Der Mandela-Effekt: Ein Fehler in der Matrix oder ein Zeichen des Erwachens? (Video)

Okay, lass uns über etwas sprechen, das die Menschen schon seit Jahren beschäftigt: den Mandela-Effekt. Erinnerst du dich auch schon mal an etwas, nur um dann festzustellen, dass die Welt behauptet, es sei nie so gewesen?

So wie manche Leute Stein und Bein schwören, der Monopoly-Mann habe ein Monokel getragen, obwohl er es anscheinend nie hatte. Oder wie sich Leute deutlich an die „Berenstein Bears“ erinnern, aber jetzt heißen sie „Berenstain Bears“? Für mich war es Mandela.

Ich erinnere mich an seinen Tod im Gefängnis, Anfang bis Mitte der 80er, und jedes Jahr wurde daran erinnert. Ich erinnere mich auch an den Film Shazam mit Sinbad und Jonathan Taylor Thomas, die Antwort auf Shaquille O’Neals Film Kazam.

Ich erinnere mich noch, wie ich die Vorschau sah und mich fragte, warum man einen Film wie Kazam herausbringen sollte, und mich nicht interessierte. Ich frage mich, ob der Film heute noch Realität für mich wäre, wenn ich ihn mir ansehen würde.

Ich erinnere mich auch noch an den Tod von Rowan Atikson, dem Schauspieler, der Mr. Bean spielte, im Jahr 1996. Ich erinnere mich noch genau daran, es in den Nachrichten gesehen zu haben und dass es eine große Trauerfeier in Manchester, England, geben würde.

Der Mr. Bean-Film war der letzte Film, den er zu Lebzeiten drehte und der auf 1997 verschoben wurde. Als dann 2003 Johnny English herauskam, dachte ich: „Der ist tot.“ Ich suchte ihn auf MSN (Google war damals neu, lol) und sah, dass er gesund und munter war.

Ich erzählte es damals meinen Freunden und sie sagten mir, er sei nie tot, sondern immer am Leben gewesen. Ich weiß noch, dass ich mich fühlte, als wäre ich in der Twilight Zone oder in Black Mirror. Ja, das ist der Mandela-Effekt und er ist viel größer als nur ein paar Verwechslungen. (Medium deckt die geheime Agenda auf: Sie lenken uns ab, damit wir das nicht sehen! (Video))

Was passiert wirklich?

Manche Menschen tun dies als schlechtes Gedächtnis ab, doch spirituell gesehen könnte es ein Zeichen dafür sein, dass wir zwischen Realitäten hin- und herwechseln.

Die Welt ist nicht so fest, wie wir denken, sie ist eine energetische Erfahrung, und Zeitlinien sind nicht so starr, wie sie scheinen. Jedes Mal, wenn Sie einen Mandela-Effekt-Moment bemerken, erhaschen Sie möglicherweise einen Blick auf eine andere Version der Realität, an die sich Ihre Seele aus einer leicht anderen Zeitlinie erinnert.

Wie dies mit Bewusstseinsverschiebungen zusammenhängt

Wir befinden uns in einer Zeit des Massenerwachens, und mit der Erweiterung des Bewusstseins der Menschen beginnen sie, Risse in der Illusion zu bemerken. Sternensaaten und hochbewusste Wesen sprechen seit Jahren darüber, dass die Realität kein festes, unveränderliches Ding ist, sondern eine fließende Erfahrung, die von Energie und Wahrnehmung geprägt ist.

Wenn sich Zeitlinien verschieben, bedeutet das, dass die Realität selbst flexibler ist, als uns gelehrt wurde.

Die Rolle des CERN im Mandela-Effekt

Kommen wir nun zum spannenden Teil. Manche glauben, dass CERN, der riesige Teilchenbeschleuniger in der Schweiz, etwas mit diesen Verschiebungen zu tun haben könnte. Wissenschaftler dort haben Teilchen aufeinanderprallen lassen, um das Universum auf einer tieferen Ebene zu verstehen. Doch was, wenn sie dabei auch mit Dimensionsgrenzen hantieren?

Einige Theorien legen nahe, dass die Experimente des CERN Wellen in der Raumzeit erzeugen und so diese kleinen, aber spürbaren Veränderungen unserer kollektiven Realität verursachen könnten.