen erzeugen Eispartikel, die diese künstlichen Wolken bilden und aufrechterhalten.

Die Regierungsbehörden geben auch offen zu verstehen, dass sie planen, diese Operationen bis 2050 zu erweitern und zu verwalten.

Diese Aufgabe wird „anhaltende Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten erfordern“, heißt es in dem FAA-Dokument.

Rob Schneider enthüllt den „Todeskult“ der globalen Elite: Chemtrails „vergiften unsere Luft, unser Wasser und unsere Zukunft“

Der Komiker und Klimawandelskeptiker Rob Schneider hat eine vernichtende Attacke auf das gestartet, was er eine eklatante Chemtrail-Verschwörung nennt. Er wirft der globalen Elite vor, „giftige Metalle in den Himmel zu sprühen“ und „unsere Luft und unser Wasser zu vergiften“.

„Die Sonne ausblenden … GIFTIGE METALLE in den HIMMEL SPRÜHEN … Unsere LUFT und unser WASSER VERGIFTEN … Was kann da SCHIEFGEHEN?!“, schrieb Schneider in einem Beitrag, der schnell bei seinen Followern Anklang fand.

Er beließ es nicht dabei, sondern bezeichnete die sogenannte Klimaagenda als „KLIMA-KOCHENDER BETRUG und KULT“ und brandmarkte sie bedrohlich als „TODESKULT“.

Der vor Sarkasmus und Alarm strotzende Beitrag hat die Debatten über das kontroverse Thema Chemtrails neu entfacht – und spricht ein wachsendes Unbehagen in der Öffentlichkeit an, die die hartnäckigen Kondensstreifen von Flugzeugen als mehr als nur Wasserdampf wahrnimmt.

Seit Jahren behaupten Verschwörungstheoretiker, dass diese Pfade giftige Chemikalien – Aluminium, Barium und sogar bewusstseinsverändernde Substanzen – enthalten, die absichtlich versprüht würden, um das Wetter zu manipulieren, die Bevölkerung zu kontrollieren oder Schlimmeres zu bewirken.

Während die Mainstream-Medien diese Behauptungen schon lange als haltlos zurückweisen und Kondensstreifen als natürliches Nebenprodukt von Düsentriebwerken in großen Höhen bezeichnen, hat Schneiders Ausbruch Öl ins Feuer einer Bewegung gegossen, die sich nicht beruhigen will.

Whistleblower aus der Branche melden sich, um Informationen über die „verdeckten Sprühaktionen“ im Zusammenhang mit Klimamodifikations- und Sozialkontrollprogrammen zu teilen. Global Research , eine alternative Nachrichtenseite mit Sitz in Kanada, veröffentlichte Anfang 2025 einen Artikel mit dem Titel „Chemtrails: Der stille Völkermord“.

Darin wurde behauptet, Bodenproben aus ländlichen Regionen der USA hätten „alarmierende Schwermetallwerte“ aufgewiesen , die mit einer Verbreitung über die Luft vereinbar seien.

Die öffentliche Frustration ist nicht nur online spürbar – sie schwappt auch in die reale Welt über. Im Februar 2025 berichtete The Epoch Times über einen kleinen, aber heftigen Protest vor einem Regionalflughafen in Tennessee, wo Dutzende Demonstranten Schilder mit der Aufschrift „Stoppt die Vergiftung unseres Himmels“ und „Chemtrails töten“ schwenkten.

🚨 Holy Crap – more famous people are finally calling it out – Now Rob Schneider too ‼️ pic.twitter.com/IPeK7stjPw — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) March 14, 2025

Die Organisatoren gaben bekannt, dass lokale Piloten gestanden hatten, „unmarkierte Kanister“ in Flugzeuge geladen zu haben. In einem Newsmax- Beitrag vom 10. März 2025 sprach ein selbsternannter „besorgter Bürger“ darüber, dass das Schweigen der Regierung zu Chemtrails eine Mittäterschaft beweise.

„Wenn es bloß Kondensstreifen sind, warum lassen sie uns dann nicht die Luft testen?“, fragte sie und wiederholte damit eine Frage, die bei den Anhängern der Bewegung Anklang findet.

