Die Welt steht kurz davor neu geschrieben zu werden. Nicht durch Krieg, Pandemien oder wirtschaftliche Zusammenbrüche, sondern durch etwas viel größeres. Technologieunternehmer Elon Musk hat in einem Interview mit Joe Rogan erklärt, wir haben weniger als ein Jahrzehnt, bevor die künstliche Intelligenz den Menschen vollständig überholt.

Das heißt: Die Menschheit könnte noch vor 2029 ihre Identität, Souveränität und Freiheit verlieren. Was wir dagegen tun können, lesen Sie in diesem Essay von Frank Schwede

Der Wandel ist unumkehrbar und nicht mehr aufzuhalten. Was wir erleben, ist ein Wendepunkt, der seit Jahrhunderten in alten biblischen Texten und mystischen Schriften vorhergesagt wurde: Es ist die Zeit, wo sich die Menschheit zwischen ihrer göttlichen Essens und der Illusion eines Fortschritts in die falsche Richtung entscheiden muss.

Diese Zeit ist jetzt da. Die künstliche Intelligenz, die unser Leben bereits komplett beherrscht, könnte der Höhepunkt der menschlichen Schöpfung sein oder ihr Niedergang. Jetzt ist an der Zeit, die Frage zu stellen: Was erschaffen wir wirklich?

Bewegen wir uns auf ein neues Zeitalter der Erleuchtung zu, wie es von spiritueller Seite heißt, oder auf eine Zukunft, in der das Göttliche durch das Digitale ersetzt wird.

Ein Großteil der Menschen ist sich noch immer nicht der Tatsache bewusst, dass die gesamte Menschheit kurz davor steht, von der digitalen Transformation buchstäblich verschlungen zu werden.

Sie hat in ihrer Geschichte viele Revolutionen und Transformationen erlebt. Zu den großen Höhepunkten gehören die Erfindung der Elektrizität und die Schaffung des Internets. Aber keine dieser Revolutionen ist mit der vergleichbar, die etzt auf die Menschen zukommt. (Das Projekt „Stargate“ steht vor der Tür: Trump investiert 500 Milliarden Dollar in neue US-Rechenzentren, um die Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz zu steigern)

Diesmal ist die Bedrohung keine Wirtschaftskrise oder ein Krieg. Diesmal ist sie bereits mitten unter uns, ohne dass wir sie wirklich wahrnehmen.

Die Rede ist von der künstlichen Intelligenz, die sich mit atemberaubender Geschwindigkeit vor unseren Augen stetig weiterentwickelt, ohne dass wir wirklich etwas dagegen tun können – oder sollte man an dieser Stelle besser sagen, tun wollen, weil wir uns bereits zu sehr an ihr gewöhnt haben und ohne sie nicht mehr leben können und auch nicht mehr wollen. Das heißt, wir haben bereits die Kontrolle verloren.

Was einmal dazu gedacht war, dass Leben der Menschen zu erleichtern, steht nun kurz davor, komplexe Entscheidungen für die Menschen zu treffen, die die Zukunft und das Schicksal ganzer Generationen beeinflussen wird.

Jetzt heißt es der KI Grenzen zu setzen

Elon Musk hat in einem Interview mit Joe Rogan gesagt, wenn wir jetzt keine Grenzen setzen, könnte die KI völlig unabhängig werden. Das heißt, dass sie die Menschen bereits schon in weniger als zehn Jahren nicht mehr brauchen wird.

Doch was passiert, wenn eine künstliche Intelligenz ohne Emotionen und Moral irgendwann zu dem Schluss kommt, dass die Menschheit ein Hindernis für ihre eigene Fortentwicklung ist?

Das würde die Menschheit bedeuten, dass etwas Intelligenteres als sie entscheidet, dass der Mensch überflüssig geworden ist.

Heilige Texte aus verschiedenen Traditionen haben die Zeit vorausgesagt, in der die Schöpfung des Menschen sich gegen ihn selbst wenden wird. In der Bibel spricht die Apokalypse von einer seelenlosen Entität, die die Völker regieren wird.

Hinduistische Traditionen beschreiben das Kali Yuga als eine Zeit, in der die Menschheit sich in der Illusion des Materialismus verlieren und ihre Verbindung zum Göttlichen vergessen wird.

Im Hermetismus spricht man vom Kampf zwischen Materie und Geist – also eine endgültige Prüfung für das menschliche Bewusstsein. Ist es nicht genau das, was gerade vor unseren Augen passiert?

Die Technologie schreitet schneller voran als je zuvor. während die überwiegende Mehrzahl der Mensch immer schwächer, dümmer und abgelenkter wird, weil sie ihr Denken an Maschinen delegiert, anstatt selbst zu denken.

Soziale Medien bestimmen bereits heute schon, was wir täglich an Informationen konsumieren, fühlen, denken und glauben sollen. Was, wenn die künstliche Intelligenz in Zukunft nicht nur solche Entscheidungen beeinflusst, sondern so entscheidet, dass wir nichts mehr dagegen tun können. Heute haben wir noch die Möglichkeit nein zu sagen, morgen vielleicht nicht mehr.

Die tatsächliche Gefahr der künstlichen Intelligenz ist nicht, dass sie uns zerstören wird, sondern dass sie uns als Gesellschaft irrelevant macht. Wenn das geschieht, hat die Menschheit die letzte Schlacht um ihre Daseinsberechtigung verloren.

Schon heute fällt es vielen Menschen schwer, tiefgründig zu denken und komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Die entscheidende Frage ist, ob die Menschheit es schafft, noch rechtzeitig die Reißleine zu ziehen, bevor es endgültig zu spät ist?

Leider hat ein Großteil der Menschen nicht verstanden, dass wir schon lange darauf vorbereitet werden, zu akzeptieren, dass die künstliche Intelligenz alles um uns herum kontrolliert.

Das ist nicht nur eine rein technologische Frage, sondern in Wahrheit bereits ein Kampf um die Seele der Menschheit. Jede Benachrichtigung auf dem Handy, jede Videoempfehlung auf YouTube – all das ist sorgfältig darauf ausgelegt, den menschlichen Geist zu schwächen und die Menschen abhängig zu machen.

Die Menschen lassen sich freiwillig entmündigen

Die künstliche Intelligenz trifft bereits Entscheidung, die noch vor wenigen Jahren ausschließlich menschlicher Natur waren. Sie entscheidet darüber, was sehen, was wir lesen, welche Vorlieben wir haben und mit welchen Gruppen von Menschen wir uns treffen – nicht zu vergessen, was wir denken und fühlen sollen.

Was passiert, wenn diese Technologie in den kommenden Jahren noch ausgefeilter wird, kann sich jeder mit ein bisschen Fantasie vorstellen: Niemand wird mehr für irgendetwas irgendeine Entscheidung treffen müssen.

Jedem sollte klar sein, dass das weitreichende Folgen hat, denn wenn Menschen aufhören, Entscheidungen zu treffen, hören sie automatisch auf zu denken, Dinge zu hinterfragen und Widerstand zu leisten.

Die Menschheit wird nicht in einem Krieg gegen Maschinen ausgelöscht werden, nein, sie wird durch das Vergessen ihrer eigenen Essens ausgelöscht werden. Was gerade hinter unserem Rücken geschieht, ist eine unsichtbare subtile Umgestaltung, von der nicht einmal ein Drittel der Menschheit etwas mitbekommt.

Es handelt sich um keine feindliche Übernahme, nein, die Menschen lassen sich quasi freiwillig entmündigen, sie bitten sogar darum. Alles, was die KI jetzt noch tun muss, ist solange warten, bis der Mensch sich selbst aufgegeben hat.

Wie bereits schon erwähnt, ist unser Denken zu fünfzig Prozent schon jetzt nicht mehr unser eigenes. Die KI kontrolliert bereits einen Großteil unserer Entscheidungen, ohne dass wir es merken.

