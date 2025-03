Der spirituelle Krieg gegen die Menschheit – „Eine bewusste Einschränkung des Bewusstseins“

Teile die Wahrheit!

Fast alles, was in der Welt falsch läuft, beginnt mit einem unerbittlichen Widerstand gegen die Existenz eines Bewusstseinszustands.

Leugnung der Tatsache, dass jedes neue menschliche Leben, das in diese Welt geboren wird, ein göttlicher Funke ist, eine fruchtbare Manifestation grenzenlosen Potenzials.

Eine Leugnung der Tatsache, dass ein höheres Bewusstsein tatsächlich die Grundeinstellung der Menschheit ist – und kein fernes Ziel, das nur von einer engagierten Minderheit erreicht werden kann.

So viele verharren in einem Zustand des Widerstands gegen ihre angeborene Verbindung mit der Quelle des Lebens und sperren sich so in ein gut konstruiertes Gefängnis ein.

Dies wird durch die von den Architekten der globalen Kontrolle durchgesetzte Vereinfachung der Prioritäten noch weiter gefördert.

Innerhalb dieses Kontrollsystems entstandene religiöse Institutionen lehren, dass nur ein äußerer Retter die Menschheit vor der allgegenwärtigen Ausbreitung des Bösen retten könne – für das sie selbst die Hauptverursacher seien.

Es ist die Unfähigkeit, die lange bestehende Fixierung auf diese Art irrationaler Dogmen abzuschütteln, die die Welt heute so gefährlich nahe an den Abgrund gebracht hat. (Der Mandela-Effekt: Ein Fehler in der Matrix oder ein Zeichen des Erwachens? (Video))

Die Wörterbuchdefinition von Dogma lautet: „Eine Reihe von Prinzipien, die ohne Frage akzeptiert werden sollen.“

Religiöse Dogmen beginnen damit, ihren Verfolgern einzureden, sie seien machtlos und ihre einzige Hoffnung, ein wenig Macht zu erlangen, liege darin, sich dem Gebet um Vergebung für die Tatsache zu widmen, dass sie als Sünder geboren wurden.

Dass Adam und Eva als Sünder geboren wurden, liegt, wie christliche Institutionen uns vermitteln, daran, dass sie sich dem Gebot widersetzten, einer Regel zu gehorchen, die von einem streng autoritären Herrscher des Universums aufgestellt worden war. Er war es, der die Ereignisse im Garten Eden überwachte.

Und wenn jemand nicht aus diesem Grund als Sünder geboren wird, dann liegt es daran, dass man ihn irgendwie dafür verantwortlich macht, dass Jesus vor etwa 2.000 Jahren in Jerusalem an einen Hinrichtungspfahl – das Kreuz – genagelt wurde.

Dies, so wird behauptet, liege daran, dass man Teil eines kollektiven Unterbewusstseins sei, das die gesamte Menschheit verbinde. Somit sei das Verbrechen der Kreuzigung, das von einem kleinen Teil dieser Menschheit begangen wurde, auch das eigene Verbrechen.

Jedes dieser Ereignisse genügt, um einen Menschen fürs Leben zu prägen, so die religiösen Lehren, die die westliche Welt viel zu lange dominiert haben.

Zusammengenommen sorgen sie dafür, dass die Gefängnistür zur Entwicklung der Gabe des bewussten Gewahrseins verschlossen und verriegelt wird. Das unglückliche Schicksal all jener, denen es nicht gelingt, hinter den Schleier der Maya zu blicken.

Und dann, so wird einem mitgeteilt, warten im Jenseits dieselben Gefängniswärter auf die Ankunft des Verstorbenen – um ihm den Weg zum ordentlich geheizten Ofen oder zu seinem eher exotisch dekorierten Spielplatz namens Himmel zu weisen.

So oder so bleibt man in der Falle; und das Leben geht woanders weiter. An einem Ort/in einer Dimension, mit dem/der man nicht in Kontakt treten will.